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Медведев отомстил Штруффу и за себя, и за Рублева
29 июня 23:48
автор: Лев Тигай

Медведев отомстил Штруффу и за себя, и за Рублева

Даниил Медведев успешно стартовал на Уимблдоне - турнире «Большого шлема» в Англии. Российский теннисист в четырех партиях обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

Хотя в рейтинге АТР Штруфф стоит только 45-м, этим летом он доставил россиянам массу неприятностей. Сначала обыграл в первом раунде «Ролан Гаррос» Андрея Рублева, а затем проделал то же самое с Медведевым – уже на травяном и домашнем корте в Галле. И пусть Даниил успел затем поправить себе настроение, став победителем турнира на Мальорке, было понятно, что жребий на старте Уимблдона ему выпал крайне непростой.

2:0 - ЕЩЕ НЕ ПОБЕДА

Правда, две первых сегодняшних партии опасений по поводу Штруффа не подтверждали. Медведев без проблем удерживал свою подачу (на первой он за два сета отдал всего два очка!), а на чужой сразу делал брейки и уходил в отрыв. Наш теннисист играл уверенно, легко и разнообразно. В середине второй партии он выставил соперника на посмешище изящной комбинацией: укороченный под сетку, потом высокая «свеча» в заднюю линию – и тут же снова укороченный!

Однако это было еще далеко не все. Вскоре Штруфф вновь доказал, что он совсем не так прост, как могло показаться несведущему наблюдателю. К тому же Медведев, как он сам признался в послематчевом интервью, слишком рано поверил в легкую победу – а зря. Сет №3 с самого начала пошел на равных, и в седьмом гейме россиянин потерял его, единственный раз отдав свою подачу из-за пары грубых ошибок. Умиротворяющие 2:0 сменились тревожными 2:1 - и сразу вспомнилось, как месяц назад Штруфф пять партий мучил Рублева на парижском грунте.

К счастью, с лондонским газоном и второй ракеткой мира этот фокус у немца не прошел. В четвертом сете Медведев взял себя в руки и вполне мог обойтись без тай-брейка. Несколько раз взять гейм на приеме ему мешала какая-то ерунда: то не попадет в открытый угол, то зачем-то остановит розыгрыш, чтобы убедиться в попадании Штруффа в линию. А однажды укороченный мяч Даниила зацепил сетку, но не свалился под нее сразу, а, как живой, пробалансировал на тросе пару мгновений, дав немцу время опомниться и среагировать.

Впрочем, на тай-брейке таких шансов Штруффу уже не дали. Перед сменой сторон Медведев взял ключевое очко на подаче соперника (4:2) и вскоре, через 2 часа и 32 минуты после начала игры, поставил в ней красивую точку очередной «свечкой». Выбегавший навстречу немец даже не стал оборачиваться. Он просто продолжил движение к сетке и поздравил нашего теннисиста с победой.

«ПУШКА» САМСОНОВОЙ: ПО ДВА ЭЙСА НА ГЕЙМ

Следующий противник Медведева пока неизвестен – из-за лондонского дождя, который, как и накануне, спутал карты организаторам, проделав в расписании здоровенную четырехчасовую дыру. Хотя что с японцем Ясутакой Ичиямой, что с испанцем Карлосом Алькарасом Даниил должен справляться без всяких «если». А вот дальше на его пути вырисовывается преграда посерьезнее - мощный хорват Марин Чилич.

В женском одиночном разряде за день сыграли шесть россиянок и четверо прошли во второй круг. Сенсационная Людмила Самсонова, недавно с блеском выигравшая в Берлине первый в карьере титул WTA, всего за час раздолбала пушечными ударами опытную и довольно известную эстонку Кайю Канепи. Во втором сете Самсонова за четыре гейма сделала восемь эйсов! Теперь ее ждет 26-я ракетка мира Джессика Пегула из США.

Общий баланс результатов наших девушек в первом раунде теперь ничейный: 5-5. Плюс еще не вступали в борьбу Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Виталия Дьяченко – как и Аслан Карацев из сильной половины российской «делегации». Наши мужчины пока идут без потерь - 3-0. Надеюсь, в среду британская погода прекратит свои капризы и даст сыграть не только Карацеву с французом Жереми Шарди, но и Рублеву с южноафриканцем Ллойдом Харрисом (это уже второй круг), и Карену Хачанову с Егором Герасимовым из Белоруссии. А вот Серену Уильямс на Уимблдоне-2021 мы больше не увидим: знаменитая американка в первом же сете первого матча поскользнулась, получила травму и покинула корт в слезах.

Уимблдон (Великобритания). Турнир «Большого шлема». Трава

Мужчины. Одиночный разряд. 1-й круг

Даниил Медведев (Россия, 2) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)

Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:7 (3:7), 3:6, 6:2 отказ

Александр Зверев (Германия, 4) – Таллон Грикспор (Голландия) – 6:3, 6:4, 6:1

Денис Шаповалов (Канада, 10) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:4, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4

Женщины. Одиночный разряд. 1-й круг

Людмила Самсонова (Россия) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:4, 6:2

Елена Веснина (Россия) – Мартина Тревизан (Италия) – 7:5, 6:1

Вера Звонарева (Россия) – Мари Бузкова (Чехия) – 7:5, 6:4

Анна Блинкова (Россия) – Тимя Бабош (Венгрия) – 6:2, 6:2

Петра Мартич (Хорватия, 26) – Варвара Грачева (Россия) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:3

Донна Векич (Хорватия) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:1, 6:4

Александра Саснович (Белоруссия) - Серена Уильямс (США, 6) – 3:3 отказ

Эшли Барти (Австралия, 1) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:1, 6:7 (1:7), 6:1

Винус Уильямс (США) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 7:5, 4:6, 6:3

Барбора Крейчикова (Чехия, 14) – Клара Таусон (Дания) – 6:3, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Тамара Зиданшек (Словения) – 7:5, 6:4

источник: «Советский спорт»
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