Рублев – выше Федерера. Андрей впервые вышел в финал «Мастерса» и обойдет Роджера в рейтинге

Победа над Каспером Руудом со счетом 6:3, 7:5 вывела россиянина в финал в Монте-Карло. И заодно – на седьмую позицию в списке сильнейших игроков планеты.

НАДАЛЬ ПРОИГРАЛ НЕ НАПРАСНО

Конечно, Рууд изначально не считался фаворитом. Да, в своем четвертьфинале он был сильнее Фабио Фонини, при том, что итальянец защищал здесь титул. Но за два последних года (в 2020-м турнир не проводился) много воды утекло! Это тогда Фонини был в топ-10, одолел в Монте-Карло Надаля и завоевал самый крупный в карьере трофей. Сейчас он не находится и близко к тому уровню, а в понедельник покинет топ-20. Каспер – сильный, прогрессирующий парень. Он в эту двадцатку скоро войдет (по крайней мере, если продолжит выступать так же стабильно). Он уже лучший норвежец в истории Тура, превзошедший достижения отца (Кристиан Рууд был только 39-м в мировом рейтинге, его сын – уже 24-й). Да и полуфинал «Мастерса» стал для него вторым в карьере – прошлой осенью, также на грунте, он был в четверке лучших в Риме, где уступил только Джоковичу. В общем, Каспер – опасный соперник. Но явно не ровня Рублеву.

Андрей-то в Монте-Карло в трех сетах обыграл не только Роберто Баутиста-Агута, но и самого Надаля! И этот матч с Рафой мы будем вспоминать еще долго, попутно избавляясь от седых волос. Тот уровень тенниса, который демонстрировал Рублев в обеих затяжных поединках, был просто фантастическим. И Рууду с таким не тягаться. Вопрос был лишь в том, как много сил осталось у Андрея, который за два дня провел на корте почти шесть часов…

К счастью, их осталось достаточно, чтобы пройти Каспера на классе. Хотя понервничать нам тоже пришлось. Уверенно выиграв первую партию и сделав брейк в начале второй, Андрей, казалось бы, сломал соперника – вел 6:3, 2:0 и держал инициативу в руках. Но Рууд смог прибавить. За счет собственных активных действий начал прессинговать россиянина и заставил его ошибаться. Рублев не просто позволил ему сравнять счет. Он проиграл четыре гейма кряду – 2:0 превратилось в 2:4. И тут серьезно «запахло» решающей партией!

- Я понимал, что мне надо повысить свой уровень, - признается после матча Андрей. – Каспер – сильный теннисист, особенно на грунте. Мне надо было добавить в моще подачи, на приеме, в обмене ударами с задней линии… К счастью, я сумел это сделать.

Удержать преимущество Рууд не смог. Андрей быстро отыгрался, а в последний момент сделал еще один брейк и образцово подал на матч. Итог – 6:3, 7:5.

УЖЕ ВЫШЕ РОДЖЕРА, НА ОЧЕРЕДИ - ЗВЕРЕВ

Как сложится финал против Стефаноса Циципаса, предсказать очень сложно. Но мы и не будем. Просто пока порадуемся за Рублева. И изучим цифры и факты, которые красноречиво говорят о его таланте и прогрессе.

- Победа над Руудом стала для Андрея четвертой в четырех очных встречах. До этого он дважды обыгрывал его в Гамбурге (2019 и 2020), и еще один раз – на Australian Open, в этом году. Правда, там норвежец снялся после двух проигранных партий.

- До этого сезона Андрей лишь раз играл в четвертьфинале «Мастерса» - в 2019-м, в Цинциннати. Где буквально разгромил Федерера в 1/8, но потом без шансов уступил Медведеву. С тех пор он отлично выступал на «Больших шлемах» (четвертьфиналы на последних US Open, Australian Open и «Ролан Гарросе»), а так же на турнирах младших категорий, но вот именно «Мастерсы» ему не давались. Сейчас – как прорвало! Две недели назад он был в полуфинале в Майами. Теперь – в финале Монте-Карло!

- Кроме Рублева в Монако в решающем раунде из россиян играл лишь Андрей Чесноков. Еще во времена СССР – в 1990 году. И он тогда выиграл титул, справившись с Томасом Мустером! Ни Марат Сафин, ни Евгений Кафельников, ни Николай Давыденко, ни другие наши звезды прошлых лет здесь так далеко не проходили. Хотя два года назад в полуфинал прошел Медведев – но после победы над Новаком Джоковичем он неожиданно не совладал с другим сербом, Душаном Лайовичем.

- Победа над Руудом стала для Андрея 24-й в этом году. Он по-прежнему лидирует среди всех игроков по количеству успешных матчей в сезоне.

- Также она поможет ему обойти Федерера и подняться на седьмую строчку рейтинга! Для Рублева это – личный рекорд. В случае успеха над Стефаносом Циципасом он опередит еще и Александра Зверева и станет шестым.

- Также в случае победы в финале, Андрей возглавит чемпионскую гонку. Собственно, однажды он ее уже возглавлял – в начале прошлого сезона, после побед в Дохе и Аделаиде. Но это было до Australian Open и, если честно, не считается. А вот стать лучшим по очкам ближе к середине сезона – это серьезно! Такого с россиянами не случалось уже очень давно. Еще со времен Сафина в начале «нулевых».

- Ну и напоследок – про историю личных встреч с Циципасом. У ребят сейчас паритет – 3:3. При этом Стефанос оставил за собой четвертьфинал прошлогоднего «Ролан Гарроса» и матч в группе на Итоговом турнире. А вот единственный очный финал выиграл Андрей – в Гамбурге-2020. Отыграв у грека подачу на матч в третьей партии. Он же был сильнее в их последней встрече – в Роттердаме в этом году (где в итоге завоевал титул).

Посмотрим, как все сложится на этот раз.