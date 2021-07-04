Медведев взял измором хорватского медведя. И впервые отыгрался после счета 0:2

32-летний Чилич сейчас занимает в рейтинге скромное 37-е место, но не далее, как в 2018-м он был третьей ракеткой мира. В «десятые» хорват выигрывал турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке, доходил до финала в Мельбурне и здесь, в Лондоне, а совсем недавно, в июне, вновь напомнил о себе - взял в Штутгарте первый титул АТР за последние три года, причем именно на траве. Неужели Чилич вернулся?
Похоже, что так. Во всяком случае начало сегодняшнего матча с Медведевым он провел, как в свои лучшие времена. При одинаковом с россиянином росте 198 сантиметров хорват намного мощнее, его плечи скорее подошли бы боксеру. Плюс борода на увесистой, словно топором вырубленной голове и тяжелый взгляд из-под нависших бровей – настоящий медведь.
Две партии Медведев ничего не мог с ним поделать. Наш теннисист славится классной подачей, однако хорват подавал еще круче - до 218 кэмэ в час. А фирменные острые «выстрелы» Медведева с задней линии возвращались к нему обратно в совершенно убийственном виде: Чилич использовал силу ударов соперника, добавлял к ней свою и заколачивал в газон один неберущийся мяч за другим. Шутка ли, за весь второй сет Медведев на приеме взял только пять очков!
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ТАКТИКА ПРИНОСИТ УСПЕХ
Казалось, песенка Даниила спета. Но в решающий момент ему на помощь пришло то, что сильнее любой силы, - выдумка, изобретательность. Поняв, что в пушечной перестрелке Чилича не возьмешь, россиянин перешел на мягкие, неглубокие, почти женские удары – и это сработало. Медвежья мощь хорвата стала бесполезной, она как бы провалилась в пустоту. Кроме того, Чилич начал уставать – и вместо прежних зубодробительных «гвоздей» у него посыпались ошибки. При счете 2:0 у хорвата было только 22 невынужденных, а в итоге набралось аж 68.
Переломным стал пятый гейм третьей партии на подаче Чилича, который продолжался десять минут и завершился его ударом в аут из стопроцентно выигрышной ситуации – по пустому корту после выхода к сетке. Хорват, правда, затребовал проверку системой «ястребиный глаз», с помощью которой несколько раз ловил британских судей на ошибках, но на сей раз их решение оказалось правильным – мяч разминулся с линией на какие-то пару миллиметров.
Эти миллиметры развернули ход поединка на 180 градусов. Медведев в считанные минуты довел партию до победы и без промедления ринулся в следующую – сразу 3:0! Вскоре, через три часа после начала игры, равновесие в матче было восстановлено – 2:2. Ну, а в решающем сете наш теннисист уже делал с соперником все, что хотел. По идее, Медведев должен был вешать Чиличу «баранку», однако при 5:0 и 40:0 он начал валять дурака, допустил две двойных ошибки (хотел закончить эйсом) и позволил хорвату размочить счет.
Впрочем, это была лишь небольшая отсрочка. Восемь минут спустя, когда подача вернулась к Медведеву, он заработал четвертый матчбол и тут же реализовал его. Есть первая в карьере победа после 0:2 по партиям!
ТЕПЕРЬ ЕМУ НИКТО НЕ СТРАШЕН – ДАЖЕ ФЕДЕРЕР
Поскольку в это время шел четвертьфинал Евро Англия – Украина, в послематчевом интервью не обошлось без вопросов о футболе. Даниил признался, что на этом чемпионате особо ни за кого не болеет, но готов скооперироваться с лондонскими фанатами: они поддерживают его, он – английскую сборную и все параллельными курсами движутся каждый к своему финалу. Предложение было принято единогласно и потонуло в бурных аплодисментах.
Шутки шутками, но после такого Чилича Медведеву и правда прямая дорога в финал - чемпионский тест пройден. Завтра на турнире выходной, в понедельник Даниила ждет поляк Хуберт Хуркач, а следом, в 1/4, наклевывается встреча с легендарным Роджером Федерером.
