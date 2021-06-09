Кто подменил Медведева этой ночью? Четвертьфинал Циципасу он проиграл по всем статьям

Это был центральный матч игрового дня. Точнее, ночи - Циципас с Медведевым вышли на центральный корт в девять вечера по местному времени и закончили выяснять отношения, когда в Москве уже наступила среда. Фаворитом считался греческий теннисист, но этот статус был скорее номинальным. Большинство экспертов оценивали шансы сторон, как практически равные.

ГРЕЧЕСКИЙ РОБОТ

Тем удивительнее было наблюдать за первой партией, в которой Циципас разгромил вторую ракетку мира за какие-то полчаса – 6:2. Грек показал просто фантастическую стабильность на подаче: за всю партию он лишь четырежды не попал в квадрат первым мячом! И ровно столько же очков Медведеву удалось взять на приеме. Казалось, что россиянин играет не с живым человеком, а с роботом.

Хотя столь подавляющим преимущество Циципаса сделал не только сам грек. Наш теннисист, который по праву считается одним из лучших принимающих на планете и не раз подтверждал эту репутацию уже здесь, в Париже, был не похож на себя образца минувшей недели. И то же самое относилось к знаменитым контратакам Медведева, его обводящим ударам. По сути, из козырей у него осталась только своя подача, но ей, как известно, чужую не возьмешь и матча не выиграешь.

Показательно, что когда в начале второй партии процент первой подачи у Циципаса упал с космических 83-х до 50 с небольшим, он все равно продолжал доминировать. Медведев и со второй подачи просто отбивал мяч в середину корта, не мешая сопернику брать очко за очком.

РАЗБУДИ СЕБЯ САМ

Только после счета 1:3 в сете №2 россиянину удалось хоть немного проснуться. Причем будил он себя, можно сказать, сам. Например, жаловался судье на посторонние помехи - из-за позднего времени зрителей на трибунах не было, однако Медведев находил к чему придраться. Он то забирался в проход между торцевой и боковой трибунами в поисках неведомого злоумышленника-фотографа, то указывал на большой телеэкран, видневшийся через стекло в далекой вип-ложе на верхнем ярусе.