«Думал, после матча с Надалем буду собирать чемоданы». Рублев – о финале в Монте-Карло

- Но Рафу в итоге прошли. И теперь времени на отдых почти не осталось. Может, стоило все-таки сняться? - Определенная логика в этом есть. Возможно, взять паузу было бы правильнее. Но знаете… Я просто хочу там сыграть! – признается Рублев. – Барселона для меня – особенный турнир. Именно там я впервые в карьере прошел квалификацию и обыграл в первом круге Фернандо Вердаско – который в тот момент еще был в хорошей форме (в 2015 году, - Прим. ред. ). По сути, именно с того момента и стартовала моя взрослая карьера. Но с тех пор то из-за травм, то из-за коронавируса я не смог выиграть в Барселоне ни матча. Это очень обидно. Очень хочется это прервать. Тем более, я пропускаю первый круг, точно буду выступать на большом корте, и даже будут зрители – пусть и немного. Это очень приятно! Опять же – все очки мне добавятся в рейтинг, это тоже имеет значение… Да и отдохнуть я успею.

- Следующий турнир – в Барселоне. Куда вы не были заявлены изначально и в итоге взяли wild card. Как так вышло? - Просто я до этого планировал играть турнир в Марбелье. График получался очень плотный – Майами, Марбелья, Монте-Карло, потом Барселона и почти сразу Рим и Мадрид… Чем-то надо было пожертвовать, и изначально я отказался от Барселоны. Но в итоге в Майами вышел в полуфинал, и понимал, что после такого турнира лететь в Испанию и сразу начинать другой – просто опасно. Тем более, с учетом резкого перехода с харда на грунт. Так что с Марбельи я снялся. А после матча с Баутиста-Агутом мне надо было дать ответ организаторам Барселоны, нужен мне wild card или нет. Я глянул сетку, увидел, что дальше там Рафа, и понял, что в пятницу смогу паковать чемоданы и лететь в Каталонию. Так что я согласился, - смеется Андрей. – Тем более, что первый круг я там пропущу, а значит – будет время и отдохнуть, и потренироваться.

- Победа над Надалем – насколько она значима для вас? - Это было что-то особенное! И что-то очень нужное – для меня, для моей карьеры. Для того, чтобы больше поверить в себя, начать еще лучше понимать теннис, стать более мотивированным. Я рад, что у меня все получилось. Значит, я двигаюсь по верному пути.

- В любом случае, неделя выдалась успешной – вы впервые сыграли финал «Мастерса». Как себя сейчас ощущаете – больше расстроены из-за поражения или довольны, что провели сильный турнир? - Прямо сейчас – расстроен. Проигрывать всегда тяжело. Но у меня действительно немного смешанные чувства. До матча со Стефом я провел несколько классных встреч, одержал большие победы. Это важно. В целом, мне кажется, я провожу лучший сезон в карьере. Играю стабильно. Поражение в финале надо пережить и начать работать дальше, настраиваться на новый турнир.

- Проиграв в полуфинале в Майами, вы говорили, что вам помешали эмоции. В финале в Монте-Карло сложилось ощущение, что их же как раз не хватило. Что пошло не так в этом матче? – начинаем беседу. - Мне не только эмоций – мне сегодня всего не хватило. Это из-за усталости. Я был опустошен морально и физически. Был очень сложный матч с Баутиста-Агутом, потом – битва с Рафой. Оба раза я провел на корте по 2,5 часа или больше. Действовал на пределе возможностей. А перерывов толком не было – каждый следующий матч начинался на следующий день, причем все раньше и раньше по времени. В итоге я вымотался. Стефанос, конечно, был свежее. А чтобы побеждать теннисистов из топ-10, ты должен быть готов показывать максимум. Должен иметь какие-то силы в запасе. Просто добиться успеха на классе и опыте – с ними такое не прокатит.

- Когда?

- Будет неделя между Барселоной и Мадридом. И минимум две – между Римом и «Ролан Гарросом». Там я ничего играть не планирую. Если в Риме вылечу рано – получится вообще почти три недели на подготовку к Парижу. Если получится сыграть хорошо – двух тоже вполне хватит. На траве у меня в графике два турнира, потом – Олимпиада. В общем, не такой уж насыщенный календарь. Время на передышку будет.

- Просто вы на каждом турнире проходите далеко. У вас только за этот сезон уже 29 матчей и 24 победы – лучший результат в Туре. Нет опасности «наесться» теннисом? Перегореть?

- «Наесться» - это точно не про меня. Я слишком люблю теннис. Мне проще играть, чем не играть. Да, есть риск, что после серии сложных турниров может накопиться усталость, опустошение. Но тех пауз, которые у меня будут между Барселоной и «Мастерсами», между «Мастерсами» и «Ролан Гарросом», на 100 процентов хватит, чтобы полностью восстановиться.

«МНЕ НРАВИТСЯ ЖИТЬ В МОСКВЕ»

- Вы сейчас играли в Монте-Карло, где живут многие теннисисты – Новак Джокович, Стефанос Циципас, Даниил Медведев… Сами не думали о переезде в Монако?

