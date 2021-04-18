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Победа над Надалем – не залог трофея. Рублев проиграл финал Циципасу
18 апреля 18:38
автор: Николай Мысин

Победа над Надалем – не залог трофея. Рублев проиграл финал Циципасу

Андрей Рублев не смог выиграть «Мастерс» в Монте-Карло. В решающем матче он уступил греку Стефаносу Циципасу – 3:6, 3:6.

В итоге именно грек возглавил чемпионскую гонку ATP. Рублев – второй, Даниил Медведев опустился на четвертую строчку, Аслан Карацев – по-прежнему шестой. При этом в рейтинге Андрей обойдет Роджера Федерера и станет седьмой ракеткой мира. Он остается лидером Тура по количеству побед в сезоне - 24. Циципас выиграл свой 22-й матч.

ТЯЖЕЛАЯ ДОРОГА В ФИНАЛ

Конечно, мы рассчитывали на другой результат. Андрей провел шикарную неделю! Выдержал две рубки с топовыми испанцами, один из которых – сам Король грунта Надаль! И Рафаэля (11-кратного чемпиона Монако) и Роберто Баутисты-Агута Рублев прошел в трех партиях. Справился и с норвежцем Каспером Руудом, хотя последний – тоже непростой соперник. И впервые добрался до финала на «Мастерсе». Всего две недели спустя после дебюта в полуфинале на таком же турнире – в Майами.

- Там мне сильно помешало эмоции, - признался Андрей, вспоминая поражение от поляка Хуберта Хуркача. – Но сейчас я куда лучше их контролирую. Это трудно, но пока получается. Поэтому на этой неделе я победил Роберта, хотя уступал в счете. Поэтому прошел Рафу, даже несмотря на его камбек во второй партии. И в матче с Каспером смог вернуться в игру, когда он вел во втором сете с брейком. Я оставался спокойным, сосредоточенным и смог прибавить в решающий момент.

Конечно, с таким теннисом Рублев был в праве рассчитывать и на титул. Тем более, что Стефаноса Циципаса – соперника по заключительному раунду – он в этом сезоне уже побеждал. В полуфинале в Роттердаме, где россиянин впоследствии выиграл весь турнир. Да и в целом счет их очных встреч был равным – 3:3. И единственный совместный финал, тоже на грунте, в прошлом году в Гамбурге, Андрей также оставил за собой – хотя грек тогда подавал на победу в решающей партии! В общем, обыгрывать Степана Сальникова…. простите, Стефаноса Циципаса Рублев и умеет, и может.

Но в этот раз – не вышло.

НЕУДЕРЖИМЫЙ СТЕФАНОС

И не потому, что у Андрея кончились силы. Конечно, он устал куда больше, чем грек. Только на встречи с Надалем и Баутистой-Агутом Рублев потратил без малого шесть часов! А Циципас прошел по сетке, не отдав ни одной партии. Сначала справился с Асланом Карацевым (хотя было непросто – и это еще один довод в пользу того, что главное открытие этого года по-прежнему держит высокую планку!). Потом – чилийца Кристиана Гарина, и он стал единственным сеяным на турнире, который встретился Стефаносу до финала. В четвертьфинале соперник грека – испанец Алехандро Давидович-Фокина – снялся после поражения в первой партии, а в полуфинале Циципас разгромил обидчика Новака Джоковича, британца Дэна Эванса (6:2, 6:1). Само собой, он был куда свежее, чем Рублев. Но, если честно, судя по действиям Андрея в решающем матче нельзя было сказать, что ему не хватает энергии. Нет, россиянин действовал привычно агрессивно и стабильно. Двигался быстро, подавал мощно. Просто сам Циципас оказался сильнее почти во всех компонентах.

Борьбы, как таковой, не вышло. Контраргументов против грека у Рублева в этот раз не нашлось.

И, возможно, есть в этом некая справедливость. Ведь Стефанос уже отлично знал, каково это – выбить Надаля из «Мастерса» на грунте, но все же остаться без титула! Такое с ним случилось в 2019-м. Причем, не в Монте-Карло, а на родине Рафы – в Мадриде! Там Циципас, как и Рублев здесь, в Монако, прошел две трехсетовых рубки и одолел Зверева и Надаля, но с Новаком в финале уже не совладал. Поверьте, ему тоже было очень обидно! Так же, как обидно Андрею сейчас.

Возможно, сказался и опыт в целом – для Циципаса этот решающий матч стал уже третьим на «Мастерсах». Помимо Мадрида-2019 он проиграл Торонто в 2018-м – кстати, Надалю. Свой первый титул на подобных турнирах Стефанос действительно выстрадал. Заслужил.

А у Андрея еще точно будут и шансы на подобный трофей. И сами трофеи.

источник: «Советский спорт»
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