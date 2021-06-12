Игра богов. Джокович и Надаль отправили в детский сад старт футбольного Евро

Они начали примерно в восемь вечера по московскому времени, за два часа до футбола Италия – Турция. А закончили уже после нашей полуночи и финального свистка в Риме. Рано закончили, все равно рано - всем хотелось еще.

Сколько? Да хоть до утра!

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС? ОТМЕНИТЬ НЕМЕДЛЕННО!

Перед ними Стефанос Циципас и Александр Зверев выдали невероятный пятисетовый триллер, продолжавшийся три с половиной часа. Триллер? Ха! У Надаля с Джоковичем столько же ушло на три партии. В третьей был невероятный гейм на 16 с половиной минут. Хотя и он – ерунда, во второй был гейм на 21.26! Двадцать одна минута и двадцать шесть секунда! Ей-богу не вру.

И ведь понятно, что все это время они не перебрасывали просто так мячик через сетку, чтобы подольше поиграть, - они убивали друг друга. Максимально острыми, хитрыми, сильными, просчитанными ударами. В матче, участники которого 38 раз (20:18 в пользу Надаля) выигрывали турниры «Большого шлема».

Где-то по ходу третьей партии стало понятно: до комендантского часа игра не закончится. В четверг организаторам уже приходилось по такому случаю выгонять с трибун зрителей, но сейчас… Даже не представляю, сколько полицейских надо было согнать, чтобы очистить стадион этой ночью, массовая драка была бы неминуема. Еще бы, кто ж оторвется от такого неповторимого зрелища?

К счастью, у французских властей хватило ума не соваться в этот капкан. Коронавирус благополучно забыли и комендантский час отменили. Не для всех, конечно, только для зрителей этого матча – потому что и матч, и зрители были особенными. Потом внукам будут рассказывать, какой у них на глазах в Париже происходил чудо-теннис.

Так какой же он был? Э-хе-хе… «Сложно найти слова» - это не я сказал, это Новак Джокович. В послематчевом интервью, и он был прав, хотя… У каждого своя работа: его – играть в теннис, моя – про игру писать. Так что деваться некуда, попробую.

НЕ ЗРЯ БЕРЕГ СИЛЫ

С Надалем все было понятно: король «Ролан Гаррос», выиграл здесь 13 турниров за 16 лет, бла-бла-бла. И к очередному финалу испанец тоже шел, как машина: в пяти матчах до Джоковича отдал всего одну партию.

Серб здесь здорово бесил своим «энергосберегающим режимом». Вот просто пешком ходил по корту полторы недели и даже ухом лишний раз не водил - чтоб, не дай бог, не потратить пару калорий. А потом рассказывал «сказку про белого бычка», как он, якобы, любит играть длинные матчи с молодыми соперниками. И ведь знал, редиска, что говорил: Лоренцо Мазетти вел у него 2:0, но потом умер, Маттео Береттини, наоборот, воскрес после 0:2 – и все равно погиб. А Джокович все ходил вокруг них по парижскому бурому грунту и мысленно ухмылялся. Он-то знал ради чего это все.

Хотя в конце четвертьфинала с Береттини Джокович все-таки рассекретился – выиграв победный мяч, заорал, как безумный. Есть искомое, я вышел на Надаля – теперь держись…

Ага, щас! Сегодня в начале игры Джокович получил от своей «самой желанной жертвы» такое, что ему впору было сдаваться - 0:5. Испанец, как всегда, истово тащил мячи из всех углов, разбивая умные построения Новака. Было очень похоже, что вся долгосрочно-экономная стратегия серба вот-вот пойдет прахом.

Однако ж не пошла – наоборот! Уже в стартовом сете Джокович проснулся и отгрыз у Надаля три гейма. Партию он не спас, но воспрял – а с начала второй заиграл в почти идеальный теннис. Бороться на равных с таким Джоковичем было нельзя – только отбиваться, в чем Надаль мастер №1 и что он с переменным успехом и делал, но… Но лишь отбивался.

Хотя и это – все равно упрощение. Никакого подавляющего преимущества у Джоковича на самом деле не было. Оно складывалось очень постепенно, по чуть-чуть, и не столько отражалось на табло, сколько витало в воздухе. А еще - запоминалось по отдельно-невероятным ударам серба. Вроде «свечи» в середине третьего сета, выполненной из левого угла из безнадежной вроде бы ситуации «еле добежал и достал», но угодившей точно в линию, перелетев через голову Надаля и весь огромный корт. Гениально, по-другому не скажешь.

ГРОССМЕЙСТЕР СЧАСТЛИВ

Вот в чем Джокович оказался сильнее - в шахматах! Все-таки не зря он начал разыгрывать дебют этой партии заранее, экономя шаги, - чтобы сегодня отбросить эту сдержанность и с первых розыгрышей носиться по корту, словно юниор. Перебегать Надаля он, конечно, не перебегал, но перешифровал точно. Сделал то, что за предыдущие 11 лет удавалось только ему и только однажды, в 2015-м, и в реальность чего уже все перестали верить, - обыграл Надаля на «Ролан Гаррос»!

Сначала Джокович сравнял по партиям. Потом довел третью до тай-брейка. Потом переломил этот тай-брейк – 2:1. И даже получив 0:2 на старте четвертого сета, не дрогнул и тут же пошел в ответную атаку. Как машина: 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 5:2… Шесть геймов подряд! Гримаса на лице Надаля становилась все скукоженней: он отчаянно сопротивлялся, но все отчетливей понимал: ему – мат.

Глубокая ночь, где-то пол-первого.

Надаль бьет в аут. Надаль сдается. Через четыре часа и 11 минут.

Боги тенниса идут к сетке и обнимаются.

Джокович… Нет, плакать, как Циципас после победы над Зверевым, он точно не будет – да и не не дай бог. Он просто счастлив.

Мы - тоже. Вплоть до болельщиков Надаля.

Просто потому, что мы это видели.

Ролан Гаррос. Париж

Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 3) - 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 5) - Александр Зверев (Германия, 6) – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3

Расписание до конца турнира

12 июня, суббота

Женщины. Одиночный разряд. Финал

16.00 (мск). Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Барбора Крейчикова (Чехия)

Мужчины. Парный разряд. Финал

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 6) – Александр Бублик/Андрей Голубев (Казахстан)

13 июня, воскресенье

Мужчины. Одиночный разряд. Финал

16.00. Новак Джокович (Сербия, 1) - Стефанос Циципас (Греция, 5)

Женщины. Парный разряд. Финал

Барбора Крейчикова/Катаржина Синякова (Чехия, 2) – Бетани Маттек-Сэндс/Ига Швентек (США/Польша, 14)