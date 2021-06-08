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Королева третьего сета. Павлюченкова – в полуфинале «Ролан Гаррос»
08 июня 19:54
автор: Лев Тигай

Королева третьего сета. Павлюченкова – в полуфинале «Ролан Гаррос»

На турнире «Большого шлема» в Париже Анастасия Павлюченкова в затяжном и сверхнапряженном матче 1/4 финала обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Четвертьфиналисты – особая каста. В начале второй недели турнира они оккупируют центральный корт и как бы соревнуются отдельно от всех. Защищенные от погодных капризов раздвижной крышей и строго по очереди - никаких параллельных матчей.

Тем приятнее, что в обеих «восьмерках избранных» Парижа-2021 нашлось место для представителей России – Анастасии Павлюченковой и Даниила Медведева. Между прочим, это первый случай с 2010 года, когда на «Ролан Гаррос» наши пробились в 1/4 и у женщин, и у мужчин.

МОСКОВСКОЕ ДЕРБИ В ПАРИЖЕ

Павлюченковой сегодня выпало первой преодолевать четвертьфинальный барьер - в матче партнерш по парному разряду и двух жительниц Москвы, пусть Елена Рыбакина вот уже два года защищает цвета не России, а Казахстана. Эта 21-летняя теннисистка занимает в рейтинге WTA 22-е место, на десять выше Павлюченковой, и позавчера выбила из турнира саму Серену Уильямс. Настя, впрочем, тоже зря времени не теряла, в ее активе – две победы подряд над звездами из Белоруссии: экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко и четвертым номером нынешней классификации Ариной Соболенко.

Павлюченковой скоро исполнится 30, нынешний четвертьфинал «Большого шлема» - уже седьмой в ее карьере. У Рыбакиной такого опыта не было совсем, зато на ее стороне – мощная подача за 180 км/ч, из-за которой Елену то и дело сравнивают с молодой Марией Шараповой.

Первая партия получилась абсолютно равной. Павлюченко неплохо справлялась с подачей соперницы, но та предъявила козырь в другом месте – на собственном приеме. Неберущиеся удары слева по линии принесли Рыбакиной несколько важных очков, и она первой сделала брейк – 3:1. На то, чтобы восстановить равновесие, у Павлюченковой ушел весь остаток партии – ее судьба решилась на тай-брейке, начало которого Настя вдруг проиграла вчистую – 0:5.

Пришлось начинать все сначала - и во втором сете Павлюченковой это блестяще удалось! Она скорректировала подачу, после чего процент очков, взятых Рыбакиной на приеме, грохнулся с 36 процентов до 20. Переломным же эпизодом стало… падение россиянки в середине партии. Дело было так: Павлюченкова, выполнив удар, оступилась, упала на спину, а смутившаяся Рыбакина вместо открытого корта угодила в сетку. Когда Настя встала на ноги, вся ее спина была красной от налипшей глины, но оно того стоило! В следующем розыгрыше Елена ошиблась вновь, отдала свою подачу, а за ней и весь сет - 2:2 превратились в 6:2.

ЧЕРЕЗ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА – И С ПЕРВОГО ЖЕ МАТЧБОЛА

Показалось, что Павлюченкова окончательно раскусила соперницу – как было с Соболенко и Азаренко. И та, и другая после двух партий яростной борьбы третью проигрывали нашей теннисистке вчистую. Вот и сегодня Настя ударно начала решающий сет – 2:0. Однако Рыбакина оказалась совсем не так проста: она смогла прибавить в ответ, причем неожиданном образом – за счет игры на задней линии. В конце матча Елена, несмотря на свои 184 см роста, смело шла на длительный обмен ударами и нередко добивалась в нем успеха. Вот это упрямица, просто молодец. Жаль только, играет не за Россию…

Когда счет в третьем сете сравнялся, стало ясно, что борьба пойдет «до первого столба». Обе теннисистки заслуживали победы - оставалось узнать, кому из них удача улыбнется раньше. Ждать пришлось долго – как известно, «Ролан Гаррос» остается единственным турниром «Большого шлема», где в решающем сете тай-брейков до сих пор нет и игра по старинке - до «плюс двух» - может продолжаться хоть до утра.

По идее, матчбол мог бы состояться в любом гейме, начиная с 10-го. Но состоялся он аж в 16-м - через два часа и 33 минуты после начала матча. Зато этот первый матчбол оказался и последним: непробиваемая Рыбакина все-таки дрогнула. Она допустила двойную ошибку - и Анастасия Павлюченкова стала-таки полуфиналисткой «Ролан Гаррос»! Первой из россиянок после Шараповой семилетней давности.

ЗИДАНШЕК ТОЖЕ НАДО ОБЫГРЫВАТЬ. А ВЕСНИНА И КАРАЦЕВ – В ФИНАЛЕ МИКСТА

Кстати, тогда, в 2014-м, Шарапова стала здесь чемпионкой. И Павлюченкова на 1/2, думаю, тоже не остановится. Просто не захочет после таких подвигов проигрывать в четверг 85-й ракетке мира Тамаре Зиданшек. Эта словенка сегодня бодалась с Паулой Бадосой из Испании те же два с половиной часа, но уровень тенниса в их четвертьфинальном матче был на порядок ниже. Ничего похожего, небо и земля.

Полуфинал Павлюченкова – Зиданшек состоится в четверг. В этот же день пройдет первый из финалов парижского турнира – в смешанном парном разряде, где тоже не обойдется без России. Аслан Карацев и Елена Веснина обыграли голландский дуэт и теперь находятся в шаге от чемпионского титула.

Кроме того, Павлюченкова с Рыбакиной в паре тоже продолжают борьбу – здесь матч 1/4 им предстоит завтра. Ну, а еще раньше нас ждет мужской четвертьфинал Медведев – Циципас. Совсем скоро, в десять вечера по московскому времени.

Ролан Гаррос. Париж
Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – 6:7 (2:7), 6:2, 9:7

Тамара Зиданшек (Словения) - Паула Бадоса (Испания, 33) – 7:5, 4:6, 8:6

Микст. 1/2 финала

Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) – Деним Схурс/Уэсли Колхоф (Голландия, 3) – 6:4, 6:1

Дезире Кравчик/Джо Солсбери (США/Великобритания) - Джулиана Олмос/Хуан Кабаль (Мексика/Колумбия) – +/- (отказ)

Расписание до конца четвертьфиналов в одиночных разрядах
Сегодня, 8 июня

Александр Зверев (Германия, 6) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Даниил Медведев (Россия, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 5)

Завтра, 9 июня

Кори Гауфф (США, 24) - Барбара Крейчикова (Чехия)

Ига Швентек (Польша, 8) - Мария Саккари (Греция, 17)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Маттео Береттини (Италия, 9)

Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Диего Шварцман (Аргентина, 10)

источник: «Советский спорт»
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