Из землянки на сеновал. Первый же турнир на траве сулит игру Медведева с Федерером

Федерер, недавно вернувшийся в строй после двух операций на колене, в Париже успешно прошел три раунда, а с четвертого предпочел сняться - чтобы не перегружать свежезалеченную ногу и пораньше перебраться на любимый газон. Легендарный швейцарец начал в Галле уже сегодня, но долго попадал в корт примерно через раз и больше полутора часов провозился с белорусом Ильей Ивашко. Так что им с Медведевым друг до друга еще надо дойти.

Грек, вчера сыгравший на французском грунте пятисетовый финал против Джоковича, в Германии был посеян вторым – после Даниила Медведева. Тот вступит в борьбу во вторник, как и двое других россиян - Андрея Рублева и Карена Хачанова жребий свел в первом же раунде. Медведеву же достался немец Ян-Леннард Штруфф, обидчик Рублева на «Ролан Гаррос»-2021. А дальше Даниил уже в 1/4 пересекается с самим Роджером Федерером. Их матч может состояться в пятницу.

В понедельник начались четыре турнира: два мужских и два женских, два в Германии и два в Англии. Все они проходят на траве – после медленных земляных площадок игрокам надо перестраиваться на самое быстрое из теннисных покрытий. Правда, некоторые из героев Парижа предпочли все равно взять паузу: Новак Джокович, Рафаэль Надаль плюс обе финалистки Анастасия Павлюченкова и Барбора Крейчикова на этой неделе отдыхают, а сегодня днем, в самый последний момент, с турнира в Галле снялся и Стефанос Циципас.

Мужской турнир категории АТР 500. Галле (Германия). Трава. 1-й круг

Роджер Федерер (Швейцария, 5) – Илья Ивашко (Белоруссия) – 7:6 (7:4), 7:5

Женский турнир категории WTA 500. Берлин (Германия). Трава. 1-й круг

Екатерина Александрова (Россия) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 6:2

ПАВЛЮЧЕНКОВА ВОРВАЛАСЬ В ТОП-20, МЕДВЕДЕВ ОСТАЛСЯ №2

После «Ролан Гаррос» обновились рейтинги. Павлюченкова взлетела с 32-го места на 19-е и отобрала у Вероники Кудерметовой звание первой ракетки России. Выиграй Настя финал у Крейчиковой, и она стояла бы еще выше – в районе 13-й строчки, которая с 2011 года остается для нее рекордной. Теперь же там располагается чешская теннисистка. Кроме того, они с Павлюченковой ворвались в топ-7 чемпионской гонки WTA, где суммируются очки не за целый год, а с начала текущего. По ним Крейчикова вообще вторая в мире и уже наступает на пятки австралийке Эшли Барти.

В мужской классификации Циципас поднялся с пятого места на четвертое, опередив австрийца Доминика Тима. Медведев остался вторым и даже увеличил отрыв от Надаля, не сумевшего защитить в Париже чемпионский титул, зато от Джоковича россиянин теперь отстает аж на две тысячи очков. На «Ролан Гаррос» у Медведева был небольшой шанс впервые стать первой ракеткой планеты, для этого требовалось выйти в финал и обыграть там серба. Теперь же эту задачу Даниилу явно придется отложить - как минимум на следующий год. В чемпионской гонке он, Рублев и Карацев сохранили места в первой десятке, но все съехали на одну-две строчки вниз. А возглавил эту классификацию все тот же Джокович, вместе с победой в Париже отнявший лидерство у Циципаса.

Мужчины

Рейтинг за 52 недели

1. Новак Джокович (Сербия) – 12 113

2. Даниил Медведев (Россия) – 10 143

3. Рафаэль Надаль (Испания) – 8630

4 (+1). Стефанос Циципас (Греция) – 7980

5. (-1). Доминик Тим (Австрия) – 7425

6. Александр Зверев (Германия) – 7350

7. Андрей Рублев (Россия) – 5910

8. Роджер Федерер (Швейцария) – 5065

9. Маттео Береттини (Италия) – 4103

10 (+1). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 3170

11 (-1). Диего Шварцман (Аргентина) – 3105

…24 (+2). Аслан Карацев (Россия) – 2274

…27 (-2). Карен Хачанов (Россия) – 2010

…140 (-4). Евгений Донской (Россия) - 537

Чемпионская гонка (рейтинг с начала 2021 года)

1 (+1). Новак Джокович (Сербия) – 5170

2 (-1). Стефанос Циципас (Греция) – 4560

3 (+1). Александр Зверев (Германия) – 2970

4 (+2). Рафаэль Надаль (Испания) – 2940

5 (-2). Андрей Рублев (Россия) – 2770

6 (-1). Даниил Медведев (Россия) – 2590

7 (+2). Маттео Береттини (Италия) – 1805

8 (-1). Аслан Карацев (Россия) – 1730

9 (+2). Янник Синнер (Италия) – 1510

10 (-2). Хуберт Хуркач (Польша) – 1470

…36 (-2). Карен Хачанов (Россия) – 605

…98 (+160). Роджер Федерер (Швейцария) – 225

…138 (+46). Роман Сафиуллин (Россия) – 155

Женщины

Рейтинг за 52 недели

1. Эшли Барти (Австралия) – 8245

2. Наоми Осака (Япония) – 7401

3. Симона Халеп (Румыния) – 6330

4. Арина Соболенко (Белоруссия) – 6195

5. Софья Кенин (США) – 5865

6. Элина Свитолина (Украина) – 5835

7. Бьянка Андрееску (Канада) – 5265

8. Серена Уильямс (США) – 4931

9. Ига Швентек (Польша) – 4435

10. Каролина Плишкова (Чехия) – 4285

11 (+1). Петра Квитова (Чехия) – 4115

12 (-1). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4080

13. Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4000

…15 (+18). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3733

…19 (+13). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3300

…32 (-2). Вероника Кудерметова (Россия) – 2100

…34. Екатерина Александрова (Россия) – 1940

…35 (+2). Дарья Касаткина (Россия) – 1860

…39 (+1). Светлана Кузнецова (Россия) – 1692

…82 (-4). Анастасия Потапова (Россия) – 1001

…86 (+2). Варвара Грачева (Россия) – 966

…88 (-11). Анна Блинкова (Россия) – 940

…97 (-1). Вера Звонарева (Россия) – 847

…100. Маргарита Гаспарян (Россия) – 826

Чемпионская гонка

1. Эшли Барти (Австралия) – 3381

2 (+10). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3258

3 (-1). Арина Соболенко (Белоруссия) – 2657

4 (-1). Наоми Осака (Япония) – 2536

5. Ига Швентек (Польша) – 2385

6 (+2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2095

7 (+27). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1898

8 (+8). Мария Саккари (Греция) – 1886

9 (-3). Дженнифер Брэди (США) – 1808

10 (+1). Кори Гауфф (США) – 1710

…12 (-4). Вероника Кудерметова (Россия) – 1592

…19 (+1). Серена Уильямс (США) – 1236

…20 (+26). Тамара Зиданшек (Словения) – 1231

…22 (-4). Дарья Касаткина (Россия) – 1187

…29 (-3). Екатерина Александрова (Россия) – 882

…48 (-8). Вера Звонарева (Россия) – 525

…59 (-10). Анастасия Потапова (Россия) – 456

…62 (-9). Маргарита Гаспарян (Россия) – 398

…68 (-9). Светлана Кузнецова (Россия) – 382

НАСТУПИЛ «ДЕНЬ ИКС» ДЛЯ ОТБОРА НА ОЛИПИАДУ

Сегодняшние рейтинги после «Ролан Гаррос» важны вдвойне – они определяют состав участников олимпийского теннисного турнира, который пройдет в Токио с 24 июля по 1 августа. Чтобы отобраться на Игры, игрокам требовались места не ниже 56-го, и россияне благополучно заработали максимальную квоту: по четыре человека в каждом из одиночных разрядов.

У мужчин все было понятно заранее, здесь позициям в сборной Медведева, Рублева, Хачанова и Карацева ничто не угрожало. Зато олимпийский квартет наших девушек определился непосредственно на парижском грунте. Светлана Кузнецова, шедшая в рейтинге 40-й в мире и пятой из россиянок, отставала от Дарьи Касаткиной на какую-то сотню очков, но поражение в первом же раунде от белоруски Виктории Азаренко перечеркнуло токийские надежды двукратной чемпионки турниров «Большого шлема». Касаткина же дошла до 1/8 и теперь сыграет на Олимпиаде - вместе с Павлюченковой, Кудерметовой и Екатериной Александровой.

В парных разрядах пока ничего не ясно. По идее, в каждом из них страна может выставить по два дуэта. Но они должны, во-первых, проходить по специальному комплексному рейтингу и, во-вторых, не нарушать лимит на суммарную национальную квоту – не больше 6 мужчин и 6 женщин от страны. Кроме того, никаких интернациональных дуэтов, исключительно соотечественники – и только те, кто уже отобрался в паре «одного пола» либо «одиночке». Играть только в миксте на Олимпиаде запрещено.

Пока наша теннисная федерация предполагает такие составы российских дуэтов: Рублев с Хачановым, Елена Веснина - с Кудерметовой или Верой Звонаревой и, наконец, та же Веснина – с Карацевым. Эта смешанная пара успешно дебютировала на «Ролан Гаррос», где дошла до финала, и сейчас собирается в Уимблдон.