С 0:2 финал только начинается. Джокович взял Париж и идет на «Большой шлем»

Джокович вплотную приблизился к Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю, у которых по 20 подобных титулов. Похоже, что лидировать этой парочке осталось недолго. Федереру уже 39, выиграть еще что-то ему будет очень трудно – даже на любимом Уимблдоне. Надаль на четыре года моложе, но он тоже «король одного турнира» - две трети своей коллекции испанец собрал здесь, на «Ролан Гаррос». Который бывает только раз в год и с которого Надаля только что выбил Джокович – в пятницу, в невероятном полуфинале.

Серб тоже немолод, три недели назад ему стукнуло 34. Но он по-прежнему готов побеждать в любой части света и на любом покрытии. В 2011-м и 2015-м, когда Джокович выигрывал по три главных турнира из четырех, именно парижский грунт не давал ему собрать полный «Большой шлем». Сейчас этот барьер позади, так что с учетом февральской победы на Australian Open у Джоковича есть уже не пол-шлема, а поболе. Уникальный шанс сделать то, чего мужской теннис не знал более полувека - с покера австралийца Рода Лэйвера из далекого 1969-го.

Все победы «Большой тройки» в турнирах «Большого шлема»

Джокович Надаль Федерер Ролан Гаррос 2 2016, 2021 13 2005-08, 2010-14, 2017-20 1 2009 Уимблдон 5 2011, 2014-15, 2018-19 2 2008, 2010 8 2003-07, 2009, 2012, 2017 US Open 3 2011, 2015, 2018 4 2010, 2013, 2017, 2019 5 2004-08 Australian Open 9 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21 1 2009 6 2004, 2006-07, 2010, 2017-18 Всего 19 20 20

КТО ДЕРЖИТ УДАР – ТОТ И ЧЕМПИОН

На финал со Стефаносом Циципасом у Джоковича ушло ровно столько же, сколько двумя днями ранее на Надаля – четыре часа и 11 минут. Конечно, теннис в воскресенье был не такой космический, зато с интригой был полный порядок: по ходу матча серб проигрывал по сетам 0:2!

Правда, первые полчаса Циципас не мог взять ни одного очка на приеме. Но с середины партии, - после того, как Джокович неприятно упал на корт у судейской вышки, чудом вписавшись между деревянной стойкой сетки и железным ящиком для воды, - борьба резко оживилась. При счете 5:6 греку удалось взять чужую подачу, затем тай-брейк – и тут же повести 2:0 в следующем сете. В игре Джоковича же наступил резкий спад. Он стал много ошибаться, плохо передвигался по площадке и вскоре явно махнул на партию рукой, сберегая силы на потом.

«Потом» наступило в четвертом гейме партии №3, который продолжался 11 с лишним минут. Переодевшийся и «воскресший» Джокович после бесконечных «качелей» забрал-таки чужую подачу, и, хотя играть оставалось еще больше двух часов, судьба чемпионского титула оказалась предрешена. Циципас стал нервничать, надломился, и все вернулось к тому, с чего начиналось. В трех партиях, начиная с третьей, грек не смог заработать ни одного брейк-пойнта, вся борьба опять шла исключительно на его подаче. Понятно, что при таком раскладе Джокович рано или поздно уходил в отрыв.

Если совсем коротко: один из бойцов, получив в начале мощный удар, нашел в себе силы встать на ноги (и это после фантастической бойни с Надалем!) и переломить ход поединка, а другой спекся из-за первого же нокдауна. Хорошо, что закончил бой на ногах и до самого конца пытался сопротивляться, но… Из этих попыток у Циципаса вышел один сплошной пшик.

Впрочем, какие его годы? Парню всего 22, он впервые играл в финале «Большого шлема» - и против кого! У Джоковича-то этих финалов – аж 29.

