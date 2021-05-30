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Джокович, Надаль и Федерер снова вместе. Стартует «Ролан Гаррос»-2021
30 мая 06:00
автор: Лев Тигай
автор фото: Roland-Garros

Джокович, Надаль и Федерер снова вместе. Стартует «Ролан Гаррос»-2021

Сегодня в полдень по московскому времени в Париже начинается Открытый чемпионат Франции – единственный турнир «Большого шлема» на земляных кортах.

15 россиян в одиночных разрядах «Ролан Гаррос»-2021

В предпоследний день календарной весны открывается большое теннисное лето. Сначала «Ролан Гаррос», потом, после двухнедельной паузы, Уимблдон, дальше – Олимпиада в Токио и, наконец, в самом конце августа US Open. По такому случаю даже коронавирус ослабил свою безжалостную удавку: в Париже игроки впервые за долгое время смогут жить по-человечески, не в режиме «пузыря». Зрители тоже будут – до 35 процентов заполняемости трибун. И по ходу турнира ограничения могут быть смягчены еще сильней.

ВСЯ «БОЛЬШАЯ ТРОЙКА» – В ОДНОЙ ПОЛОВИНЕ СЕТКИ

Другой подарок болельщикам: на бурые корты «Роллан Гаррос» выйдет вся «Большая тройка» мужского мирового тенниса, не собиравшаяся вместе почти полтора года, с Australian Open-2020. Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер с их 58 титулами «Большого шлема» (у швейцарца и испанца по 20, у серба – 18) и ста семью годами от роду на троих (по ходу игр в Париже будет 108 – 3 июня, то есть, в ближайший четверг, Надалю стукнет 35) первый раз после начала эпидемии сыграют на одном турнире.

И поди ж ты: все трое угодили в одну половину «сетки»! Федерер, лишь в марте вернувшийся на корт после 13-месячной паузы и одержавший с тех пор лишь одну победу в трех матчах, «посеян» в Париже только восьмым и пересекается с Джоковичем уже в 1/4. Правда, до этой стадии 39-летнему швейцарцу тоже надо добраться. Все-таки «Ролан Гаррос» - не его территория, в первую очередь Федерер нацелен на Уимблдон.

Зато полуфинальная битва между Джоковичем и Надалем вполне вероятна. 16 мая они провели репетицию в Риме и там в финале испанец взял верх – 7:6, 1:6, 6:3. Несмотря на все возрастные проблемы Надаль остается главным фаворитом «Ролан Гаррос», где за последние 16 лет выиграл 13 титулов. Джокович же перед Парижем смотался на недельку в Белград, чтобы придать веса скромному турниру, директором которого является его брат. Вчера серб без проблем обыграл в тамошнем финале Алекса Молчана из Словакии.

Раз уж на всю «Большую тройку» жребий выделил только одну путевку в финал, лидерам последующих теннисных поколений предстоит бороться между собой за другую. Основными претендентами на нее считаются австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и Александр Зверев, представляющий Германию.

В МЕНЮ У МЕДВЕДЕВА – «БАРАНКА» И БУБЛИК

В этой же, «молодежной» половине «сетки» располагается наш Даниил Медведев, в апреле переболевший коронавирусом. В Париже он «посеян» под рекордно высоким для «Большого шлема» №2 и даже теоретически может отобрать у Джоковича звание первой ракеткой мира (надо как минимум выходить в финал), но…. Проблема в том, что грунтовые корты Медведев терпеть не может, никогда на них прежде не блистал, а на «Ролан Гаррос» вообще не выиграл ни одного матча! Так что пусть для начала размочит эту баранку в игре с Александром Бубликом и пройдет хотя бы во второй круг – а там видно будет.

После выздоровления Медведев успел сыграть только в паре турниров и без особого успеха. Например, в Риме он был бит Асланом Карацевым. Этот россиянин, ставший подлинным открытием первой половины теннисного года, впервые попал в основную «сетку» «Ролан Гаррос», причем жребий ему выпал непростой. Уже в третьем круге Карацеву светит встреча с сильным аргентинцем Диего Шварцманом, потом – с нашим Андреем Рублевым, в прошлом году дошедшим в Париже до четвертьфинала, и, наконец, с Надалем. Похоже, что именно здесь кроется основной шанс для российских болельщиков - на какие-то приятные сюрпризы и представительство страны во второй неделе турнира. Впрочем, не будем забывать и о Карене Хачанове, который сегодня выйдет на корт первым из наших – примерно в три часа дня по московскому, против чеха Иржи Веселы.

В женском одиночном разряде россиянок намного больше, целых десять штук, но заранее на что-либо серьезное никто из них не претендует. Получится пройти два-три круга – хорошо, нет – тогда и суда нет. Победительнице далекого «Ролан Гаррос»-2009 Светлане Кузнецовой в первом же раунде досталась белорусская звезда Виктория Азаренко, а Екатерине Александровой – сама Винус Уильямс, пусть 40-летняя американка и занимает сейчас в рейтинге 104-е место. Ее сестра Серена фавориткой в Париже тоже не считается, но все-таки «посеяна» под седьмым номером и начинает завтра, матчем с румынкой Ириной Бегу. Напомню, что по титулам «Большого шлема» Уильямс-младшая даст фору даже Надалю с Федерером - у нее их аж 23.

место в мировом рейтинге (в скобках – номер «посева»), РГЛР – личный рекорд на «Ролан Гаррос», РГ20 – результат на прошлогоднем «Ролан Гаррос».

источник: «Советский спорт»
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