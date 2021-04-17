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Португалия - Примейра 2-й тайм, 90+1' Морейренсе 2 Тондела 3
Португалия - Примейра 2-й тайм, 87' Витория Гимара 1 Санта-Клара 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 63' Марсель 2 Лорьян 1 П1 1.16 Х 7.10 П2 20.0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 15' Краснодар 1 Зенит 0 П1 2.45 Х 3.80 П2 2.60
Италия - Серия B 1-й тайм, 14' Порденоне 0 Фрозиноне 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 6.90
Италия - Серия А 1-й тайм, 16' Сассуоло 0 Фиорентина 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.75
Испания - Сегунда 1-й тайм, 4' Спортинг Хихон 0 Овьедо 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 3.10
Испания - Сегунда не начался Лас-Пальмас 0 Малага 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.80
Германия - Бундеслига 19:30 Байер 0 Кёльн 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.80
Кубок Англии 19:30 Челси 0 Манчестер Сити 0 П1 4.40 Х 3.50 П2 1.95
НХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Нью-Йорк Рейнд 0 Нью-Джерси Дэв 0 П1 1.69 Х 4.50 П2 4.20
Англия - Первая лига 19:30 Оксфорд Юнайте 0 Гиллингем 0
Англия - Первая лига 19:30 Уимблдон 0 Суиндон Таун 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Филадельфия Фл 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.85 Х 4.40 П2 2.10
Аргентина - Примера 20:00 Ньюэллс Олд Бо 0 Патронато 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Португалия - Примейра 20:00 Белененсеш 0 Маритиму 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Португалия - Примейра 20:00 Бенфика 0 Жил Висенте 0 П1 1.21 Х 6.70 П2 16.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Гоу Эхед Иглс 0 Алмере Сити 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.65
Италия - Серия А 21:15 Олимпия Милан 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А 21:45 Кальяри 0 Парма 0 П1 2.26 Х 3.60 П2 3.20
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Англия - Премьер-лига 22:15 Вулверхэмптон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.79 Х 3.40 П2 5.50
Аргентина - Примера 22:15 Атлетико Сармь 0 Ланус 0
Кубок Испании 22:30 Атлетик Б 0 Барселона 0 П1 5.50 Х 4.50 П2 1.61
Португалия - Примейра 22:30 Риу Аве 0 Брага 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.82
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Рублев – выше Федерера. Андрей впервые вышел в финал «Мастерса» и обойдет Роджера в рейтинге
17 апреля 19:07
автор: Николай Мысин
автор фото: Twitter ATP Tour

Рублев – выше Федерера. Андрей впервые вышел в финал «Мастерса» и обойдет Роджера в рейтинге

Если Рублев возьмет титул, то будет шестой ракеткой мира. И заодно возглавит чемпионскую гонку.

Победа над Каспером Руудом со счетом 6:3, 7:5 вывела россиянина в финал в Монте-Карло. И заодно – на седьмую позицию в списке сильнейших игроков планеты.

НАДАЛЬ ПРОИГРАЛ НЕ НАПРАСНО

Конечно, Рууд изначально не считался фаворитом. Да, в своем четвертьфинале он был сильнее Фабио Фонини, при том, что итальянец защищал здесь титул. Но за два последних года (в 2020-м турнир не проводился) много воды утекло! Это тогда Фонини был в топ-10, одолел в Монте-Карло Надаля и завоевал самый крупный в карьере трофей. Сейчас он не находится и близко к тому уровню, а в понедельник покинет топ-20. Каспер – сильный, прогрессирующий парень. Он в эту двадцатку скоро войдет (по крайней мере, если продолжит выступать так же стабильно). Он уже лучший норвежец в истории Тура, превзошедший достижения отца (Кристиан Рууд был только 39-м в мировом рейтинге, его сын – уже 24-й). Да и полуфинал «Мастерса» стал для него вторым в карьере – прошлой осенью, также на грунте, он был в четверке лучших в Риме, где уступил только Джоковичу. В общем, Каспер – опасный соперник. Но явно не ровня Рублеву.

