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Не видать Медведеву Федерера. Доигрывание матча с Хуркачем он сдал за полчаса
06 июля 18:07
автор: Лев Тигай
автор фото: Wimbledon

Не видать Медведеву Федерера. Доигрывание матча с Хуркачем он сдал за полчаса

На Уимблдоне Даниил Медведев провалил окончание встречи 1/8 с поляком Хубертом Хуркачем, прерванной накануне из-за дождя при счете 2:1 в пользу россиянина. В четвертьфинале из наших сыграет один Карен Хачанов.

Это был единственный матч 1/8 финала в одиночных разрядах, который не удалось завершить в понедельник. Хотя времени у Медведева тогда было более, чем достаточно, – почти два с половиной часа. К сожалению, россиянин, в целом владевший инициативой, периодически «отпускал» Хуркача – например, во второй партии, которую поляку удалось выиграть на тай-брейке. Правда, перед доигрыванием в победе Даниила мало кто сомневался. Букмекеры принимали ставки на Хуркача из расчета восемь к одному.

Завершать матч им предстояло в торжественной обстановке: на центральном корте Уимблдона, где Медведев играл впервые, и вдобавок при полных трибунах – с сегодняшнего дня организаторы сняли 50-процентные ограничения, связанные с эпидемией. А на горизонте перед нашим теннисистом уже маячил заманчивый четвертьфинал с легендарным Роджером Федерером…

Тем обиднее получилось отрезвление, наступившее с первыми же сегодняшними розыгрышами. Уж не знаю, что случилось с Медведевым за 19 часов паузы, но он в первом же гейме сделал то, чего ни разу не допустил накануне, – отдал свою подачу. Собственноручно, двойной ошибкой в решающий момент! И уже через шесть минут после возобновления игры счет в матче стал ничейным – 2:2.

Медведев ненадолго покинул корт, взяв так называемый «туалетный» перерыв, однако это ничего не изменило. Он по-прежнему попадал в корт через раз, а то и через два на третий, и вскоре после начала пятой партии проиграл 11 мячей подряд – 1:3! В дальнейшем шансов исправить положение у россиянина тоже не было. Сегодняшние полтора сета Даниил отдал за какие-то 37 минут. Даже вспотеть толком не успел –и все, до свидания.

Красноречивее всего контраст между вчерашним Медведевым и сегодняшним иллюстрирует соотношение выигранных очков: понедельник – 125:105 в его пользу, вторник – 39:25 в пользу Хуркача. Вторая ракетка мира – это, конечно, круто, но до встречи с Федерером на Уимблдоне парень, похоже, еще не дорос.

Что ж, теперь у нас остался только Карен Хачанов. Завтра в четвертьфинале ему предстоит матч с 22-летним Денисом Шаповаловым – сыном советских эмигрантов, родившимся в Израиле, выступающим за Канаду и занимающим 12-е место в текущем рейтинге АТР. Прежде Шаповалов не проходил на Уимблдоне дальше второго раунда. Зато в этом году выдержал в самом начале пятисетовый марафон против Филиппа Кольшрайбера, а в 1/16 разгромил другого ветерана – экс-первую ракетку мира и любимца британской публики Энди Маррэя.

В матче с Хачановым Шаповалов считается фаворитом. Впрочем, ЧП с Медведевым лишний раз доказывает, что преувеличивать значение этого статуса не стоит.

Уимблдон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема». Трава
Мужчины. Одиночный разряд
1/8 финала

Даниил Медведев (Россия, 2) - Хуберт Хуркач (Польша, 14) – 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3

В 1/4 финала 7 июля встречаются:

Денис Шаповалов (Канада, 10) – Карен Хачанов (Россия, 25)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Мартон Фучович (Венгрия)
Маттео Береттини (Италия, 7) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16)
Роджер Федерер (Швейцария, 6) - Хуркач

В случае выхода в полуфинал Хачанов сыграет с победителем матча Джокович – Фучович

Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:2, 6:2

источник: «Советский спорт»
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