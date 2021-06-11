Чешская «кровь с молоком» против нашей. И пусть в этом финале победит Павлюченкова

Пока я это пишу, Павлюченкова, слава богу, отдыхает. Готовится. Зато ее соперница, накануне прошедшая через изнурительный марафон против гречанки Марии Саккари (три часа и 18 минут!), сегодня снова, как штык, стояла с ракеткой на парижском корте. Вслед за личным полуфиналом Крейчикова играла парный – и снова победила, на сей раз вместе с Катаржиной Синяковой. Причем гораздо быстрее: два сета, час с хвостиком, бац-бац – и готово.

ЧЕШСКАЯ МНОГОСТАНОЧНИЦА

Занятно, что Крейчикова и Синякова обыграли польско-американский дуэт, в предыдущем раунде встречавшийся… с Павлюченковой и Еленой Рыбакиной. Не уступи тогда москвички в третьей партии, и в пятницу у Насти была бы репетиция субботнего личного финала.

Хотя по мне лучше уж так, как есть, без лишних репетиций. А то у Крейчиковой, пусть та и стала дважды финалисткой «Ролан Гаррос»-2021, нагрузки здесь совершенно запредельные. Предстоящий матч с Павлюченковой будет для чешки уже 14-м за эти две неполных недели (она еще и в миксте играла – до 1/4 дошла!), после чего в воскресенье ее ждет 15-й - за парный титул.

Надеюсь, там шансов на успех у Крейчиковой все-таки побольше, чем завтра. Как-никак, она является двукратной чемпионкой «Большого шлема» в парном разряде и трехкратной – в смешанном. В «одиночке» же 25-летняя чешка лишь начинает заявлять о себе. В топ-100 теннисисток мира она впервые поднялась минувшей осенью, а первый внятный турнир выиграла всего несколько дней назад - 29 мая в Страсбурге. Да, сейчас они с Павлюченковой стоят в рейтинге рядом - 33-й и 32-й соответственно. Однако Крейчикова проводит только пятый турнир БШ в одиночном разряде, в то время как россиянка - 52-й. Почувствуйте разницу.

ВАЛИДОЛЬНЫЙ МАРАФОН

Если Павлюченкову в финале мало кто ждал, то уж Крейчикову и подавно. Включая ее саму – не далее, как в понедельник утром, чешка плакала в кабинете у психолога, не желая выходить на корт. Однако ж через полчаса она туда вышла – и разгромила экс-чемпионку US Open Слоун Стивенс, взяв вторую партию «под ноль»!

В полуфинале Крейчикова тоже не раз висела на волоске. При счете 3:5 в третьем сете Саккари имела матчбол, но и этот гейм, и два следующих в итоге остались за теннисисткой из Чехии. Хотя это было еще далеко не все - партия оказалась вдвое длиннее!

Крейчикова радовалась победе дважды. Сначала у нее случился «фальстарт»: судья на линии зафиксировал аут после удара Саккари, и Барбора радостно вскинула руки, однако главный арбитр, спустившись с вышки и осмотрев след от мяча, отменил это решение. Розыгрыш пришлось повторить, на сей раз удача была на стороне гречанки – и бесконечный матч продолжился.

Впрочем, каких-то пару минут спустя фортуна вернула Крейчиковой должок. Теперь уже Саккари пыталась оспорить вердикт по отметине на буром грунте, но судья вновь был неумолим, чешка получила новый матчбол – и он, в отличие от четырех предыдущих, оказался реализован!

Сил, чтобы ликовать, у Барборы уже не осталось, ее реакция была весьма сдержанной. Ровно, как четырьмя часами ранее у Павлюченковой после поединка с Тамарой Зиданшек.

У НАСТИ КОЗЫРЕЙ БОЛЬШЕ. ВСТРЕЧАЕМСЯ В 16.00

Кстати, по комплекции россиянка с чешкой тоже похожи. Высокие, статные, но отнюдь не субтильные, настоящая кровь с молоком – из тех, что коня на скаку остановит. И все-таки козырей у Павлюченковой должно быть побольше. Во-первых, она подвижнее, во-вторых, поразнообразнее (пусть и ненамного), и, в-третьих, постабильнее. У Крейчиковой периодически случаются жутко провальные отрезки, недаром вчера она превзошла Саккари по числу невынужденных ошибок, хотя у гречанки их тоже было полно – 53 против 58.

Единственное, чего Павлюченковой точно нельзя делать завтра, так это позволять сопернице играть, стоя на месте. Когда Крейчиковой дают комфортно подойти к мячу, ее удары становятся очень плотными, острыми и опасными – лупит, словно бейсбольной битой. Плюс, как и положено классной парнице, прекрасно чувствует себя у сетки. Хотя бегать туда постоянно чешка не любит, только наверняка.

Даст бог, в субботу Павлюченкова будет все-таки посвежее. Сегодня они с братом-тренером помимо тренировок уделили немало времени медицинской физиотерапии - чтобы завтра не мешал груз накопившихся микротравм. Матч начнется в 16.00 по московскому времени. Букмекеры самоустранились: они дают чуть-чуть в пользу Крейчиковой - настолько, что это совершенно «ни о чем». Прямая ТВ-трансляция – на канале Eurosport 1. И пусть победит…

Нет, не сильнейший - плевать нам на сильнейшего! Пусть в этот день в Париже просто победит Настя. Наша Настя из Самары.

Ролан Гаррос. Париж

Женщины

Одиночный разряд. 1/2 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция, 17) – 7:5, 4:6, 9:7

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Тамара Зиданшек (Словения) – 7:5, 6:3

Парный разряд. 1/2 финала

Барбора Крейчикова/Катаржина Синякова (Чехия, 2) – Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) – 6:1, 6:2

Ближайшие матчи

Сегодня, 11 июня

Мужчины. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 3)

Стефанос Циципас (Греция, 5) - Александр Зверев (Германия, 6)

Завтра, 12 июня

Женщины. Финал

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Барбора Крейчикова (Чехия)