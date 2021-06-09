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Кто подменил Медведева этой ночью? Четвертьфинал Циципасу он проиграл по всем статьям
09 июня 08:15
автор: Лев Тигай
автор фото: Roland-Garros

Кто подменил Медведева этой ночью? Четвертьфинал Циципасу он проиграл по всем статьям

Даниил Медведев покидает «Ролан Гаррос». После серии уверенных побед россиянин потерпел сокрушительное поражение в 1/4 финала от грека Стефаноса Циципаса – 0:3.

Это был центральный матч игрового дня. Точнее, ночи - Циципас с Медведевым вышли на центральный корт в девять вечера по местному времени и закончили выяснять отношения, когда в Москве уже наступила среда. Фаворитом считался греческий теннисист, но этот статус был скорее номинальным. Большинство экспертов оценивали шансы сторон, как практически равные.

ГРЕЧЕСКИЙ РОБОТ

Тем удивительнее было наблюдать за первой партией, в которой Циципас разгромил вторую ракетку мира за какие-то полчаса – 6:2. Грек показал просто фантастическую стабильность на подаче: за всю партию он лишь четырежды не попал в квадрат первым мячом! И ровно столько же очков Медведеву удалось взять на приеме. Казалось, что россиянин играет не с живым человеком, а с роботом.

Хотя столь подавляющим преимущество Циципаса сделал не только сам грек. Наш теннисист, который по праву считается одним из лучших принимающих на планете и не раз подтверждал эту репутацию уже здесь, в Париже, был не похож на себя образца минувшей недели. И то же самое относилось к знаменитым контратакам Медведева, его обводящим ударам. По сути, из козырей у него осталась только своя подача, но ей, как известно, чужую не возьмешь и матча не выиграешь.

Показательно, что когда в начале второй партии процент первой подачи у Циципаса упал с космических 83-х до 50 с небольшим, он все равно продолжал доминировать. Медведев и со второй подачи просто отбивал мяч в середину корта, не мешая сопернику брать очко за очком.

РАЗБУДИ СЕБЯ САМ

Только после счета 1:3 в сете №2 россиянину удалось хоть немного проснуться. Причем будил он себя, можно сказать, сам. Например, жаловался судье на посторонние помехи - из-за позднего времени зрителей на трибунах не было, однако Медведев находил к чему придраться. Он то забирался в проход между торцевой и боковой трибунами в поисках неведомого злоумышленника-фотографа, то указывал на большой телеэкран, видневшийся через стекло в далекой вип-ложе на верхнем ярусе.

Постепенно Даниил все-таки начал раскочегариваться. Пошли остроумные укороченные, удалось взять подачу Циципаса и сравнять счет, а в десятом гейме Медведев заработал два сетбола. Увы, реализовать их помешали собственные ошибки: один удар пришелся в сетку, другой - в аут. И на тай-брейке «редиска» Циципас опять включил «режим подающего робота» - 0:2.

В третьем сете вроде бы стало еще получше. Даниил, взяв так называемый «туалетный перерыв» и сменив синюю футболку на белую, заиграл острее, разнообразнее и впервые по-настоящему захватил инициативу. Одно из очков он взял очень эффектно: на «свечу» Циципаса ответил своей, да какой - ударом между ног, находясь спиной к корту, причем мяч угодил точно в заднюю линию! Опешивший от такой наглости грек в ответ засадил в сетку – вот он, настоящий Медведев! Вскоре россиянин повел в партии – 4:2.

И ПОД КОНЕЦ - ГЛУПЫЕ ОШИБКИ

К сожалению, это был лишь небольшой всплеск. Исключение из правила, луч света в темном царстве, не более. В седьмом и восьмом геймах Медведев не взял ни одного очка, завершив провальный отрезок глупейшей ошибкой: попытался перехватить в прыжке явно неточный удар Циципаса (мяч уходил в аут) и угодил в сетку сам - 4:4.

Снова тай-брейк? Увы, и до него не дошло. В гейме №12 Даниил опять разразился серией ляпов, и под конец, на матчболе зачем-то решил исполнить вместо нормальной подачи укороченную - снизу, с руки. Потом побежал к сетке, но разумеется, не добежал. Циципас легко раскусил этот детский трюк отчаяния и поставил точку.

Что ж, при такой игре Медведева результат абсолютно закономерен. Остается понять, куда пропал другой российский теннисист с теми же именем и фамилией? Тот, что побеждал в предыдущих раундах «Ролан Гаррос»-2021, и чей теннис успел покорить парижскую публику.

Теперь из наших мужчин на турнире остался один Аслан Карацев – и не в одиночном разряде, а в миксте, где им с Еленой Весниной в четверг предстоит финальный матч. Плюс продолжает отдуваться за всю Россию великолепная Анастасия Павлюченкова: сегодня она играет в паре с Еленой Рыбакиной, а завтра - личный полуфинал против словенки Тамары Зиданшек.

Ролан Гаррос. Париж

Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция, 5) - Даниил Медведев (Россия, 2) – 6:3, 7:6 (7:3), 7:5

Александр Зверев (Германия, 6) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:4, 6:1, 6:1

Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – 6:7 (2:7), 6:2, 9:7

Тамара Зиданшек (Словения) - Паула Бадоса (Испания, 33) – 7:5, 4:6, 8:6

Микст. 1/2 финала

Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) – Деним Схурс/Уэсли Колхоф (Голландия, 3) – 6:4, 6:1 Д

езире Кравчик/Джо Солсбери (США/Великобритания) - Джулиана Олмос/Хуан Кабаль (Мексика/Колумбия) – +/- (отказ)

В среду, 9 июня, в четвертьфиналах играют:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Маттео Береттини (Италия, 9)

Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Диего Шварцман (Аргентина, 10)

Ига Швентек (Польша, 8) - Мария Саккари (Греция, 17)

Кори Гауфф (США, 24) - Барбара Крейчикова (Чехия)

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) – Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США)

источник: «Советский спорт»
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