Андрей-то в Монте-Карло в трех сетах обыграл не только Роберто Баутиста-Агута, но и самого Надаля! И этот матч с Рафой мы будем вспоминать еще долго, попутно избавляясь от седых волос. Тот уровень тенниса, который демонстрировал Рублев в обеих затяжных поединках, был просто фантастическим. И Рууду с таким не тягаться. Вопрос был лишь в том, как много сил осталось у Андрея, который за два дня провел на корте почти шесть часов…

К счастью, их осталось достаточно, чтобы пройти Каспера на классе. Хотя понервничать нам тоже пришлось. Уверенно выиграв первую партию и сделав брейк в начале второй, Андрей, казалось бы, сломал соперника – вел 6:3, 2:0 и держал инициативу в руках. Но Рууд смог прибавить. За счет собственных активных действий начал прессинговать россиянина и заставил его ошибаться. Рублев не просто позволил ему сравнять счет. Он проиграл четыре гейма кряду – 2:0 превратилось в 2:4. И тут серьезно «запахло» решающей партией!

- Я понимал, что мне надо повысить свой уровень, - признается после матча Андрей. – Каспер – сильный теннисист, особенно на грунте. Мне надо было добавить в моще подачи, на приеме, в обмене ударами с задней линии… К счастью, я сумел это сделать.

Удержать преимущество Рууд не смог. Андрей быстро отыгрался, а в последний момент сделал еще один брейк и образцово подал на матч. Итог – 6:3, 7:5.

УЖЕ ВЫШЕ РОДЖЕРА, НА ОЧЕРЕДИ - ЗВЕРЕВ

Как сложится финал против Стефаноса Циципаса, предсказать очень сложно. Но мы и не будем. Просто пока порадуемся за Рублева. И изучим цифры и факты, которые красноречиво говорят о его таланте и прогрессе.

- Победа над Руудом стала для Андрея четвертой в четырех очных встречах. До этого он дважды обыгрывал его в Гамбурге (2019 и 2020), и еще один раз – на Australian Open, в этом году. Правда, там норвежец снялся после двух проигранных партий.

- До этого сезона Андрей лишь раз играл в четвертьфинале «Мастерса» - в 2019-м, в Цинциннати. Где буквально разгромил Федерера в 1/8, но потом без шансов уступил Медведеву. С тех пор он отлично выступал на «Больших шлемах» (четвертьфиналы на последних US Open, Australian Open и «Ролан Гарросе»), а так же на турнирах младших категорий, но вот именно «Мастерсы» ему не давались. Сейчас – как прорвало! Две недели назад он был в полуфинале в Майами. Теперь – в финале Монте-Карло!

- Кроме Рублева в Монако в решающем раунде из россиян играл лишь Андрей Чесноков. Еще во времена СССР – в 1990 году. И он тогда выиграл титул, справившись с Томасом Мустером! Ни Марат Сафин, ни Евгений Кафельников, ни Николай Давыденко, ни другие наши звезды прошлых лет здесь так далеко не проходили. Хотя два года назад в полуфинал прошел Медведев – но после победы над Новаком Джоковичем он неожиданно не совладал с другим сербом, Душаном Лайовичем.

- Победа над Руудом стала для Андрея 24-й в этом году. Он по-прежнему лидирует среди всех игроков по количеству успешных матчей в сезоне.

- Также она поможет ему обойти Федерера и подняться на седьмую строчку рейтинга! Для Рублева это – личный рекорд. В случае успеха над Стефаносом Циципасом он опередит еще и Александра Зверева и станет шестым.

- Также в случае победы в финале, Андрей возглавит чемпионскую гонку. Собственно, однажды он ее уже возглавлял – в начале прошлого сезона, после побед в Дохе и Аделаиде. Но это было до Australian Open и, если честно, не считается. А вот стать лучшим по очкам ближе к середине сезона – это серьезно! Такого с россиянами не случалось уже очень давно. Еще со времен Сафина в начале «нулевых».

- Ну и напоследок – про историю личных встреч с Циципасом. У ребят сейчас паритет – 3:3. При этом Стефанос оставил за собой четвертьфинал прошлогоднего «Ролан Гарроса» и матч в группе на Итоговом турнире. А вот единственный очный финал выиграл Андрей – в Гамбурге-2020. Отыграв у грека подачу на матч в третьей партии. Он же был сильнее в их последней встрече – в Роттердаме в этом году (где в итоге завоевал титул).

Посмотрим, как все сложится на этот раз.

источник: «Советский спорт»
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