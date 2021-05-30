Джокович, Надаль и Федерер снова вместе. Стартует «Ролан Гаррос»-2021

15 россиян в одиночных разрядах «Ролан Гаррос»-2021

В предпоследний день календарной весны открывается большое теннисное лето. Сначала «Ролан Гаррос», потом, после двухнедельной паузы, – Уимблдон, дальше – Олимпиада в Токио и, наконец, в самом конце августа – US Open. По такому случаю даже коронавирус ослабил свою безжалостную удавку: в Париже игроки впервые за долгое время смогут жить по-человечески, не в режиме «пузыря». Зрители тоже будут – до 35 процентов заполняемости трибун. И по ходу турнира ограничения могут быть смягчены еще сильней.

ВСЯ «БОЛЬШАЯ ТРОЙКА» – В ОДНОЙ ПОЛОВИНЕ СЕТКИ

Другой подарок болельщикам: на бурые корты «Роллан Гаррос» выйдет вся «Большая тройка» мужского мирового тенниса, не собиравшаяся вместе почти полтора года, с Australian Open-2020. Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер с их 58 титулами «Большого шлема» (у швейцарца и испанца по 20, у серба – 18) и ста семью годами от роду на троих (по ходу игр в Париже будет 108 – 3 июня, то есть, в ближайший четверг, Надалю стукнет 35) первый раз после начала эпидемии сыграют на одном турнире.

И поди ж ты: все трое угодили в одну половину «сетки»! Федерер, лишь в марте вернувшийся на корт после 13-месячной паузы и одержавший с тех пор лишь одну победу в трех матчах, «посеян» в Париже только восьмым и пересекается с Джоковичем уже в 1/4. Правда, до этой стадии 39-летнему швейцарцу тоже надо добраться. Все-таки «Ролан Гаррос» - не его территория, в первую очередь Федерер нацелен на Уимблдон.

Зато полуфинальная битва между Джоковичем и Надалем вполне вероятна. 16 мая они провели репетицию в Риме и там в финале испанец взял верх – 7:6, 1:6, 6:3. Несмотря на все возрастные проблемы Надаль остается главным фаворитом «Ролан Гаррос», где за последние 16 лет выиграл 13 титулов. Джокович же перед Парижем смотался на недельку в Белград, чтобы придать веса скромному турниру, директором которого является его брат. Вчера серб без проблем обыграл в тамошнем финале Алекса Молчана из Словакии.