- Если честно – думал. Есть определенные моменты, которые влияют на то, где игрок предпочитает базироваться. Кто-то думает о налоговых льготах, кто-то о подходящей академии, о хорошей погоде. Но мне нравится Москва. Здесь у меня все друзья и родные. Как только появляется возможность, я с удовольствием возвращаюсь в Москву и провожу здесь столько времени, сколько возможно. А Монте-Карло… Во-первых, вся моя команда – из Испании. У них есть семьи, жены, есть дети, которые ходят в школу. Они не смогут переехать ко мне и не смогут постоянно приезжать ко мне в Монако. Скажем, у Дани Медведева тренер из Ниццы. Это совсем близко к Монте-Карло. Ему проще. У меня – своя ситуация. Так что жить я предпочитаю в Москве, а тренироваться в Барселоне.

- Возвращаясь к вопросу о физическом состоянии… Как много времени уделяете физической подготовке?

- Достаточно много. И то факт, что я вытерпел два тяжелых матча против Баутисты-Агута и Надаля, говорит о том, что работа дает результат. Отбегать против Рафы 2,5 часа нереально тяжело, даже если ты полностью свежий. А мне это удалось уже после встречи с Роберто. Так что, тьфу-тьфу-тьфу, с физикой, вроде, порядок. То, что я устал к финалу, это нормально при том графике и тех сложных матчах, которые у меня были. Если бы, как на «Больших шлемах», был день отдыха между играми, все было бы по-другому. Но тут вышло, как вышло. Хотя, кстати, прямо перед встречей со Стефом я чувствовал себя нормально. Думал, что силы еще есть. Но мне это только казалось. А когда ты вымотан, опустошен, это влияет на все – на реакцию, на скорость, на передвижение по корту…

- Еще вы много кашляли во время послематчевых интервью. Нам стоит волноваться?

- Надеюсь, что нет. Просто простыл, когда прилетел из Майами. Здесь, все же, очень холодно, так что кашляю я полторы недели. Думал, все – «приплыл». Но сдал четыре или пять тестов на ковид – они все отрицательные. Видимо, простая простуда.

«ГОНКА ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНЕЕ РЕЙТИНГА»

- В матче с Циципасом вы боролись не только за титул, но и за первое место в чемпионской гонке ATP. Лично для вас оно что-то значит?

- Я, например, не слежу за рейтингом. Вообще. Не открывал его года три. Когда прибавляю позиции, узнаю об этом либо от журналистов, друзей, своей команды, либо вообще из новостей. Но вот чемпионская гонка для меня действительно важна! Она – на первом месте, потому что именно по ней формируется рейтинг на конец года. И гонка лучше отражает то, как ты проводишь сезон, в какой форме находишься, есть ли у тебя прогресс и т.д.

- Значит, было какое-то давление за результат и в этом плане? Вы возглавляли гонку в прошлом году, но в самом начале – еще до Australian Open. А вот по ходу сезона из россиян никого не было на первом месте со времен Сафина в 2000 году…

- Ну, я ее возглавлял, по сути, один день. Это, конечно, не считается, - смеется Рублев. – И нет, давления не было. Во время матча со Стефом я об этом не думал. В любом случае, гонка – это марафон. Будешь выступать стабильно хорошо – никуда высокие позиции не денутся. Не получилось в этот раз – получится в другой.

- И все-таки, спросим про рейтинг… У вас за последние полтора года – 65 побед. На втором месте Джокович – у него 51. Это солидный разрыв! При этом Федерер за этот период сыграл ровно два матча, один проиграл, и тем не менее вы только сейчас сумели обойти его в рейтинге. Это нормально?

- Ну что поделать, если такая система? – пожимает плечами Рублев. – Странная, конечно, но уж какая есть. Тут смотря с чьей стороны смотреть. С моей стороны – конечно, она кажется не вполне правильной. Когда рейтинг заморозили в прошлом году, это казалось логичным и верным – из-за паузы и перемен в календаре. Когда продлили заморозку в этом и теперь с нас снимают только половину очков, возникла неоднозначная ситуация. Я знаю, что в ATP не хотели так делать. Но, видимо, возникло недопонимание между ними и игроками. В Туре испугались, что теннисисты будут пропускать турниры и решили сохранить заморозку. А что касается отрыва по победам от Джоковича… Просто он играет куда меньше меня. Играл бы столько же турниров – точно бы был впереди.

- До «Ролан Гарроса» осталось полтора месяца. Вы уже побеждали в Париже, но по юниорам. С какими чувствами ждете этот турнир?

- С самыми теплыми! И из-за той победы в 2014 году. И из-за прошлогоднего четвертьфинала. Это, все-таки, «Большой шлем», и там всегда хочется показать максимум. Но никто не может предсказать, как все сложится. Можно прилететь туда в отличной форме и проиграть первый же матч. Можно набирать форму по ходу чемпионата, одерживая трудовые победы, и добиться успеха. Этот процесс нельзя контролировать. Я просто постараюсь сделать все, что от меня зависит чтобы подойти к «Ролан Гарросу» на пике кондиций и пройти по сетке так далеко, как смогу.