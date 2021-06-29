Медведев еще не начал, а Циципас уже вылетел. Сюрпризы первого дня Уимблдона

Уимблдон-2021 начался в полном соответствии с его легендарными традициями – с дождя. Истинно британского, обложного, из тех, что «не закончатся никогда». Из-за него первые удары ракеток по мячу прозвучали не в час дня по московскому времени, как планировалось, а только после трех – когда подошло время матчей на двух центральных кортах, защищенных крышей.
Новак Джокович, который уже выиграл в этом сезоне Australian Open, «Ролан Гаррос» и находится в двух шагах от полного «Большого шлема», неожиданно проиграл первую партию 253-й ракетке мира Джеку Дрэйперу. Такова специфика тенниса на траве: здесь разок отдашь свою подачу – и поди ее потом верни. Впрочем, со второго сета Джокович полностью доминировал на корте и без проблем оформил пропуск во второй круг.
Зато Стефанос Циципас, две недели назад игравший с Джоковичем пять партий в финале «Ролан Гаррос», с переходом с грунта на газон растерял все свое величие. Звездный грек, «посеянный» в Лондоне под третьим номером и наряду с нашим Даниилом Медведевым считающийся основным кандидатом в преемники «Большой тройки» Джокович-Надаль-Федерер на мировом теннисном троне, проиграл скромному американцу Фрэнсису Тиафо (57-е место в рейтинге АТР) совершенно без вариантов – в трех сетах, не сделав ни одного брейка.
В половине шестого дождь, наконец, перестал – и на всех 18 кортах огромного стадиона жизнь забила ключом. Правда, время уже ушло и три десятка матчей - то есть, половина, - либо остались недоигранными, как у Веры Звонаревой и Варвары Грачевой, либо были перенесены на вторник целиком, как у Анастасии Потаповой и Людмилы Самсоновой.
Из четырех россиянок, которые успели сыграть, успеха добилась только Екатерина Александрова. Поражение Вероники Кудерметовой получилось очень обидным: 9:11 в третьем сете против швейцарки Виктории Голубич! Эта бесконечная партия продолжалась 99 минут и едва не дошла до тай-брейка – напомню, что на Уимблдоне теперь все-таки проводят в решающих сетах, но только при счете 12:12.
Матчи Андрея Рублева и Карена Хачанов начались почти одновременно и развивались по схожему сценарию: оба отдали первые партии, а потом взяли по три подряд. Хотя победа Рублева вышла поуверенней: с концовки сета №2 его преимущество над аргентинцем Федерико Дельбонисом не вызывало сомнений. А вот Хачанову пришлось почти три часа промучиться с Маккензи Макдональдом из США. Богатая обоюдными эйсами четвертая партия благополучно докатилась до тай-брейка, где класс «сеянного» россиянина, слава богу, сказался.
Последним, уже к полуночи, закончил играть любимец британской публики Энди Маррэй. Двукратный чемпион Уимблдона, в 34 года упрямо не желающий завершать карьеру, вел 2:0 и 5:0 в матче с грузином Николозом Басилашвили, после чего… отдал семь геймов подряд. Казалось, песенка ветерана спета, однако «полуживой» Маррэй вдруг воскрес - и в четвертой партии добыл-таки победу! Слышали бы вы, что творилось в этот момент на трибунах…
Медведев вступает в борьбу во вторник. Его поединок с весьма опасным немцем Яном Леннардом Штруффом начнется где-то в семь-восемь вечера по Москве. Правда, в Лондоне опять обещают дождь, но Даниила это не касается – он, как и положено второй ракетке мира, играет на корте с раздвижной крышей.
Лишь бы под ней не случилось какого-нибудь игрового ЧП а-ля Циципас.
Уимблдон (Великобритания). Турнир «Большого шлема». Трава
Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг
Андрей Рублев (Россия, 5) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 4:6, 6:4, 6:1, 6:2
Карен Хачанов (Россия, 25) – Маккензи Макдональд (США) – 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)
Фрэнсис Тиафо (США) – Стефанос Циципас (Греция, 3) – 6:4, 6:4, 6:3
Новак Джокович (Сербия, 1) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2
Энди Маррэй (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия, 24) – 6:4, 6:3, 5:7, 6:3
Мартон Фучович (Фенгрия) – Янник Синнер (Италия, 19) – 5:7, 6:3, 7:5, 6:3
Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг
Екатерина Александрова (Россия, 32) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:1, 6:3
Виктория Голубич (Швейцария) – Вероника Кудерметова (Россия, 29) – 3:6, 6:1, 11:9
Лесли Керкхоф (Голландия) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:3, 6:3
Мария Осорио-Серрано (Колумбия) – Анна Калинская (Россия) – 1:6, 6:0, 6:4
Слоун Стивенс (США) – Петра Квитова (Чехия, 10) – 6:3, 6:4
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) – Моника Никулеску (Румыния) – 6:1, 6:4
Варвара Грачева (Россия) – Петра Мартич (Хорватия, 26) – 7:6 (7:3), 3:4 (прерван)
Вера Звонарева (Россия) – Мари Бузкова (Чехия) – 7:5, 2:2 (прерван)