Медведев отомстил Штруффу и за себя, и за Рублева

Хотя в рейтинге АТР Штруфф стоит только 45-м, этим летом он доставил россиянам массу неприятностей. Сначала обыграл в первом раунде «Ролан Гаррос» Андрея Рублева, а затем проделал то же самое с Медведевым – уже на травяном и домашнем корте в Галле. И пусть Даниил успел затем поправить себе настроение, став победителем турнира на Мальорке, было понятно, что жребий на старте Уимблдона ему выпал крайне непростой.

2:0 - ЕЩЕ НЕ ПОБЕДА

Правда, две первых сегодняшних партии опасений по поводу Штруффа не подтверждали. Медведев без проблем удерживал свою подачу (на первой он за два сета отдал всего два очка!), а на чужой сразу делал брейки и уходил в отрыв. Наш теннисист играл уверенно, легко и разнообразно. В середине второй партии он выставил соперника на посмешище изящной комбинацией: укороченный под сетку, потом высокая «свеча» в заднюю линию – и тут же снова укороченный!

Однако это было еще далеко не все. Вскоре Штруфф вновь доказал, что он совсем не так прост, как могло показаться несведущему наблюдателю. К тому же Медведев, как он сам признался в послематчевом интервью, слишком рано поверил в легкую победу – а зря. Сет №3 с самого начала пошел на равных, и в седьмом гейме россиянин потерял его, единственный раз отдав свою подачу из-за пары грубых ошибок. Умиротворяющие 2:0 сменились тревожными 2:1 - и сразу вспомнилось, как месяц назад Штруфф пять партий мучил Рублева на парижском грунте.

К счастью, с лондонским газоном и второй ракеткой мира этот фокус у немца не прошел. В четвертом сете Медведев взял себя в руки и вполне мог обойтись без тай-брейка. Несколько раз взять гейм на приеме ему мешала какая-то ерунда: то не попадет в открытый угол, то зачем-то остановит розыгрыш, чтобы убедиться в попадании Штруффа в линию. А однажды укороченный мяч Даниила зацепил сетку, но не свалился под нее сразу, а, как живой, пробалансировал на тросе пару мгновений, дав немцу время опомниться и среагировать.