Медведев взял измором хорватского медведя. И впервые отыгрался после счета 0:2

32-летний Чилич сейчас занимает в рейтинге скромное 37-е место, но не далее, как в 2018-м он был третьей ракеткой мира. В «десятые» хорват выигрывал турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке, доходил до финала в Мельбурне и здесь, в Лондоне, а совсем недавно, в июне, вновь напомнил о себе - взял в Штутгарте первый титул АТР за последние три года, причем именно на траве. Неужели Чилич вернулся?

Похоже, что так. Во всяком случае начало сегодняшнего матча с Медведевым он провел, как в свои лучшие времена. При одинаковом с россиянином росте 198 сантиметров хорват намного мощнее, его плечи скорее подошли бы боксеру. Плюс борода на увесистой, словно топором вырубленной голове и тяжелый взгляд из-под нависших бровей – настоящий медведь.

Две партии Медведев ничего не мог с ним поделать. Наш теннисист славится классной подачей, однако хорват подавал еще круче - до 218 кэмэ в час. А фирменные острые «выстрелы» Медведева с задней линии возвращались к нему обратно в совершенно убийственном виде: Чилич использовал силу ударов соперника, добавлял к ней свою и заколачивал в газон один неберущийся мяч за другим. Шутка ли, за весь второй сет Медведев на приеме взял только пять очков!

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ТАКТИКА ПРИНОСИТ УСПЕХ

Казалось, песенка Даниила спета. Но в решающий момент ему на помощь пришло то, что сильнее любой силы, - выдумка, изобретательность. Поняв, что в пушечной перестрелке Чилича не возьмешь, россиянин перешел на мягкие, неглубокие, почти женские удары – и это сработало. Медвежья мощь хорвата стала бесполезной, она как бы провалилась в пустоту. Кроме того, Чилич начал уставать – и вместо прежних зубодробительных «гвоздей» у него посыпались ошибки. При счете 2:0 у хорвата было только 22 невынужденных, а в итоге набралось аж 68.

Переломным стал пятый гейм третьей партии на подаче Чилича, который продолжался десять минут и завершился его ударом в аут из стопроцентно выигрышной ситуации – по пустому корту после выхода к сетке. Хорват, правда, затребовал проверку системой «ястребиный глаз», с помощью которой несколько раз ловил британских судей на ошибках, но на сей раз их решение оказалось правильным – мяч разминулся с линией на какие-то пару миллиметров.