Первая неделя Уимблдона завершена. Во вторую в одиночных разрядах прошли четыре представителя нашей страны: Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова. Пятой сегодня могла стать Анастасия Павлюченкова, но она, увы, выбыла из турнира. В матче против крепкой, но отнюдь не выдающейся Каролины Муховой наша финалистка «Ролан Гаррос»-2021 была совершенно не похожа на себя. Плохо подавала, постоянно срывала несложные удары, так что чешке особо и делать ничего не пришлось – 34 из 77 мячей Мухова выиграла за счет невынужденных ошибок российской теннисистки. После этого расстроенная Павлюченкова снялась с микста, где собиралась выступать с Александром Бубликом из Казахстана.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема». Трава
Мужчины
Одиночный разряд. 3-й круг
Даниил Медведев (Россия, 2) – Марин Чилич (Хорватия, 32) – 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2
Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Кэмерон Норри (Великобритания, 29) – 6:4, 6:4, 5:7, 6:4
Александр Зверев (Германия, 4) – Тэйлор Фритц (США, 31) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)
Маттео Береттини (Италия, 7) – Аляж Бедене (Словения) – 6:4, 6:4, 6:4
Хуберт Хуркач (Польша, 14) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:4, 6:2
Илья Ивашко (Белоруссия) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:4, 6:4, 6:4
Лоренцо Сонего (Италия, 23) – Джеймс Дакуорт (Австралия) – 6:3, 6:4, 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Ник Кирьос (Австралия) – 2:6, 6:1 отказ
Пары 1/8 финала (в порядке расположения в «сетке», победители соседних матчей в следующих кругах играют между собой)
Медведев – Хуркач
Федерер – Сонего
Зверев – Оже-Альяссим
Береттини – Ивашко
Новак Джокович (Сербия, 1) – Кристиан Гарин (Чили, 17)
Андрей Рублев (Россия, 5) – Мартон Фучович (Венгрия)
Карен Хачанов (Россия, 25) – Себастьян Корда (США)
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) - Денис Шаповалов (Канада, 10)
Женщины
Одиночный разряд. 3-й круг
Каролина Мухова (Чехия, 19) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) – 7:5, 6:3
Эшли Барти (Австралия, 1) – Катаржина Синякова (Чехия) – 6:3, 7:5
Барбора Крейчикова (Чехия, 14) – Анастасия Севастова (Латвия) – 7:6 (7:1), 3:6, 7:5
Кори Гауфф (США, 20) – Кая Жуван (Словения) – 6:3, 6:3
Анжелика Кербер (Германия, 25) – Анастасия Саснович (Белоруссия) – 2:6, 6:0, 6:1
Паула Бадоса (Испания, 30) – Магда Линетт (Польша) – 5:7, 6:2, 6:4
Айла Томлянович (Австралия) - Елена Остапенко (Латвия) – 4:6, 6:4, 6:2
Эмма Радучану (Великобритания) - Симона Кырстя (Румыния) – 6:3, 7:5
Пары 1/8 финала
Барти – Крейчикова
Радучану – Томлянович
Мухова – Бадоса
Гауфф – Кербер
Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Людмила Самсонова (Россия)
Мэдисон Кис (США, 23) - Виктория Голубич (Швейцария)
Ига Швентек (Польша, 7) - Онс Жабер (Тунис, 21)
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) – Елена Рыбакина (Казахстан, 18)
Парный разряд. 2-й круг
Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) - Бетани Маттек-Сэндс/Саня Мирза (США/Индия) – 6:4, 6:3
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 11) – Кэтлин Кристиан/Нао Хибино (США/Япония) – 6:2, 6:2
Мари Бузкова/Люси Градецка (Чехия, 16) – Анна Блинкова/Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:3, 6:3
Микст. 2-й круг
Андрея Клепач/Жан-Жюльен Роже (Словения/Голландия, 14) - Вера Звонарева/Гонсало Эскобар (Россия/Эквадор) – 7:6 (7:5), 6:4.