Трава пошла в кайф. Перед стартом Уимблдона Медведев побеждает на Мальорке

Правда, на прошлой неделе в Галле Даниил с непривычки вылетел в первом же раунде и ругал травяной корт последними словами. Зато на Мальорке дело пошло: за четыре матча Медведев отдал соперникам всего один сет, с каждым днем играл все лучше и в финале за час и две минуты разгромил Сэма Куэрри.

Там же, на Балеарских островах, в одиночном разряде не было равных нашему Даниилу Медведеву. Для россиянина этот титул стал 11-м в карьере и первым на траве. Если свою неприязнь к медленным земляным площадкам Медведев всячески подчеркивает, то сверхбыстрый газон он, наоборот, любит – даже несмотря на хронические проблемы с игрой у сетки.

Чтобы и восстановить силы, и перестроиться с парижского грунта на траву Джокович решил вспомнить о парном теннисе, где он не выступал на личных турнирах больше года и выиграл всего один титул 11 лет назад. Впрочем, это не помешало сербу в тандеме с Карлосом Гомесом-Эррерой на этой неделе дойти на Мальорке до финала, который они, скорее всего, выиграли бы – кабы не снялись из-за травмы испанца.

Уимблдон – не только единственный турнир БШ, проходящий на травяных кортах, но и единственный, не состоявшийся в прошлом году из-за коронавируса. Здесь чемпионский титул еще с 2019-го принадлежит Новаку Джоковичу, который в 2021-м, после побед на «Ролан Гаррос» и Australian Open, идет ни много ни мало на полный «Большой шлем» - первый в мужском теннисе за полвека с хвостиком.

Этот американец – известный спец именно по траве. На Уимблдоне он доходил до 1/2, а также побеждал там Джоковича и Энди Маррэя в их бытность первыми ракетками мира. Тем не менее, против изобретательности Медведева Куэрри оказался бессилен, не сумев заработать ни одного брейк-пойнта. Особенно россиянину удавались «свечи»: в седьмом гейме первой партии он на полной скорости не только достал уходящий мяч, но и перебросил его через весь корт и голову обалдевшего противника точнехонько в противоположный угол! Совсем как Джокович в его недавней эпической битве с Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос».

Надаля на Уимблдоне, кстати, не будет. После парижского фиаско испанец взял паузу, решив затем пропустить и олимпийский теннисный турнир в Токио. Еще на днях выбыл из строя №5 мирового рейтинга Доминик Тим. На Мальорке австриец считался главным конкурентом Медведева, но снялся по ходу первого же матча из-за проблем с запястьем – похоже, там что-то серьезное.

ШТРУФФУ МОЖНО ОТОМСТИТЬ И ЗА СЕБЯ, И ЗА РУБЛЕВА

С жеребьевкой Уимблдона Медведеву не повезло – ему достался очень неприятный немец Ян-Леннард Штруфф. Тот самый Штруфф, что заставил Даниила материть траву в Галле, а до этого в Париже выбил в первом раунде другую нашу звезду – Андрея Рублева. Последнему теперь надо реабилитироваться в Англии, и по такому случаю Рублев освоился на траве быстрее Медведева - в том же Галле он дошел до финала. Поражение россиянина в решающем матче от 25-й ракетки мира Уго Умбера пусть вас не удивляет: этот француз, как и Штруфф с Куэрри, силен в игре «подача-выход к сетке» и на траве от таких теннисистов всегда можно ждать неприятностей.

О стартовом сопернике Рублева по Уимблдону Федерико Дельбонисе этого, к счастью, не скажешь. А вот Медведеву придется начинать без раскачки – его матч со Штруффом состоится во вторник. Завтра же кроме Рублева и Карена Хачанова на корт выйдут шесть российских теннисисток. Причем четверо из них – Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Анна Калинская – играют первым «запуском», в 13.00 по московскому времени.

Всего в основной «сетке» - 13 наших девушек, то есть, каждая десятая. Это второй результат по представительству после США (21). Сенсационная финалистка «Ролан Гаррос»-2021 Анастасия Павлюченкова после Парижа неделю отдыхала, а в понедельник в Истборне вчистую (1:6, 3:6) уступила в первом раунде будущей победительнице турнира Елене Остапенко из Латвии. Позже, в 1/2, Остапенко в трех сетах обыграла другую россиянку Дарью Касаткину, которая этим летом показывает на британских газонах впечатляющие результаты: непосредственно перед Истборном она дошла до финала в Бирмингеме.

