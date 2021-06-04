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Посольство России принимает меры по защите задержанной в Париже теннисистки Сизиковой
04 июня 14:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: Instagram Яны Сизиковой

Посольство России принимает меры по защите задержанной в Париже теннисистки Сизиковой

Посольство Российской Федерации во Франции принимает необходимые меры по защите прав и интересов задержанной в Париже российской теннисистки Яны Сизиковой. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы посольства Антон Токовинин.

Между тем, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сказал в интервью ТАСС, что в курсе ситуации, но никаких официальных документов по делу Сизиковой ФТР пока не получила. Глава ФТР отметил, что история со спортсменкой тянется с октября. Однако без получения официальных документов федерация ничего не может предпринять.

Напомним, российская теннисистка Яна Сизикова задержана после игры первого круга женского парного разряда «Ролан Гаррос», где она выступала с Екатериной Александровой против Сторм Сандерс и Айлы Томлянович (1:6, 1:6).

Как сообщает Le Parisien, Сизикову подозревают в умышленном проигрыше в аналогичном раунде парного турнира Открытого чемпионата Франции в прошлом году. Тогда она вместе с американкой Мэдисон Бренгл уступила румынкам Кристине-Андреа Миту и Патриче Марие Циг (7:6 (10:8), 6:4). В пятом гейме второго сета россиянка совершила две двойные ошибки, а перед этим на победу румынок были зафиксированы подозрительные ставки.

Le Parisien отмечает, что Сизикову задержали по делу, открытому теннисной антикоррупционной организацией и полицией Франции еще в октябре прошлого года

Сизикова была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Задержанию предшествовали обыски в отеле, где она остановилась.

В активе Сизиковой одна победа на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и 43 выигранных турнира Международной федерации тенниса. На «Ролан Гаррос» россиянка добилась в прошлом году лучшего результата на турнирах серии «Большого шлема», впервые выйдя в основную сетку.

источник: «Советский спорт»
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