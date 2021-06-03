ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) перерыв Швейцария 1 Лихтенштейн 0 П1 1.03 Х 19.0 П2 34.0
Товарищеские матчи (сборные) перерыв Андорра 0 Ирландия 0 П1 11.0 Х 3.50 П2 1.50
Товарищеские матчи (сборные) не начался Турция 0 Молдавия 0 П1 1.13 Х 8.90 П2 26.0
ЧМ-2021 20:15 Финляндия 0 Чехия 0 П1 2.50 Х 3.90 П2 2.50
ЧМ-2021 20:15 Россия 0 Канада 0 П1 1.79 Х 4.70 П2 3.65
Товарищеские матчи (сборные) 21:00 Украина 0 Северная Ирлан 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 6.00
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Бельгия 0 Греция 0 П1 1.38 Х 4.90 П2 9.30
Испания - Сегунда 22:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.65 Х 2.75 П2 3.20
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Мавритания 0 П1 1.24 Х 5.80 П2 13.5
ЧМ-2022 - Южная Америка 23:00 Боливия 0 Венесуэла 0 П1 2.03 Х 3.50 П2 3.90
Карацев сдался немецкому «дедушке». Теперь Медведев один на «Ролан Гаррос»
03 июня 18:20
автор: Лев Тигай
автор фото: Федерация тенниса России

Карацев сдался немецкому «дедушке». Теперь Медведев один на «Ролан Гаррос»

На турнире «Большого шлема» в Париже россиянин Аслан Карацев во втором круге потерпел неожиданное поражение со счетом 1:3 от 37-летнего Филиппа Кольшрайбера из Германии.

По числу «сеянных» теннисистов на «Ролан Гаррос»-2021 Россия не уступала никому и превосходила всех, кроме итальянцев. Однако за каких-то пять игровых дней от квартета наших звезд остался один Даниил Медведев. Андрей Рублев во вторник проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу, Карен Хачанов – в среду и тоже в пяти партиях японцу Кею Нисикори, а сегодня этот печальный список пополнил Руслан Карацев, сложивший оружие перед Филиппом Кольшрайбером.

Ох уж эти неудобные немцы… Напомню, что пятый представитель России в мужской «сетке» Роман Сафиуллин также был выбит теннисистом из Германии Александром Зверевым. Правда, этот результат был вполне ожидаемым, чего не скажешь о победах Кольшрайбера и Штруффа.

Карацев, еще полгода назад не входивший в первую сотню рейтинга АТР, но с тех пор взлетевший в топ-30 и аж на седьмое место в чемпионской гонке, в Париже впервые был «посеян» на турнире «Большого шлема». Соответственно, изменилось и отношение соперников - теперь Аслана воспринимают всерьез, его изучают, к нему готовятся. К чему сам Карацев, как выяснилось, пока готов не вполне.

СЛОМАННАЯ РАКЕТКА И ШТРАФНОЕ ОЧКО

Кольшрайбер не считался звездой даже в лучшие годы, которые к тому же давно позади – в ноябре немцу исполнилось 37. Но к встрече с российским «выскочкой» ветеран подошел во всеоружии. Он надежно и хитро подавал, делая ставку не на силу, а на вращения, и старался укладывать розыгрыши в два-три удара, чтобы не давать преимущества более молодому противнику.

Карацев же, в первом круге легко разобравшийся с молодым американцем Дженсоном Бруксби, явно не ожидал подобной прыти от немецкого «дедушки» и долго не мог приноровиться к нему. Первый сет россиянин отдал из-за единственного неудачного гейма, где он в самый неподходящий момент угодил в трос. Началась вторая партия, но ничего не менялось: Карацев брал свои подачи «под ноль» одну за другой, однако заработать на чужой хотя бы один брейк-пойнт у него никак не получалось. Прежде всего из-за слабого приема - процент выигранных очков даже на второй подаче у Кольшрайбера долго держался выше 70.

Карацев начал выходить из себя - сначала запулил мяч на трибуны, потом в сердцах разбил ракетку. И это было уже второе предупреждение, означавшее снятие очка - при счете «меньше», то есть, потерю гейма.

Первый шанс переломить ход матча Аслану представился только в конце второй партии. Но оба сетбола он упустил, а на тай-брейке Кольшрайбер вообще перестал ошибаться на подаче, сделал два эйса и взял еще один сет.

НАДЕЖДА В ТРЕТЬЕМ СЕТЕ И ПРОВАЛ В ЧЕТВЕРТОМ

После этого дело вроде бы сдвинулось. Карацев сделал-таки брейк, удержал свою подачу до конца и сократил разницу – 1:2. Казалось, остается лишь дожать уставшего противника, чей запас сил не рассчитан на пятисетовые марафоны…

Вместо этого Карацев вдруг взял и развалился сам - 0:5 в четвертой партии! Аслана было не узнать: он ходил по корту пешком без каких-либо эмоций, посылал мяч за мячом в сетку и явно ждал, когда это мучение, наконец, закончится. Ну и дела…

Похоже, парню еще рановато в мировую элиту. Ведь все сенсации первой половины года Карацев сотворил в режиме «на новенького». А сейчас, стоило ему лишиться фактора неожиданности, как он тут же и проиграл. Впрочем, подождем с выводами до конца лета. Сразу за «Ролан Гаррос» Аслана ждут Уимблдон, Олимпиада и US Open. После них, в сентябре картина будет по-настоящему полной.

В третий круг из наших сегодня вышла только Варвара Грачева. 20-летняя москвичка, занимающая 88-е место в рейтинге WTA, проявила характер в трехсетовом (два часа 11 минут) матче против опытной итальянки Камилой Джорджи и повторила личный рекорд на турнирах «Большого шлема». Таким образом, в 1/16 финала одиночных разрядов «Ролан Гаррос» Россию будут представлять пять человек: четыре девушки - и одинокий Медведев.

Все россияне, вышедшие в третий круг, и их соперники

Даниил Медведев (Россия, 2) – Рэйлли Опелка (США, 32)

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 31)

Елена Рыбакина (Казахстан, 21) - Елена Веснина

Дарья Касаткина (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния)

Варвара Грачева (Россия) – Марта Костюк (Украина)

Ролан Гаррос. Париж

Мужчины

Одиночный разряд. 2-й круг

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Аслан Карацев (Россия, 24) – 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1

Микаэль Имер (Швеция) – Гаэль Монфис (Франция, 14) – 6:0, 2:6, 6:4, 6:3

Женщины

Одиночный разряд. 2-й круг

Варвара Грачева (Россия) – Камила Джорджи (Италия) – 7:5, 1:6, 6:2

Барбара Крейчикова (Чехия) - Екатерина Александрова (Россия, 32) – 6:2, 6:3

Магда Линетт (Польша) - Эшли Барти (Австралия, 1) – 6:1, 2:2 отказ

Софья Кенин (США, 4) – Хэйли Бэптист (США) – 7:5, 6:3

Элина Свитолина (Украина, 5) – Энн Ли (США) – 6:0, 6:4

Слоун Стивенс (США) – Каролина Плишкова (Чехия, 9) – 7:5, 6:1

Марта Костюк (Украина) – Чжен Сайсай (Китай) – 6:3, 6:4

Парный разряд. 1-й круг

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) – Грете Миннен/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) – 6:1, 6:2

Анна-Лена Фридзам/Ван Яфань (Германия/Китай) - Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) – 6:1, 7:5

Чан Хаочин/Чан Латиша (Тайвань, 6) - Ирина Хромачева/Данка Ковинич (Россия/Черногория) – 1:6, 6:4, 6:1

Нао Хибино/Оксана Калашникова (Япония/Грузия), Анна Калинская/Виктория Кужмова (Россия/Словакия) – 6:2, 6:3

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Рассекречен до анонса смартфон Motorola Moto G Stylus 5G"Барселону", "Реал" и "Ювентус" могут исключить из Лиги чемпионовАндрей Рублев не смог пройти во второй круг Roland Garros30 откровенных микробикини звезд: совсем стыд потеряли!Восхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаНевестка Орбакайте в платье-бюстье сверкнула глубоким декольте
Видео всех голов ЧМХ 03.06.2021: США первыми вышли в полуфинал, Россия играет с Канадой
Видеообзоры четвертьфинальных матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в тринадцатый соревновательный день: США - Словакия, Швейцария - Германия, Россия - Канада и Финляндия - Чехия.
Команде Черчесова не найдут «кнопку». Почему нет ясности с показом матча Россия — Болгария
Последний контрольный матч российской сборной перед стартом на Евро – против Болгарии – может совпасть по времени с полуфиналом ЧМ по хоккею.
«В плей-офф мы увидим совсем не ту Канаду, которая была в группе». Дементьев — о матче сборной России
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев подвел для «Плеймейкера» итоги группового этапа ЧМ в Риге и поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала с Канадой (3 июня, 20:15 мск).
Анчелотти предпочли Почеттино, Абрамович положил глаз на Лукаку, а Гвардиола — на Кейна. Трансферная жара
Межсезонье в европейском футболе обещает быть как никогда насыщенным и дарит громкие новости за считанные дни до старта Евро-2020.
Матчи швейцарцев с Россией и Швецией вызвали самый большой ажиотаж. Букмекерские итоги группового этапа ЧМ-2021
Подводим итоги предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Черчесов отцепил от Евро-2020 вратаря «Зенита» Лунева. Так спокойнее Шунину или тут что-то еще?
Тренерский штаб сборной России определился с окончательной заявкой на Евро-2020.
Видео всех голов ЧМХ 01.06.2021: Россия разгромила Белоруссию и вышла на Канаду
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в двенадцатый соревновательный день: Канада - Финляндия, Швейцария - Великобритания, Италия - США, Словакия - Чехия, Германия - Латвия, Россия - Белоруссия.
«Пускай канадцы выйдут в плей-офф и попадут на нас». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Один из самых ярких футболистов в истории национальной сборной и большой поклонник хоккея Александр Мостовой внимательно следит за чемпионатом мира в Латвии и продолжает делиться впечатлениями с «Плеймейкером».
Россия — Канада в четвертьфинале ЧМ-2021? Шансы есть, и вовсе не призрачные
«Плеймейкер» - о вариантах на четвертьфиналы перед последним днем группового турнира ЧМ-2021.
В Риге-2021 повеяло золотым Баффало-2011. Выводы из победы России над Швецией имени Тарасенко-Орлова
Пополнившие состав сборной России на ЧМ энхаэловцы Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов отметились в победе над шведами – 3:2Б.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Открытый кубок России по армрестлингу

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика