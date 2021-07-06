Не видать Медведеву Федерера. Доигрывание матча с Хуркачем он сдал за полчаса

Это был единственный матч 1/8 финала в одиночных разрядах, который не удалось завершить в понедельник. Хотя времени у Медведева тогда было более, чем достаточно, – почти два с половиной часа. К сожалению, россиянин, в целом владевший инициативой, периодически «отпускал» Хуркача – например, во второй партии, которую поляку удалось выиграть на тай-брейке. Правда, перед доигрыванием в победе Даниила мало кто сомневался. Букмекеры принимали ставки на Хуркача из расчета восемь к одному.

Завершать матч им предстояло в торжественной обстановке: на центральном корте Уимблдона, где Медведев играл впервые, и вдобавок при полных трибунах – с сегодняшнего дня организаторы сняли 50-процентные ограничения, связанные с эпидемией. А на горизонте перед нашим теннисистом уже маячил заманчивый четвертьфинал с легендарным Роджером Федерером…

Тем обиднее получилось отрезвление, наступившее с первыми же сегодняшними розыгрышами. Уж не знаю, что случилось с Медведевым за 19 часов паузы, но он в первом же гейме сделал то, чего ни разу не допустил накануне, – отдал свою подачу. Собственноручно, двойной ошибкой в решающий момент! И уже через шесть минут после возобновления игры счет в матче стал ничейным – 2:2.

Медведев ненадолго покинул корт, взяв так называемый «туалетный» перерыв, однако это ничего не изменило. Он по-прежнему попадал в корт через раз, а то и через два на третий, и вскоре после начала пятой партии проиграл 11 мячей подряд – 1:3! В дальнейшем шансов исправить положение у россиянина тоже не было. Сегодняшние полтора сета Даниил отдал за какие-то 37 минут. Даже вспотеть толком не успел –и все, до свидания.

Красноречивее всего контраст между вчерашним Медведевым и сегодняшним иллюстрирует соотношение выигранных очков: понедельник – 125:105 в его пользу, вторник – 39:25 в пользу Хуркача. Вторая ракетка мира – это, конечно, круто, но до встречи с Федерером на Уимблдоне парень, похоже, еще не дорос.