Медведев отомстил Штруффу и за себя, и за Рублева

Хотя в рейтинге АТР Штруфф стоит только 45-м, этим летом он доставил россиянам массу неприятностей. Сначала обыграл в первом раунде «Ролан Гаррос» Андрея Рублева, а затем проделал то же самое с Медведевым – уже на травяном и домашнем корте в Галле. И пусть Даниил успел затем поправить себе настроение, став победителем турнира на Мальорке, было понятно, что жребий на старте Уимблдона ему выпал крайне непростой.
2:0 - ЕЩЕ НЕ ПОБЕДА
Правда, две первых сегодняшних партии опасений по поводу Штруффа не подтверждали. Медведев без проблем удерживал свою подачу (на первой он за два сета отдал всего два очка!), а на чужой сразу делал брейки и уходил в отрыв. Наш теннисист играл уверенно, легко и разнообразно. В середине второй партии он выставил соперника на посмешище изящной комбинацией: укороченный под сетку, потом высокая «свеча» в заднюю линию – и тут же снова укороченный!
Однако это было еще далеко не все. Вскоре Штруфф вновь доказал, что он совсем не так прост, как могло показаться несведущему наблюдателю. К тому же Медведев, как он сам признался в послематчевом интервью, слишком рано поверил в легкую победу – а зря. Сет №3 с самого начала пошел на равных, и в седьмом гейме россиянин потерял его, единственный раз отдав свою подачу из-за пары грубых ошибок. Умиротворяющие 2:0 сменились тревожными 2:1 - и сразу вспомнилось, как месяц назад Штруфф пять партий мучил Рублева на парижском грунте.
К счастью, с лондонским газоном и второй ракеткой мира этот фокус у немца не прошел. В четвертом сете Медведев взял себя в руки и вполне мог обойтись без тай-брейка. Несколько раз взять гейм на приеме ему мешала какая-то ерунда: то не попадет в открытый угол, то зачем-то остановит розыгрыш, чтобы убедиться в попадании Штруффа в линию. А однажды укороченный мяч Даниила зацепил сетку, но не свалился под нее сразу, а, как живой, пробалансировал на тросе пару мгновений, дав немцу время опомниться и среагировать.
Впрочем, на тай-брейке таких шансов Штруффу уже не дали. Перед сменой сторон Медведев взял ключевое очко на подаче соперника (4:2) и вскоре, через 2 часа и 32 минуты после начала игры, поставил в ней красивую точку очередной «свечкой». Выбегавший навстречу немец даже не стал оборачиваться. Он просто продолжил движение к сетке и поздравил нашего теннисиста с победой.
«ПУШКА» САМСОНОВОЙ: ПО ДВА ЭЙСА НА ГЕЙМ
Следующий противник Медведева пока неизвестен – из-за лондонского дождя, который, как и накануне, спутал карты организаторам, проделав в расписании здоровенную четырехчасовую дыру. Хотя что с японцем Ясутакой Ичиямой, что с испанцем Карлосом Алькарасом Даниил должен справляться без всяких «если». А вот дальше на его пути вырисовывается преграда посерьезнее - мощный хорват Марин Чилич.
В женском одиночном разряде за день сыграли шесть россиянок и четверо прошли во второй круг. Сенсационная Людмила Самсонова, недавно с блеском выигравшая в Берлине первый в карьере титул WTA, всего за час раздолбала пушечными ударами опытную и довольно известную эстонку Кайю Канепи. Во втором сете Самсонова за четыре гейма сделала восемь эйсов! Теперь ее ждет 26-я ракетка мира Джессика Пегула из США.
Общий баланс результатов наших девушек в первом раунде теперь ничейный: 5-5. Плюс еще не вступали в борьбу Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Виталия Дьяченко – как и Аслан Карацев из сильной половины российской «делегации». Наши мужчины пока идут без потерь - 3-0. Надеюсь, в среду британская погода прекратит свои капризы и даст сыграть не только Карацеву с французом Жереми Шарди, но и Рублеву с южноафриканцем Ллойдом Харрисом (это уже второй круг), и Карену Хачанову с Егором Герасимовым из Белоруссии. А вот Серену Уильямс на Уимблдоне-2021 мы больше не увидим: знаменитая американка в первом же сете первого матча поскользнулась, получила травму и покинула корт в слезах.
Уимблдон (Великобритания). Турнир «Большого шлема». Трава
Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг
Даниил Медведев (Россия, 2) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)
Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:7 (3:7), 3:6, 6:2 отказ
Александр Зверев (Германия, 4) – Таллон Грикспор (Голландия) – 6:3, 6:4, 6:1
Денис Шаповалов (Канада, 10) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:4, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4
Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг
Людмила Самсонова (Россия) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:4, 6:2
Елена Веснина (Россия) – Мартина Тревизан (Италия) – 7:5, 6:1
Вера Звонарева (Россия) – Мари Бузкова (Чехия) – 7:5, 6:4
Анна Блинкова (Россия) – Тимя Бабош (Венгрия) – 6:2, 6:2
Петра Мартич (Хорватия, 26) – Варвара Грачева (Россия) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:3
Донна Векич (Хорватия) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:1, 6:4
Александра Саснович (Белоруссия) - Серена Уильямс (США, 6) – 3:3 отказ
Эшли Барти (Австралия, 1) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:1, 6:7 (1:7), 6:1
Винус Уильямс (США) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 7:5, 4:6, 6:3
Барбора Крейчикова (Чехия, 14) – Клара Таусон (Дания) – 6:3, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Тамара Зиданшек (Словения) – 7:5, 6:4