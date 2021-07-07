Хачанов упирался до последнего, но 10 партий за 53 часа – это перебор

Между прочим, в 1/4 Уимблдона наших теннисистов не было девять лет – с Михаила Южного, дошедшего до этой стадии в 2012-м. И мало кто ждал, что неудачную серию удастся прервать именно Хачанову. Это два-три года назад он был первой ракеткой России и входил в топ-10 рейтинга АТР. В последнее время Карен пребывал в тени Даниила Медведева, Андрея Рублева, а с недавних пор и Аслана Карацева.

Однако в Лондоне те ожиданий не оправдали. Карацев вылетел в первом же раунде. Рублев дошел до 1/8 и резко сдулся по ходу встречи с венгром Мартоном Фучовичем. Наконец, Медведев попал в «дождевую ловушку»: не успел разобраться с поляком Хубертом Хуркачем до того, как матч прервали, и полностью провалил вчерашнее доигрывание.

Зато Хачанов в понедельник вытянул на зубах изнурительный поединок с Себастьяном Кордой (10:8 в пятой партии!) - и тем самым продлил Уимблдон-2021 для России еще на два дня. Следующий соперник у него был опасный, но все-таки не смертельный – 12-я ракетка мира Денис Шаповалов, 22-летний сын советских эмигрантов, родившийся в Израиле и в младенческом возрасте перебравшийся с семьей в Северную Америку.

КОСА НА КАМЕНЬ

Канадский теннис сейчас на подъеме. Это единственная страна, делегировавшая сразу двух игроков - с учетом еще более молодого Феликса Оже-Альяссима - в четвертьфинальную восьмерку нынешнего Уимблдона. Травяные корты канадцам подходят прекрасно: для Шаповалова с его убойной подачей и атакующим, с выходами к сетке стилем лучшего покрытия не придумаешь.

Но у Хачанова подачка тоже далеко не сахарная. Плюс преимущество в игре на задней линии, без которой и на сверхбыстром газоне не обойдешься. В общем, с первых же мячей коса нашла на камень: оба теннисиста редко получали возможность зацепиться на приеме - и все зависело от того, кто лучше свои шансы использует.