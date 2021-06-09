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С парным полуфиналом у Павлюченковой не срослось. Хватит и одного, с Зиданшек
09 июня 23:11
автор: Лев Тигай

С парным полуфиналом у Павлюченковой не срослось. Хватит и одного, с Зиданшек

На «Ролан Гаррос» Анастасия Палюченкова после победы в 1/4 одиночного разряда уступила на той же стадии в паре. За место в финале россиянка в четверг сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении.

В парном разряде Павлюченкова выступала в Париже с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Той самой Рыбакиной, которую Анастасия обыграла в упорнейшем личном четвертьфинале во вторник. На следующий день вчерашние соперницы уже боролись сообща, по одну сторону сетки – против польско-американского дуэта Магда Линетт/Бернарда Пера – и тоже провели на корте более двух часов. После 0:1 Павлюченковой и ее напарнице удалось отыграться, но продолжить свою серию волевых трехсетовых побед и стать полуфиналисткой «Ролан Гаррос»-2021 дважды россиянке сегодня было не суждено.

Может, оно и к лучшему - чтобы не распыляться. Вон прошлогодняя чемпионка парижского турнира «Большого шлема» Ига Швентек парный матч 1/4 накануне выиграла, зато в среду была сенсационно бита Марией Саккари. Гречанка, чьи накачанные плечи больше подходят штангистке, чем теннисистке, лишила женскую «сетку» последнего записного фаворита – в четверке претенденток на титул нет никого из топ-15 рейтинга WTA.

СКРОМНАЯ УПРЯМИЦА ИЗ СЛОВЕНИИ

Что это означает? Что выиграть теперь может абсолютно любая из этого квартета, и Павлюченковой представился редчайший шанс войти в историю. Тем более, что соперница по 1/2 ей досталась скромная - даже на фоне других оставшихся скромниц. 85-я ракетка мира Тамара Зиданшек представляет далеко не самую теннисную республику бывшей Югославии, никогда не попадала в топ-50, не имеет побед в профессиональных турнирах и на «Ролан Гаррос» до этого года не пробивалась через первый раунд.

Правда, и в 2019-м, и в 2020-м Зиданшек терпела здесь поражения только в трех партиях. Испанскую звезду Гарбинье Мугурусу прошлой осенью она мучила больше трех часов! И оба финала, значащихся в карьере молодой словенки, тоже были хоть и проигранными, но трехсетовыми. Причем оба имели место именно на грунте, а последний, в Колумбии, состоялся совсем недавно – в апреле.


Как видите, по количеству трехсетовых матчей на нынешнем «Ролан Гаррос» Зиданшек Павлюченковой не уступает. Подача у словенки, конечно, слабенькая, опыта мало да и ошибается она часто, но с характером никаких проблем там точно нет. По ходу четвертьфинальной битвы с Паулой Бадосой порой создавалось впечатление, что Зиданшек обессилена и сломлена, однако Тамара всякий раз возрождалась – и взяла-таки измором испанку, которая сама кого хочешь может уморить. Так что нашей Насте придется изрядно попотеть – ее статус «королевы решающего сета» может оказаться под угрозой.

Еще один важный момент. В предыдущих раундах с Соболенко, Азаренко и Рыбакиной Павлюченкова постоянно играла «вторым номером» - заведомо уступая соперницам в силе ударов, она успешно делала ставку на комбинационный теннис. Зиданшек же, напротив, предпочитает игру на задней линии, а значит россиянке придется перестраиваться. Надеюсь, Павлюченковой хватит тактического арсенала – собственно, эта гибкость и есть то главное, что может принести ей кубок победительницы «Ролан Гаррос».

КАРАЦЕВ И ВЕСНИНА – ФАВОРИТЫ В ФИНАЛЕ МИКСТА

Впрочем, не будем торопиться. Пока что лучше хлопнуть себя по рукам и ограничиться надеждой на финал, где наши теннисистки на турнирах «Большого шлема» не появлялись шесть с половиной лет – с Марии Шараповой образца Australian Open-2015. Матч Павлюченкова - Зиданшек начнется в 16.00 по московскому времени, в прямом ТВ-эфире его транслирует канал Eurosport 1.

А непосредственно перед этой игрой, на том же центральном корте парижского стадиона состоится первый финал «Ролан Гаррос»-2021, в котором россияне точно сыграют – и даже считаются фаворитами. Речь о смешанном дуэте Елены Весниной и Аслана Карацева, созданном непосредственно перед этим турниром с прицелом на скорую Олимпиаду. В час дня по московскому им предстоит решающий матч с американкой Дезире Кравчик и британцем Джо Солсбери, попавшими в финал без боя, благодаря отказу соперников по 1/2.

Тьфу-тьфу, но похоже, что у нашего тенниса наклевывается оч-чень хороший день.

Ролан Гаррос. Париж

Женщины

Парный разряд. 1/4 финала

Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) - Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) – 7:5, 4:6, 6:2

Одиночный разряд. 1/4 финала

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – 6:7 (2:7), 6:2, 9:7

Тамара Зиданшек (Словения) - Паула Бадоса (Испания, 33) – 7:5, 4:6, 8:6

Мария Саккари (Греция, 17) - Ига Швентек (Польша, 8) – 6:4, 6:4

Барбара Крейчикова (Чехия) - Кори Гауфф (США, 24) – 7:6 (8:6), 6:3

Мужчины

Одиночный разряд. 1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Диего Шварцман (Аргентина, 10) – 6:3, 4:6, 6:4, 6:0

Стефанос Циципас (Греция, 5) - Даниил Медведев (Россия, 2) – 6:3, 7:6 (7:3), 7:5

Александр Зверев (Германия, 6) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:4, 6:1, 6:1

Расписание ближайших матчей

Среда, 9 июня

Мужчины. 1/4 финала

21.00 (мск). Новак Джокович (Сербия, 1) – Маттео Береттини (Италия, 9)

Четверг, 10 июня

Микст. Финал

13.00. Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) - Дезире Кравчик/Джо Солсбери (США/Великобритания)

Женщины. 1/2 финала

16.00. Павлюченкова – Зиданшек

18.00. Саккари – Крейчикова

Пятница, 11 июня

Мужчины. 1/2 финала

Надаль – Джокович/Береттини

Циципас – Зверев

источник: «Советский спорт»
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ПМЭФ'21 Гала-матч по хоккею. 02.06.2021

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