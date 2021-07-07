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ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 28' Англия 0 Дания 0
Хачанов упирался до последнего, но 10 партий за 53 часа – это перебор
07 июля 21:01
автор: Лев Тигай
автор фото: ATP Tour

Хачанов упирался до последнего, но 10 партий за 53 часа – это перебор

В четвертьфинале Уимблдона Карен Хачанов проиграл упорнейший пятисетовый матч Денису Шаповалову из Канады. У России не осталось представителей на турнире в одиночных разрядах.

Между прочим, в 1/4 Уимблдона наших теннисистов не было девять лет – с Михаила Южного, дошедшего до этой стадии в 2012-м. И мало кто ждал, что неудачную серию удастся прервать именно Хачанову. Это два-три года назад он был первой ракеткой России и входил в топ-10 рейтинга АТР. В последнее время Карен пребывал в тени Даниила Медведева, Андрея Рублева, а с недавних пор и Аслана Карацева.

Однако в Лондоне те ожиданий не оправдали. Карацев вылетел в первом же раунде. Рублев дошел до 1/8 и резко сдулся по ходу встречи с венгром Мартоном Фучовичем. Наконец, Медведев попал в «дождевую ловушку»: не успел разобраться с поляком Хубертом Хуркачем до того, как матч прервали, и полностью провалил вчерашнее доигрывание.

Зато Хачанов в понедельник вытянул на зубах изнурительный поединок с Себастьяном Кордой (10:8 в пятой партии!) - и тем самым продлил Уимблдон-2021 для России еще на два дня. Следующий соперник у него был опасный, но все-таки не смертельный – 12-я ракетка мира Денис Шаповалов, 22-летний сын советских эмигрантов, родившийся в Израиле и в младенческом возрасте перебравшийся с семьей в Северную Америку.

КОСА НА КАМЕНЬ

Канадский теннис сейчас на подъеме. Это единственная страна, делегировавшая сразу двух игроков - с учетом еще более молодого Феликса Оже-Альяссима - в четвертьфинальную восьмерку нынешнего Уимблдона. Травяные корты канадцам подходят прекрасно: для Шаповалова с его убойной подачей и атакующим, с выходами к сетке стилем лучшего покрытия не придумаешь.

Но у Хачанова подачка тоже далеко не сахарная. Плюс преимущество в игре на задней линии, без которой и на сверхбыстром газоне не обойдешься. В общем, с первых же мячей коса нашла на камень: оба теннисиста редко получали возможность зацепиться на приеме - и все зависело от того, кто лучше свои шансы использует.

Например, в шестом гейме Шаповалов допустил три двойные ошибки, и у Хачанова было аж четыре брейк-пойнта, однако все их канадец отыграл. А россиянин, оказавшись чуть позже в аналогичной ситуации, пробил в сетку – и все, стартовый сет уплыл.

Во второй и третьей партиях вышло наоборот: уже Хачанов первым брал чужую подачу и доводил сет до победного конца - 2:1. Шла абсолютно равная игра: Карен меньше забивал навылет, но меньше и ошибался, выводя юного противника из равновесия попаданиями в заднюю линию и обводящими ударами. Казалось, еще чуть-чуть, и Шаповалов дрогнет…

ПУСТОЙ БАК

К сожалению, дрогнул не он, а Хачанов - видимо, из-за накопившейся усталости. Все-таки второй пятисетовый матч подряд – это слишком. 3.49 с Кордой и 3.26 сегодня – получается больше семи часов на корте за двое суток с небольшим. «Бензин» кончился, бак опустел, машина дальше не едет…

С четвертой партии и без того заметное преимущество Шаповалова в подвижности стало подавляющим. Наш теннисист тяжело перемещался и действовал сугубо «вторым номером», рассчитывая на ошибки соперника. Плюс стало все чаще барахлить его основное оружие - первая подача. А Шаповалову было хоть бы хны, на четвертом часу игры он знай себе летал по газону, как подорванный.

Сет №4 Хачанов, оказавшись в роли догоняющего, решил «отпустить», чтобы поберечь силы. Зато в пятом упирался до последнего - «через не могу», даже отыгрываясь с 0:40, держал свою подачу, дожидаясь заветного шанса на чужой, но… Так и не дождался - если не считать шаповаловских двойных, за партию Карен взял на приеме лишь одно очко.

Неизбежное случилось в девятом гейме: канадец сделал решающий брейк и вскоре оформил пропуск в полуфинал. Хотя Хачанова абсолютно не в чем упрекнуть - настоящий мужик. Рублеву бы с Медведевым такой бронебойный характер.

ХУРКАЧ РАЗГРОМИЛ ФЕДЕРЕРА

Тем временем Хуркач, помилованный Медведевым при соучастии британского дождя, только что в пух и прах раздолбал на центральном корте самого Роджера Федерера, повесив тому в третьем сете «баранку» - 6:0! У России же кроме юниоров на Уимблдоне-2021 осталась одна женская пара: Елена Веснина и Вероника Кудерметова прямо сейчас играют четвертьфинальный матч с чешками Барборой Крейчиковой и Катаржиной Синяковой.

Уимблдон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема». Трава
Мужчины. Одиночный разряд
1/4 финала

Денис Шаповалов (Канада, 10) – Карен Хачанов (Россия, 25) – 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6
Хуберт Хуркач (Польша, 14) - Роджер Федерер (Швейцария, 6) – 6:3, 7:6 (7:4), 6:0
Новак Джокович (Сербия, 1) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:3, 6:4, 6:4
В полуфиналах 9 июля встречаются: Джокович – Шаповалов, Хуркач – победитель матча Маттео Береттини (Италия, 7) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16).

источник: «Советский спорт»
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