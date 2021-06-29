Медведев еще не начал, а Циципас уже вылетел. Сюрпризы первого дня Уимблдона

Уимблдон-2021 начался в полном соответствии с его легендарными традициями – с дождя. Истинно британского, обложного, из тех, что «не закончатся никогда». Из-за него первые удары ракеток по мячу прозвучали не в час дня по московскому времени, как планировалось, а только после трех – когда подошло время матчей на двух центральных кортах, защищенных крышей.

Новак Джокович, который уже выиграл в этом сезоне Australian Open, «Ролан Гаррос» и находится в двух шагах от полного «Большого шлема», неожиданно проиграл первую партию 253-й ракетке мира Джеку Дрэйперу. Такова специфика тенниса на траве: здесь разок отдашь свою подачу – и поди ее потом верни. Впрочем, со второго сета Джокович полностью доминировал на корте и без проблем оформил пропуск во второй круг.

Зато Стефанос Циципас, две недели назад игравший с Джоковичем пять партий в финале «Ролан Гаррос», с переходом с грунта на газон растерял все свое величие. Звездный грек, «посеянный» в Лондоне под третьим номером и наряду с нашим Даниилом Медведевым считающийся основным кандидатом в преемники «Большой тройки» Джокович-Надаль-Федерер на мировом теннисном троне, проиграл скромному американцу Фрэнсису Тиафо (57-е место в рейтинге АТР) совершенно без вариантов – в трех сетах, не сделав ни одного брейка.

В половине шестого дождь, наконец, перестал – и на всех 18 кортах огромного стадиона жизнь забила ключом. Правда, время уже ушло и три десятка матчей - то есть, половина, - либо остались недоигранными, как у Веры Звонаревой и Варвары Грачевой, либо были перенесены на вторник целиком, как у Анастасии Потаповой и Людмилы Самсоновой.

Из четырех россиянок, которые успели сыграть, успеха добилась только Екатерина Александрова. Поражение Вероники Кудерметовой получилось очень обидным: 9:11 в третьем сете против швейцарки Виктории Голубич! Эта бесконечная партия продолжалась 99 минут и едва не дошла до тай-брейка – напомню, что на Уимблдоне теперь все-таки проводят в решающих сетах, но только при счете 12:12.