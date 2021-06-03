Карацев сдался немецкому «дедушке». Теперь Медведев один на «Ролан Гаррос»

По числу «сеянных» теннисистов на «Ролан Гаррос»-2021 Россия не уступала никому и превосходила всех, кроме итальянцев. Однако за каких-то пять игровых дней от квартета наших звезд остался один Даниил Медведев. Андрей Рублев во вторник проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу, Карен Хачанов – в среду и тоже в пяти партиях японцу Кею Нисикори, а сегодня этот печальный список пополнил Руслан Карацев, сложивший оружие перед Филиппом Кольшрайбером.
Ох уж эти неудобные немцы… Напомню, что пятый представитель России в мужской «сетке» Роман Сафиуллин также был выбит теннисистом из Германии Александром Зверевым. Правда, этот результат был вполне ожидаемым, чего не скажешь о победах Кольшрайбера и Штруффа.
Карацев, еще полгода назад не входивший в первую сотню рейтинга АТР, но с тех пор взлетевший в топ-30 и аж на седьмое место в чемпионской гонке, в Париже впервые был «посеян» на турнире «Большого шлема». Соответственно, изменилось и отношение соперников - теперь Аслана воспринимают всерьез, его изучают, к нему готовятся. К чему сам Карацев, как выяснилось, пока готов не вполне.
СЛОМАННАЯ РАКЕТКА И ШТРАФНОЕ ОЧКО
Кольшрайбер не считался звездой даже в лучшие годы, которые к тому же давно позади – в ноябре немцу исполнилось 37. Но к встрече с российским «выскочкой» ветеран подошел во всеоружии. Он надежно и хитро подавал, делая ставку не на силу, а на вращения, и старался укладывать розыгрыши в два-три удара, чтобы не давать преимущества более молодому противнику.
Карацев же, в первом круге легко разобравшийся с молодым американцем Дженсоном Бруксби, явно не ожидал подобной прыти от немецкого «дедушки» и долго не мог приноровиться к нему. Первый сет россиянин отдал из-за единственного неудачного гейма, где он в самый неподходящий момент угодил в трос. Началась вторая партия, но ничего не менялось: Карацев брал свои подачи «под ноль» одну за другой, однако заработать на чужой хотя бы один брейк-пойнт у него никак не получалось. Прежде всего из-за слабого приема - процент выигранных очков даже на второй подаче у Кольшрайбера долго держался выше 70.
Карацев начал выходить из себя - сначала запулил мяч на трибуны, потом в сердцах разбил ракетку. И это было уже второе предупреждение, означавшее снятие очка - при счете «меньше», то есть, потерю гейма.
Первый шанс переломить ход матча Аслану представился только в конце второй партии. Но оба сетбола он упустил, а на тай-брейке Кольшрайбер вообще перестал ошибаться на подаче, сделал два эйса и взял еще один сет.
НАДЕЖДА В ТРЕТЬЕМ СЕТЕ И ПРОВАЛ В ЧЕТВЕРТОМ
После этого дело вроде бы сдвинулось. Карацев сделал-таки брейк, удержал свою подачу до конца и сократил разницу – 1:2. Казалось, остается лишь дожать уставшего противника, чей запас сил не рассчитан на пятисетовые марафоны…
Вместо этого Карацев вдруг взял и развалился сам - 0:5 в четвертой партии! Аслана было не узнать: он ходил по корту пешком без каких-либо эмоций, посылал мяч за мячом в сетку и явно ждал, когда это мучение, наконец, закончится. Ну и дела…
Похоже, парню еще рановато в мировую элиту. Ведь все сенсации первой половины года Карацев сотворил в режиме «на новенького». А сейчас, стоило ему лишиться фактора неожиданности, как он тут же и проиграл. Впрочем, подождем с выводами до конца лета. Сразу за «Ролан Гаррос» Аслана ждут Уимблдон, Олимпиада и US Open. После них, в сентябре картина будет по-настоящему полной.
В третий круг из наших сегодня вышла только Варвара Грачева. 20-летняя москвичка, занимающая 88-е место в рейтинге WTA, проявила характер в трехсетовом (два часа 11 минут) матче против опытной итальянки Камилой Джорджи и повторила личный рекорд на турнирах «Большого шлема». Таким образом, в 1/16 финала одиночных разрядов «Ролан Гаррос» Россию будут представлять пять человек: четыре девушки - и одинокий Медведев.
Все россияне, вышедшие в третий круг, и их соперники
Даниил Медведев (Россия, 2) – Рэйлли Опелка (США, 32)
Арина Соболенко (Белоруссия, 3) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 31)
Елена Рыбакина (Казахстан, 21) - Елена Веснина
Дарья Касаткина (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния)
Варвара Грачева (Россия) – Марта Костюк (Украина)
Ролан Гаррос. Париж
Мужчины
Одиночный разряд. 2-й круг
Филипп Кольшрайбер (Германия) - Аслан Карацев (Россия, 24) – 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1
Микаэль Имер (Швеция) – Гаэль Монфис (Франция, 14) – 6:0, 2:6, 6:4, 6:3
Женщины
Одиночный разряд. 2-й круг
Варвара Грачева (Россия) – Камила Джорджи (Италия) – 7:5, 1:6, 6:2
Барбара Крейчикова (Чехия) - Екатерина Александрова (Россия, 32) – 6:2, 6:3
Магда Линетт (Польша) - Эшли Барти (Австралия, 1) – 6:1, 2:2 отказ
Софья Кенин (США, 4) – Хэйли Бэптист (США) – 7:5, 6:3
Элина Свитолина (Украина, 5) – Энн Ли (США) – 6:0, 6:4
Слоун Стивенс (США) – Каролина Плишкова (Чехия, 9) – 7:5, 6:1
Марта Костюк (Украина) – Чжен Сайсай (Китай) – 6:3, 6:4
Парный разряд. 1-й круг
Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) – Грете Миннен/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) – 6:1, 6:2
Анна-Лена Фридзам/Ван Яфань (Германия/Китай) - Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) – 6:1, 7:5
Чан Хаочин/Чан Латиша (Тайвань, 6) - Ирина Хромачева/Данка Ковинич (Россия/Черногория) – 1:6, 6:4, 6:1
Нао Хибино/Оксана Калашникова (Япония/Грузия), Анна Калинская/Виктория Кужмова (Россия/Словакия) – 6:2, 6:3