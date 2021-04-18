Победа над Надалем – не залог трофея. Рублев проиграл финал Циципасу

В итоге именно грек возглавил чемпионскую гонку ATP. Рублев – второй, Даниил Медведев опустился на четвертую строчку, Аслан Карацев – по-прежнему шестой. При этом в рейтинге Андрей обойдет Роджера Федерера и станет седьмой ракеткой мира. Он остается лидером Тура по количеству побед в сезоне - 24. Циципас выиграл свой 22-й матч.

ТЯЖЕЛАЯ ДОРОГА В ФИНАЛ

Конечно, мы рассчитывали на другой результат. Андрей провел шикарную неделю! Выдержал две рубки с топовыми испанцами, один из которых – сам Король грунта Надаль! И Рафаэля (11-кратного чемпиона Монако) и Роберто Баутисты-Агута Рублев прошел в трех партиях. Справился и с норвежцем Каспером Руудом, хотя последний – тоже непростой соперник. И впервые добрался до финала на «Мастерсе». Всего две недели спустя после дебюта в полуфинале на таком же турнире – в Майами.

- Там мне сильно помешало эмоции, - признался Андрей, вспоминая поражение от поляка Хуберта Хуркача. – Но сейчас я куда лучше их контролирую. Это трудно, но пока получается. Поэтому на этой неделе я победил Роберта, хотя уступал в счете. Поэтому прошел Рафу, даже несмотря на его камбек во второй партии. И в матче с Каспером смог вернуться в игру, когда он вел во втором сете с брейком. Я оставался спокойным, сосредоточенным и смог прибавить в решающий момент.

Конечно, с таким теннисом Рублев был в праве рассчитывать и на титул. Тем более, что Стефаноса Циципаса – соперника по заключительному раунду – он в этом сезоне уже побеждал. В полуфинале в Роттердаме, где россиянин впоследствии выиграл весь турнир. Да и в целом счет их очных встреч был равным – 3:3. И единственный совместный финал, тоже на грунте, в прошлом году в Гамбурге, Андрей также оставил за собой – хотя грек тогда подавал на победу в решающей партии! В общем, обыгрывать Степана Сальникова…. простите, Стефаноса Циципаса Рублев и умеет, и может.

Но в этот раз – не вышло.