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Перед встречей в 1/4 Павлюченкова и Рыбакина вышли туда еще раз – в паре
07 июня 22:38
автор: Лев Тигай
автор фото: Twitter Roland Garros

Перед встречей в 1/4 Павлюченкова и Рыбакина вышли туда еще раз – в паре

Сегодня на турнире «Большого шлема» в Париже россияне играли только в парных разрядах. Зато во вторник нас ждут сразу два четвертьфинала – с участием Анастасии Павлюченковой и Даниила Медведева.

Павлюченкова и Елена Рыбакина выйдут на центральный корт парижского стадиона примерно в 14.30 по московскому времени, по окончании другого женского четвертьфинала (см. расписание ниже). А накануне россиянка и ее соперница из Казахстана, вместо того, чтобы воинственно настраиваться друг на друга, действовали сообща и даже радовались совместной победе - в парном матче 1/8 над Николь Меликар из США и Деми Схурс из Голландии. Игра продолжалась час двадцать и состояла, слава богу, из двух партий, хотя обе получились непростыми – например, по ходу первой наши уступали со счетом 1:3 и 3:4.

Таким образом, Павлюченкова с Рыбакиной умудрились второй раз войти в одну реку: независимо от исхода их схватки в одиночном разряде на следующий день обеим вновь предстоит четвертьфинал «Ролан Гаррос» - против польско-американского дуэта Магда Линетт/Бернарда Пера.

МОСКВИЧКА, ВЫБРАВШАЯ КАЗАХСТАН

В пару перед парижским турниром Павлюченкова и Рыбакина встали впервые. Хотя они выступают за разные страны, живут в одном городе – Москве. Рыбакина здесь и родилась. Поначалу она тоже защищала цвета российского флага, однако летом 2018 года решила перейти в лагерь Казахстана. На тот момент Елена балансировала между второй и третьей сотнями рейтинга WTA, но вскоре резко пошла в гору и в начале 2020-го, перед самой эпидемией коронавируса, ворвалась в топ-20 лучших теннисисток мира. Тогда за январь и февраль она четырежды сыграла в финалах разных турниров, в Хобарте одержала победу, а в Дубае лишь на тай-брейке решающей партии уступила Симоне Халеп.

Сейчас Рыбакина – 22-я ракетка планеты, что все равно выше любой из действующих российских теннисисток. А в воскресенье восходящая казахская звездочка выбила из «Ролан Гаррос» саму Серену Уильямс! Конечно, лучшие годы 39-летней американки давно позади и обыграть ее сейчас ничуть не сложнее, чем белорусок Арину Соболенко и Викторию Азаренко, павших в Париже жертвами Павлюченковой. Но лично меня поразила реакция Рыбакиной на победу над Уильямс: взяв последнее очко, она не завизжала, не упала на корт, не вскинула руки вверх – вообще не сделала ни одного заметного движения и не издала даже звука! Просто подошла к сетке, пожала Серене руку и спокойно покинула корт.

Нет, какова?..

Если Павлюченкова и Рыбакина впервые встретятся на профессиональном корте в качестве соперниц, то у Даниила Медведева с Стефаносом Циципасом уже накопилась солидная история личных встреч. Причем далеко не мирных – первый же матч между ними в Майами 2018-го закончился жесткой перебранкой у сетки, где грек обозвал противника «сраным русским». С тех пор они не питают друг к другу особых симпатий, хотя Медведев говорит, что «уважает Циципаса, как теннисиста».

Единственный пока матч на грунте россиянин у грека выиграл – на «Мастерсе» в Монако двухлетней давности со счетом 2:1. Остальные шесть поединков состоялись на харде, однако и там Циципас сумел победить лишь однажды – в рамках итогового турнира-2019 в Лондоне. Там он завоевал чемпионский титул, который год спустя перешел как раз к Медведеву. Наконец, их последнее «свидание» имело место минувшей зимой, в полуфинале Australian Open. Результат все тот же: третий, решающий сет - в пользу россиянина.

Несмотря на разгромный баланс личный встреч, фаворитом предстоящего четвертьфинала букмекеры считают Циципаса, пусть и с небольшим преимуществом. Видимо, сказывается плохая «кредитная история» Медведева на «Ролан Гаррос», где он до нынешнего сезона не выиграл ни одного матча.

На мой вкус, жесткие и достаточно быстрые по земляным меркам корты парижского стадиона делают шансы Медведева на завтрашнюю победу как минимум не ниже, чем у соперника. Во вторник их игра состоится последней, в десять вечера по московскому времени, и по идее, ее можно считать «скрытым полуфиналом» - при всем уважении к Александру Звереву из «скрестной» пары 1/4. Ведь главные «монстры» - первая ракетка мира Новак Джокович и 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль – находятся в другой половине турнирной «сетки».

Кстати, о Надале с Джоковичем. Сегодня в 1/8 финала они экзаменовали молодых теннисистов из Италии. Испанец за пару часов с хвостиком легко разобрался с Янником Синнером, зато сербу пришлось изрядно помучиться с 19-летним Лоренцо Музетти. Первые две партии Джокович проходил по корту пешком, проиграл обе на тай-брейках и оказался на грани позорного провала в матче с 76-м номером рейтинга АТР. Но тут на счастье Джоковича Музетти резко сдулся сам. Из 17 следующих геймов он взял только один и при счете 0:4 в пятом сете отказался от продолжения борьбы.

Ролан Гаррос. Париж

Женщины

Парный разряд. 1/8 финала

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) – Николь Меликар/Деми Схурс (США/Голландия, 3) – 6:4, 6:3

Одиночный разряд. 1/8 финала

Мария Саккари (Греция, 17) - Софья Кенин (США, 4) – 6:1, 6:3

Кори Гауфф (США, 24) - Онс Жабер (Тунис, 25) – 6:3, 6:1

Барбара Крейчикова (Чехия) – Слоун Стивенс (США) – 6:2, 6:0

Мужчины

Одиночный разряд. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 отказ

Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Янник Синнер (Италия, 18) – 7:5, 6:3, 6:0

Диего Шварцман (Аргентина, 10) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6 (11:9), 6:4, 7:5

Микст

1/4 финала

Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) – Николь Меликар/Раджив Рам (США, 2) – 6:7 (3:7), 6:2, 10:8 (тай-брейк)

Ближайшие матчи в одиночных разрядах

7 июня, понедельник

1/8 финала

22.00 (мск). Ига Швентек (Польша, 8) – Марта Костюк (Украина)

8 июня, вторник

1/4 финала

13.00. Паула Бадоса (Испания, 33) – Тамара Зиданшек (Словения)

14.30. Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Елена Рыбакина (Казахстан, 21)

17.00. Александр Зверев (Германия, 6) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

22.00. Даниил Медведев (Россия, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 5)

9 июня, среда

1/4 финала

Кори Гауфф (США, 24) - Барбара Крейчикова (Чехия)

Мария Саккари (Греция, 17) - Швентек/Костюк

Новак Джокович (Сербия, 1) – Маттео Береттини (Италия, 9)

Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Диего Шварцман (Аргентина, 10)

источник: «Советский спорт»
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