3/4 «Большого шлема». Джокович выиграл Уимблдон и догнал Федерера с Надалем

Он теннисист №1 всех времен, в этом нет сомнений. И дело тут не в том, что Джокович выиграл 20-й титул «Большого шлема», как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а в том, что все его 20 титулов выиграны ПРИ Федерере с Надалем. В годы, когда другим теннисистам экстра-класса – тем, что в иные времена вполне могли бы быть лучшими в мире, - достаются лишь редкие огрызки со стола трех теннисных богов. Среди которых Джокович - первый. Поразительно, но 19 «шлемов» из 20 он добыл всего за десять с половиной лет. На этом отрезке почти каждый второй (44%) турнир этой суперсерии завершался его триумфом.

1. Роджер Федерер (Швейцария) – 31

2. Новак Джокович (Сербия) – 30

3. Рафаэль Надаль (Испания) – 28

4. Иван Лендл (Чехия) – 19

5. