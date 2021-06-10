Предпоследний шаг к вершине. Павлюченкова - в финале «Ролан Гаррос»

Стало сказываться и преимущество Павлюченковой на подаче. Зиданшек в стартовых геймах подавала исключительно с первой попытки, хотя скорость полета мяча у нее была, как на второй - около 140 км/ч. Тем не менее, россиянка никак не могла приноровиться к этой подаче и на приеме выглядела хуже, чем в предыдущих матчах. Возможно, именно этого слагаемого ей не хватило, чтобы победить увереннее, без лишней нервотрепки.

Видимо, поэтому, Павлюченкова много ошибалась в начале. Лишь со счета 0:2 россиянка пришла в себя, принялась реализовывать свой план и все чаще демонстрировать быстрый, атакующий теннис. Еще Настя старалась бить Зиданшек под левую руку - чтобы обезопасить себя от ее классных ударов справа.

Как и ожидалось, игра с Тамарой Зиданшек, которую еще две недели назад никто толком не знал (лишь 85-е место в рейтинге WTA против павлюченковского 32-го), получилась непростой. Этой молодой словенке не занимать бойцовских качеств, а кроме того, она уже прыгнула в Париже настолько выше собственной головы, что фактически не несла за результат полуфинала никакой ответственности. Иное дело Настя, которая шла к этому матчу столько лет и понимала, что такого шанса больше может не представиться.

Хотя до 1/4 одна из них добиралась, причем не раз. Анастасия Павлюченкова делала это и Нью-Йорке, и в Мельбурне, и на Уимблдоне, и раньше в Париже - но лишь теперь, с седьмой попытки, преодолела четвертьфинальный барьер. И, к счастью, следующий шаг к вершине ей удалось сделать сразу же, без задержки. Сегодня.

«Ролан Гаррос» с его медленными земляными кортами традиционно богат неожиданностями. И все же нынешний женский турнир можно считать рекордным по количеству сюрпризов. Из четырех полуфиналисток никто не входит в топ-15 мирового рейтинга и никогда прежде не играл на этой стадии соревнований «Большого шлема».

Хотя в первой партии Павлюченкова сравняла счет сразу же – 2:2. И вскоре за первым брейком последовал второй – 5:3! Но затем, когда сет оказался у Насти почти в кармане, она опять задергалась. Плюс в одном эпизоде не повезло: уже переигранная Зиданшек отбила «свечу» как попало, ободом ракетки – и все равно угодила в линию. Вместо сетбола получился брейк-пойнт и опять ничья. Пришлось Павлюченковой еще раз брать чужую подачу - в последнем перед тай-брейком 12-м гейме. Благо, словенка сама вернула «должок», очень вовремя совершив двойную ошибку.

НАСЛЕДНИЦА ШАРАПОВОЙ

Вторая партия развивалась примерно так же: Павлюченкова отрывается - Зиданшек догоняет. При счете 4:1 в пользу россиянки показалось, что она, наконец, сбросила волнение и стала полностью диктовать свои условия на корте острыми, выбивающими ударами. Но куда там, это же женский теннис… Получите две настиных двойных в одном гейме - и доставайте-ка обратно спрятанный было валидол - 4:3.

К счастью, эти таблетки оказались последними. В двух заключительных геймах преимущество Павлюченковой было подавляющим: она забивала мяч за мячом, а у растерявшейся Зиданшек они летели то в аут, то в сетку. Через 94 минуты после начала игры наша теннисистка заработала, наконец, первый матчбол, который и реализовала. Точка!

Павлюченкова стала первой российской финалисткой турнира «Большого шлема» за шесть с лишним лет – после Марии Шараповой с Australian Open-2015. После матча Настя выглядела скорее усталой, чем радостной, и в интервью призналась: сегодня ей здорово мешало волнение. Вроде бы знала, что надо делать, но исполнить это на практике получалось далеко не всегда.

Что ж, то ли еще будет - послезавтра, в решающем матче. Соперница Павлюченковой по финалу определяется прямо сейчас, в поединке между гречанкой Марией Саккари и чешкой Бабрарой Крейчиковой.

ВЕСНИНА И КАРАЦЕВ: ПЕРВЫЙ ФИНАЛ КОМОМ

Перед матчем Павлюченковой и Зиданшек на центральном корте состоялся первый финал «Ролан Гаррос»-2021 – в смешанном парном разряде. Российскому дуэту Елены Весниной и Аслана Карацева, созданному к парижскому турниру с прицелом на скорую Олимпиаду, противостояли американка Дезире Кравчик и британец Джо Солсбери, специализирующихся именно на парном теннисе. Четыре месяца назад они играли в полуфинале Australian Open, а еще годом ранее Солсбери в том же Мельбурне стал чемпионом вместе с Радживом Рамом.

Первую партию Веснина с Карацевым сегодня взяли уверенно. Во второй до счета 4:3 в их пользу, шла равная борьба, но затем у Карацева вдруг случился провал. Он стал часто ошибаться на приеме и в игре с лета, а кроме того, отдал свою подачу. Этот неудачный отрезок, проигранный россиянами вчистую - 5:18, фактически решил судьбу финала. Он закончился при счете 1:1 по сетам и 1:6 на супертай-брейке до десяти очков, заменяющем в миксте решающую партию. Дальше Карацев сподобился на два эйса кряду, однако было уже поздно – соперники оторвались слишком далеко.

Тем не менее, экспериментальный дуэт в целом проявил себя неплохо и вполне способен побороться за олимпийские медали в Токио – ведь там интернациональных пар вроде Кравчик/Солсбери не будет. Уже известно, что Карацев выступит на Играх и в одиночном разряде - наряду с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым и Кареном Хачановым. Веснина, недавно вернувшаяся на корт после рождения дочери, помимо микста представит Россию в турнире женских пар, где является действующей олимпийской чемпионкой. Правда, ее золотая партнерша из Рио-2016 Екатерина Макарова карьеру завершила, так что в Японии Веснина сыграет либо с Вероникой Кудерметовой, либо с Верой Звонаревой. Квартет же наших девушек в «одиночке» будет таким: Павлюченкова, Кудерметова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина.

Но вернемся в Париж, где в пятницу пройдут мужские полуфиналы: Стефанос Циципас – Александр Зверев и (гвоздь программы!) Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Павлюченкова же завтра будет отдыхать. Ее финал – днем позже, в субботу.

Ролан Гаррос. Париж

Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Тамара Зиданшек (Словения) – 7:5, 6:3

Микст. Финал

Дезире Кравчик/Джо Солсбери (США/Великобритания) - Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) – 2:6, 6:4, 1:0 (10:5)