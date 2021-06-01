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Боялись за Медведева, а вылетел Рублев. У России - внеплановая потеря на «Ролан Гаррос»
01 июня 22:23
автор: Лев Тигай
автор фото: Французская федерация тенниса

Боялись за Медведева, а вылетел Рублев. У России - внеплановая потеря на «Ролан Гаррос»

На турнире «Большого шлема» в Париже наш Андрей Рублев в затяжном, пятисетовом матче уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу. Аслан Карацев и Екатерина Александрова идут дальше.

БАБУШКА ВИНУС

На матчи первого круга «Ролан Гаррос»-2021 ушло целых три дня, хотя игры здесь идут по 12-13 часов в день и заканчиваются к полуночи по московскому времени, а то и позже. Из 15 россиян, стартовавших в одиночных разрядах, турнир с победы начали десять – четыре парня и шесть девушек.

Последней из наших путевку во второй раунд сегодня вечером оформила Екатерина Александрова, которой в соперницы досталась одна из знаменитых сестер Уильямс. Правда, не младшая Серена (хотя той накануне тоже пришлось изрядно помучиться с Ириной Бегу - в первой партии у румынки были сетболы), а старшая Винус, не знающая заметных успехов уже давным-давно.

Через две недели американке исполнится 41 год. Когда в Уимблдоне-2000 Уильямс брала первый из своих десяти титулов «Большого шлема» Александровой было всего пять лет от роду. Ныне же Винус занимает в мировом рейтинге лишь 104-е место, этой весной она проиграла пять матчей из пяти и в первый день парижского лета серия поражений продолжилась - на разгром заокеанской «бабушки» у Александровой ушло 56 минут.

Во втором круге россиянке светила встреча с другой представительницей сословия теннисных сестер, но чешка Кристина Плишкова (не путать с ее более известной близняшкой Каролиной) уступила соотечественнице Барбаре Крейчиковой.

ХИТРЫЙ ВЕЛИКАН

Российские мужчины первую потерю понесли в неожиданном месте. Все опасались за Даниила Медведева с его «грунтовым комплексом», но тот вчера легко победил. А вот наш лучший теннисист на предыдущем «Ролан Гаррос», его четвертьфиналист и седьмая ракетка мира Андрей Рублев, вынужден зачехлить эту ракетку намного раньше, чем ожидалось.

Здоровенного (193 см ростом и за 90 кило весом) немца Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 42-е место в рейтинге АТР, Рублев дважды обыгрывал в нынешнем году, однако в обоих случаях дело доходило до третьей, решающей партии. И в Париже, уже в пятисетовом формате, их схватка получилась упорной. Штруфф великолепно подавал: 25 эйсов против 13. У Рублева же первая подача категорически не шла, а его традиционно слабую вторую немец принимал предельно рискованно и агрессивно. Плюс постоянно выходил в сетке, чтобы лишить нашего теннисиста преимущества в длительном обмене ударами.

Рублев сразу получил 0:3, вскоре обернувшиеся потерей стартового сета. Во второй партии уже россиянину удалось первым сделать брейк, но в девятом гейме Штруфф ответил и на тай-брейке оказался удачливее. При счете 6:6 россиянин ошибся при игре с лета, сам подарил сетбол сопернику - и тот сразу «отблагодарил» Андрея мощным эйсом. 0:2 по сетам – это серьезно…

В третьей партии немецкий великан начал потихоньку выдыхаться. А с середины четвертой, когда Рублев взял чужую подачу, показалось, что Штруфф сломлен - в конце сета он практически не сопротивлялся. Но это была не капитуляция, а военная хитрость, немец берег последние силы для решающего удара. В начале партии №5 он неожиданно «взорвался», сделал-таки заветный брейк, после чего думал только о том, чтобы удержать собственную подачу.

Что ему в итоге и удалось. Единственный шанс зацепиться возник у Рублева в девятом гейме, но эти два брейк-пойнта он упустил, а больше брейк-пойнтов ему не дали. Через 3 часа и 46 минут после начала марафонского матча Штруфф 25-м эйсом поставил точку.

КАРАЦЕВ УЖЕ ДАЕТ УРОКИ АМЕРИКАНЦАМ

Зато порадовал Аслан Карацев. 27-летний (!) дебютант «Ролан Гаррос» еще в январе этого года не входил в топ-100, но с тех пор успел наворотить столько всего (включая победы над Медведевым, Рублевым и самим Новаком Джоковичем), что в Париже без вопросов попал в число «сеянных».

Сегодня Карацев начал свой матч одновременно с Рублевым, однако управился вдвое быстрее. Что, впрочем, немудрено, ведь соперник у него был не чета Штруффу – 20-летний американский юнец Дженсон Бруксби, впервые в жизни и с большим трудом продравшийся в основную «сетку» «Большого шлема» через квалификацию. Парень, похоже, талантливый, но бодаться с мастеровитыми мужиками калибра Карацева ему пока рановато. Лишь однажды, в начале сета №3 Аслан немного расслабился и позволил Бруксби повести в счете – 0:2. После чего тут же опомнился, взял четыре гейма подряд и спокойно довел встречу до победы.

Следующий соперник Карацева годится Бруксби в отцы - это 37-летний немец Филипп Кольшрайбер, который сегодня в «ветеранском дерби» одолел ровесника из Испании Фернандо Вердаско. Если с Кольшрайбером все тоже пройдет гладко, то в третьем круге Карацева ждет серьезный бой – с аргентинским специалистом по грунту Диего Шварцманом.

Впрочем, это будет потом, уже ближе к концу недели. А в среду на парижские корты должны выйти шесть других россиян – включая Медведева, который будет экзаменовать американца Томми Пола.

Ролан Гаррос. Париж

Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Андрей Рублев (Россия, 7) – 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4
Аслан Карацев (Россия, 24) – Дженсон Бруксби (США) – 6:3, 6:4, 6:4
Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Фернандо Вердаско (Испания) – 7:6 (7:3), 6:2, 2:6, 6:4

Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг

Екатерина Александрова (Россия, 32) – Винус Уильямс (США) – 6:3, 6:1
Энн Ли (США) - Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:0, 6:1
Эшли Барти (Австралия, 1) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 3:6, 6:2
Элина Свитолина (Украина, 5) – Оушен Бабель (Франция) – 6:2, 7:5
Барбара Крейчикова (Чехия) - Кристина Плишкова (Чехия) – 5:7, 6:4, 6:2

Завтра, 2 июня играют:

Даниил Медведев (Россия, 2) – Томми Пол (США)
Карен Хачанов (Россия, 23) – Кей Нисикори (Япония)
Александр Зверев (Германия, 6) – Роман Сафиуллин (Россия)
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Педро Мартинес (Испания)
Вероника Кудерметова (Россия, 29) – Катаржина Синякова (Чехия)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Айла Томлянович (Австралия)
Белинда Бенчич (Швейцария, 10) - Дарья Касаткина (Россия)
 Серена Уильямс (США, 7) – Михаэла Бузарнеску (Румыния)

источник: «Советский спорт»
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