Ролан Гаррос. Париж

Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) - Стефанос Циципас (Греция, 5) – 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

Женщины. Парный разряд. Финал

Барбора Крейчикова/Катаржина Синякова (Чехия, 2) – Бетани Маттек-Сэндс/Ига Швентек (США/Польша, 14) – 6:4, 6:2

НАШИ: ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ, НО С РАЗОЧАРОВАНИЯМИ

«Ролан Гаррос» завершен. Остается подвести его итоги для российских теннисистов.

Прорывы у них безусловно были: если бы две недели назад кто-то сказал, что Даниил Медведев (ни одного выигранного матча на «Ролан Гаррос» в предыдущие годы) дойдет здесь до 1/4, а Анастасия Павлюченкова - аж до финала, такого предсказателя сочли бы неизлечимым оптимистом. С другой стороны, это не помешает нам с сожалением вспоминать неудачу Павлюченковой в золотом сете против не самой звездной Барборы Крейчиковой и «сухое» поражение Медведева в четвертьфинале от Циципаса.

Сам Даниил не раз говорил: в этом году французские земляные корты заметно быстрее обычного и не так уж сильно отличаются от харда. Тем не менее, стоило Медведеву после трех убедительных побед наткнуться на соперника из своей «весовой категории», «грунтовые комплексы» россиянина снова дали о себе знать.

Дело даже не в том, что он проиграл, а в том, как это произошло. Сумей Медведев навязать Циципасу серьезную борьбу – как это сделал потом в 1/2 Александр Зверев, после 0:2 заставивший грека играть все пять партий – тогда другое дело. Тогда, наблюдая за сегодняшним финалом, мы грели бы душу мыслями, что на месте Циципаса мог находиться наш теннисист, но…

Впрочем, сгущать краски тоже не стоит. Во-первых, Медведев весной переболел коронавирусом и то, что он так быстро вернулся на топ-уровень, уже не может не радовать. И во-вторых, главные битвы на любимом харде Даниилу предстоят не в начале, а в конце лета – на Олимпиаде в Токио и на US Open. Так что земляной «Ролан Гаррос» и травяной Уимблдон, стартующий через две недели, можно рассматривать, как подготовительно-репетиционные мероприятия перед пиком сезона.

Зато другие представители России в мужском одиночном разряде разочаровали без каких-либо оговорок. Карен Хачанов дал себя замучить в пяти сетах японскому «пенсионеру» Кею Нисикори. Андрей Рублев вылетел в первом же раунде от записного середняка Яна-Леннарда Штруффа. Правда, последний оказался не так прост и дошел затем до 1/8. Но как объяснить провал нашей восходящей звезды Аслана Карацева в поединке с другим немцем – Филиппом Кольшрайбером, чьи лучшие годы давно позади? Может, авансы, выданные Карацеву в начале года, когда он ниоткуда ворвался в полуфинал Australian Open, были слегка преувеличенными?

В общем, не блеснули наши парни в Париже, чего уж там. Хотя результата ждали именно от них, а не от Павлюченковой, - как-никак, все четверо входят в топ-30 рейтинга АТР. Теперь посмотрим, сможет ли российский квартет там удержаться (о подъеме вверх, как вы понимаете, речь не идет) – и как у него пойдут дела после перехода с бурого грунта на зеленый газон. Теннисный караван меняет курс в сторону Уимблдона. Первые травяные турниры стартуют уже завтра, в понедельник.

До каких стадий дошли россияне на «Ролан Гаррос»-2021

Финал - 1: Анастасия Павлюченкова (+5)

1/4 финала - 1: Даниил Медведев (+4)

1/16 финала - 3: Варвара Грачева (+2), Дарья Касаткина (+1), Елена Веснина

1/32 финала - 5: Карен Хачанов (-2), Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Вероника Кудерметова (=), Екатерина Александрова (-1)

1/64 финала - 5: Андрей Рублев (-4), Светлана Кузнецова (=), Маргарита Гаспарян (=), Анна Блинкова (=), Анастасия Потапова

В скобках - разница по количеству пройденных раундов с прошлогодним «Ролан Гаррос».