Сенсация на «Ролан Гаррос»: Павлюченкова побеждает четвертую ракетку мира

Соболенко не знала, что ей делать. Она походила на огромную пушку, не способную навести свой ствол на постоянно ускользающую цель. В скорости подачи, количестве эйсов и активно выигранных очков ее преимущество было велико, но еще больше она опережала россиянку по числу ошибок - 8:2 по двойным и 39:16 по невынужденным. Каждый третий розыгрыш завершался ударом Арины в сетку или в аут.

Стоило Павлюченковой скорректировать свою тактику и приноровиться к сопернице, как та начала постоянно ошибаться. Настя много подавала не по углам, а «в тело», старалась чаще играть Соболенко под левую руку и отлично использовала вторую подачу белоруски, не раз выигрывая очки приемом навылет. В результате ход матча развернулся на 180 градусов: Павлюченкова взяла пять геймов подряд, а с ними и стартовый сет.

Начало матча этого, правда, не предвещало – 3:0 в пользу Соболенко, которая лупила по мячу с такой силой, что тот, казалось, вот-вот лопнет. Однако теннис – это соревнование не столько в мощи ударов, сколько в их точности, здесь выигрывает тот, кто чаще попадает в корт.

После того, как уже по ходу «Ролан Гаррос» с него снялись японка Наоми Осака и австралийка Эшли Барти, статус теннисистки с наибольшим рейтингом перешел именно к Соболенко. Совсем недавно она выиграла крупный турнир в Мадриде, где в финале взяла верх над первой ракеткой мира Барти, а перед этим, в 1/2, в двух сетах одолела Павлюченкову. Однако новая встреча с россиянкой во французской столице принесла прямо противоположный результат.

ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ ПОЗВАТЬ ВРАЧА

Впрочем, в середине второй партии белорусская «пушка» вдруг наладила прицел и за какие-то восемь минут превратила 2:2 в 6:2, сравняв счет по сетам. Ситуация вновь стала угрожающей для Павлюченковой, но Настя и тут не стушевалась. Она схитрила: взяла медицинский перерыв, сославшись на проблемы со спиной, и, поговорив с врачом на корте, ушла с ним на несколько минут в подтрибунное помещение. Явно рассчитывая сбить с панталыку разыгравшуюся Соболенко этой незапланированной паузой.

Задумка сработала – да как! Белорусская теннисистка совершенно перестала попадать в корт и отдала решающую партию всего за 24 минуты – 6:0 в пользу Павлюченковой! Ай да Настя, ну просто молодец!

Павлюченкова пробилась в 1/8 «Ролан Гаррос» впервые с 2011 года. Тогда она дошла здесь до четвертьфинала и тем же летом поднялась на рекордное для себя 13-е место в рейтинге WTA. Сейчас Настя, которой через месяц исполнится 30 и которую с недавних пор тренирует старший брат Александр, является 32-й ракеткой мира, но теперь наверняка совершит заметный скачок вверх в этой табели о рангах.

НА ОЧЕРЕДИ - АЗАРЕНКО

Фото: Roland-Garros

Следующей соперницей Палюченковой вновь будет представительница Белоруссии - не с таким текущим рейтингом, как у Соболенко, зато куда более опытная и титулованная: экс-первая ракетка планеты и двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко. Они с Павлюченковой идут по нижней половине турнирной «сетки», где уже вылетели почти все фаворитки, и из топ-10 «посева» осталась одна Серена Уильямс.

Кстати, здесь же находится еще одна россиянка - Дарья Касаткина. Ее сегодняшний матч против Сораны Кырсти из Румынии был запланирован примерно на три часа дня по московскому времени, но, боюсь, начнется не раньше пяти. Норвежец Каспер Рууд и испанец Алехандро Давидович-Фокина, которых Касаткина с Кырстей должны сменить на 14-м корте, мягко говоря, не торопятся, только на первую партию у них ушло час и 20 минут. Кроме того, в Париже периодически накрыпывает дождь - один раз игры уже прерывались, пусть и ненадолго.

Примерно в то же время, что и Касаткина, Даниил Медведев начнет матч с американцем Рэйлли Опелкой. Наша последняя представительница в 1/16 Варвара Грачева играет завтра. Наконец, Елена Веснина, недавно вернувшаяся в большой теннис после рождения дочери, свое выступление на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде завершила сегодня еще до дождя, уступив в двух партиях тезке Рыбакиной из Казахстана.

Тем не менее, Веснина не покидает Париж. Впереди у нее – игры в миксте с Асланом Карацевым. Этот новый дуэт явно создан с прицелом на Олимпиаду, до которой осталось всего полтора месяца. Напомню, что на предыдущих летних Играх в Рио-де-Жанейро Веснина выиграла золото именно в паре – с Екатериной Макаровой.

Ролан Гаррос. Париж

Женщины. Одиночный разряд. 3-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Арина Соболенко (Белоруссия, 3) – 6:4, 2:6, 6:0

Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – Елена Веснина (Россия) – 6:1, 6:4

Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) – Мэдисон Кис (США, 23) – 6:2, 6:2