ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Англия 0 Германия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Швеция 0 Украина 0
Медведев еще не начал, а Циципас уже вылетел. Сюрпризы первого дня Уимблдона
29 июня 00:04
автор: Лев Тигай

Медведев еще не начал, а Циципас уже вылетел. Сюрпризы первого дня Уимблдона

В Англии стартовал турнир «Большого шлема» - третий в этом году и единственный, проходящий на травяных кортах.

Уимблдон-2021 начался в полном соответствии с его легендарными традициями – с дождя. Истинно британского, обложного, из тех, что «не закончатся никогда». Из-за него первые удары ракеток по мячу прозвучали не в час дня по московскому времени, как планировалось, а только после трех – когда подошло время матчей на двух центральных кортах, защищенных крышей.

Новак Джокович, который уже выиграл в этом сезоне Australian Open, «Ролан Гаррос» и находится в двух шагах от полного «Большого шлема», неожиданно проиграл первую партию 253-й ракетке мира Джеку Дрэйперу. Такова специфика тенниса на траве: здесь разок отдашь свою подачу – и поди ее потом верни. Впрочем, со второго сета Джокович полностью доминировал на корте и без проблем оформил пропуск во второй круг.

Зато Стефанос Циципас, две недели назад игравший с Джоковичем пять партий в финале «Ролан Гаррос», с переходом с грунта на газон растерял все свое величие. Звездный грек, «посеянный» в Лондоне под третьим номером и наряду с нашим Даниилом Медведевым считающийся основным кандидатом в преемники «Большой тройки» Джокович-Надаль-Федерер на мировом теннисном троне, проиграл скромному американцу Фрэнсису Тиафо (57-е место в рейтинге АТР) совершенно без вариантов – в трех сетах, не сделав ни одного брейка.

В половине шестого дождь, наконец, перестал – и на всех 18 кортах огромного стадиона жизнь забила ключом. Правда, время уже ушло и три десятка матчей - то есть, половина, - либо остались недоигранными, как у Веры Звонаревой и Варвары Грачевой, либо были перенесены на вторник целиком, как у Анастасии Потаповой и Людмилы Самсоновой.

Из четырех россиянок, которые успели сыграть, успеха добилась только Екатерина Александрова. Поражение Вероники Кудерметовой получилось очень обидным: 9:11 в третьем сете против швейцарки Виктории Голубич! Эта бесконечная партия продолжалась 99 минут и едва не дошла до тай-брейка – напомню, что на Уимблдоне теперь все-таки проводят в решающих сетах, но только при счете 12:12.

Матчи Андрея Рублева и Карена Хачанов начались почти одновременно и развивались по схожему сценарию: оба отдали первые партии, а потом взяли по три подряд. Хотя победа Рублева вышла поуверенней: с концовки сета №2 его преимущество над аргентинцем Федерико Дельбонисом не вызывало сомнений. А вот Хачанову пришлось почти три часа промучиться с Маккензи Макдональдом из США. Богатая обоюдными эйсами четвертая партия благополучно докатилась до тай-брейка, где класс «сеянного» россиянина, слава богу, сказался.

Последним, уже к полуночи, закончил играть любимец британской публики Энди Маррэй. Двукратный чемпион Уимблдона, в 34 года упрямо не желающий завершать карьеру, вел 2:0 и 5:0 в матче с грузином Николозом Басилашвили, после чего… отдал семь геймов подряд. Казалось, песенка ветерана спета, однако «полуживой» Маррэй вдруг воскрес - и в четвертой партии добыл-таки победу! Слышали бы вы, что творилось в этот момент на трибунах…

Медведев вступает в борьбу во вторник. Его поединок с весьма опасным немцем Яном Леннардом Штруффом начнется где-то в семь-восемь вечера по Москве. Правда, в Лондоне опять обещают дождь, но Даниила это не касается – он, как и положено второй ракетке мира, играет на корте с раздвижной крышей.

Лишь бы под ней не случилось какого-нибудь игрового ЧП а-ля Циципас.

