Карацев сдался немецкому «дедушке». Теперь Медведев один на «Ролан Гаррос»

По числу «сеянных» теннисистов на «Ролан Гаррос»-2021 Россия не уступала никому и превосходила всех, кроме итальянцев. Однако за каких-то пять игровых дней от квартета наших звезд остался один Даниил Медведев. Андрей Рублев во вторник проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу, Карен Хачанов – в среду и тоже в пяти партиях японцу Кею Нисикори, а сегодня этот печальный список пополнил Руслан Карацев, сложивший оружие перед Филиппом Кольшрайбером.

Ох уж эти неудобные немцы… Напомню, что пятый представитель России в мужской «сетке» Роман Сафиуллин также был выбит теннисистом из Германии Александром Зверевым. Правда, этот результат был вполне ожидаемым, чего не скажешь о победах Кольшрайбера и Штруффа.

Карацев, еще полгода назад не входивший в первую сотню рейтинга АТР, но с тех пор взлетевший в топ-30 и аж на седьмое место в чемпионской гонке, в Париже впервые был «посеян» на турнире «Большого шлема». Соответственно, изменилось и отношение соперников - теперь Аслана воспринимают всерьез, его изучают, к нему готовятся. К чему сам Карацев, как выяснилось, пока готов не вполне.

СЛОМАННАЯ РАКЕТКА И ШТРАФНОЕ ОЧКО

Кольшрайбер не считался звездой даже в лучшие годы, которые к тому же давно позади – в ноябре немцу исполнилось 37. Но к встрече с российским «выскочкой» ветеран подошел во всеоружии. Он надежно и хитро подавал, делая ставку не на силу, а на вращения, и старался укладывать розыгрыши в два-три удара, чтобы не давать преимущества более молодому противнику.

Карацев же, в первом круге легко разобравшийся с молодым американцем Дженсоном Бруксби, явно не ожидал подобной прыти от немецкого «дедушки» и долго не мог приноровиться к нему. Первый сет россиянин отдал из-за единственного неудачного гейма, где он в самый неподходящий момент угодил в трос. Началась вторая партия, но ничего не менялось: Карацев брал свои подачи «под ноль» одну за другой, однако заработать на чужой хотя бы один брейк-пойнт у него никак не получалось. Прежде всего из-за слабого приема - процент выигранных очков даже на второй подаче у Кольшрайбера долго держался выше 70.