«ПУШКА» САМСОНОВОЙ БЬЕТ ПОД ДВЕСТИ КИЛОМЕТРОВ В ЧАС

Ну, а главный российский сюрприз травяного сезона-2021 преподнесла, конечно, Людмила Самсонова. 22-летняя уроженка Оленегорска, в раннем детстве уехавшая с семьей в Италию (ее отец, профессиональный игрок в настольный теннис, подписал контракт с тамошним клубом) и вернувшаяся под российские знамена лишь три года назад, на турнире в Берлине не просто выиграла первый титул, а произвела фурор своими мощнейшими, «мужскими» подачами - за 190 километров в час!

В Берлине Самсонова начинала с квалификации, однако легче от этого ее соперницам не стало. В полуфинале россиянка разгромила белорусскую звезду Викторию Азаренко, а в решающем матче, отдав одну партию 11-й ракетке планеты Белинде Бенчич, не стушевалась и пушечными ударами просто смела швейцарку с корта – 1:6, 6:1, 6:3. После этого Самсонова взлетела на 43 места в рейтинге WTA, впервые попав в топ-100, и организаторы Уимблдона немедленно освободили Людмилу от квалификационных повинностей, выдав ей wild card в основную «сетку».

Там Самсонова сыграет в понедельник, но уже вечером, примерно в семь часов по Москве. В число фавориток Уимблдона она, конечно, не входит, хотя таковых, в отсутствии Наоми Осаки и Симоны Халеп, в этом году вообще нет. Выиграть может кто угодно - от 39-летней Серены Уильямс до 17-летней Кори Гауфф. Нашим же теннисисткам, при всей их многочисленности, хорошо бы делегировать хоть кого-нибудь во вторую неделю, то есть, в 1/8.

Мужчины – дело другое. Здесь россиян только четверо, зато все отборные, «сеянные». И при удачном начале Рублев с Медведевым способны пройти достаточно далеко. Пусть первому в четвертьфинале «светит» малоприятный «шлагбаум» по фамилии Джокович, а второй на той же стадии может встретиться с другим легендарным ветераном – Роджером Федерером.

17 россиян в одиночных разрядах Уимблдона-2021

№ УИР УИ19 Соперник в 1-м круге Даниил Медведев 2 (2) 1/16 1/16 Ян-Леннард Штруфф (Германия) Андрей Рублев 7 (5) 1/32 1/32 Федерико Дельбонис (Аргентина) Аслан Карацев 24 (20) - - Жереми Шарди (Франция) Карен Хачанов 29 (25) 1/8 1/16 Маккензи Макдональд (США) Анастасия Павлюченкова 19 (16) 1/4 1/64 Ана Богдан (Румыния) Вероника Кудерметова 32 (29) 1/32 1/32 Виктория Голубич (Швейцария) Дарья Касаткина 35 (31) 1/4 1/64 Патриция Тиг (Румыния) Екатерина Александрова 36 (32) 1/32 1/64 Лаура Зигемунд (Германия) Светлана Кузнецова 40 1/4 1/64 Лесли Керкхоф (Голландия) Людмила Самсонова 65 - - Кайя Канепи (Эстония) Анастасия Потапова 80 1/32 1/32 Донна Векич (Хорватия) Анна Блинкова 89 1/32 - Тимя Бабош (Венгрия) Варвара Грачева 90 - - Петра Мартич (Хорватия, 26) Вера Звонарева 96 финал - Мари Бузкова (Чехия) Анна Калинская 109 1/64 1/64 Мария Осорио-Серрано (Колумбия) Виталия Дьяченко 150 1/16 1/64 Эмма Радучану (Великобритания) Елена Веснина 370 1/2 - Мартина Тревизан (Италия)

№ - место в мировом рейтинге (в скобках – номер «посева»), УИР – личный рекорд на Уимблдоне, УИ19 – результат на предыдущем Уимблдоне.