Уимблдон (Великобритания). Турнир «Большого шлема». Трава

Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг

Андрей Рублев (Россия, 5) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 4:6, 6:4, 6:1, 6:2

Карен Хачанов (Россия, 25) – Маккензи Макдональд (США) – 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)

Фрэнсис Тиафо (США) – Стефанос Циципас (Греция, 3) – 6:4, 6:4, 6:3

Новак Джокович (Сербия, 1) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2

Энди Маррэй (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия, 24) – 6:4, 6:3, 5:7, 6:3

Мартон Фучович (Фенгрия) – Янник Синнер (Италия, 19) – 5:7, 6:3, 7:5, 6:3

Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг

Екатерина Александрова (Россия, 32) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:1, 6:3

Виктория Голубич (Швейцария) – Вероника Кудерметова (Россия, 29) – 3:6, 6:1, 11:9

Лесли Керкхоф (Голландия) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:3, 6:3

Мария Осорио-Серрано (Колумбия) – Анна Калинская (Россия) – 1:6, 6:0, 6:4

Слоун Стивенс (США) – Петра Квитова (Чехия, 10) – 6:3, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) – Моника Никулеску (Румыния) – 6:1, 6:4

Варвара Грачева (Россия) – Петра Мартич (Хорватия, 26) – 7:6 (7:3), 3:4 (прерван)

Вера Звонарева (Россия) – Мари Бузкова (Чехия) – 7:5, 2:2 (прерван)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Tesla в скором времени выпустит бюджетный электрокар за 23 000 евроLenovo анонсировала планшетный компьютер премиального уровня Yoga Tab 13В Москве во время любительского матча умер футболистУкраинка разделась в троллейбусе на спор (видео)Каменских взбудоражила публику соблазнительной позойДзюба назвал виновных в провале сборной России на Евро-2020
Видео всех голов Евро-2020 28.06.2021: Испания выиграла чумовой матч у Хорватии, Франция потерпела невероятное поражение от Швейцарии
Видеообзоры двух матчей 1/8 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 28 июня: Хорватия - Испания, Франция - Швейцария.
Франция — Швейцария: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 28.06.2021
28 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч 1/8 финала между сборными Франции и Швейцарии.
Такой футбол можно смотреть вечно! Как Испания пропустила три гола от Хорватии, забила пять — и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Сборная Испании упустила перевес в два мяча в основное время матча 1/8 финала чемпионата Европы, но в овертайме дожала хорватов (5:3) - и теперь едет в Санкт-Петербург.
Пусть Черчесов отчитывается на исполкоме перед камерами, на всю страну — так честнее
29 июня исполком РФС в закрытом режиме заслушает отчет тренерского штаба сборной России по поводу выступления на Евро-2020.
«Роналду сказал: «Мы вернемся». Это здорово для футбола». Непомнящий — о Евро-2020
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился с «Плеймейкером» мнением о вылете с чемпионата Европы его победителей 2016 года португальцев и их главной звезде Криштиану Роналду.
Хорватия — Испания: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 28.06.2021
28 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Испании.
Лучшая вакцина для российского спорта. Букмекеры отметили свой профессиональный праздник
27 июня 2021 года в России отмечался День организаторов пари.
Дальше без Роналду. Как Португалия проиграла Бельгии и сложила полномочия чемпиона Европы
Бельгийцам для победы над португальцами хватило единственного гола Торгана Азара и «зачехленного» Криштиану Роналду.
Видео всех голов Евро-2020 27.06.2021: Нидерланды уступили Чехии, Бельгия выбила Португалию
Видеообзоры двух матчей 1/8 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 27 июня: Нидерланды - Чехия, Бельгия - Португалия.
Бельгия — Португалия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 27.06.2021
27 июня 2021 года в Севилье состоится матч 1/8 финала между сборными Бельгии и Португалии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Крупнейший офф-роуд проект России «Ладога Трофи» прошел в районе Ладожского озера. 05-13.06.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика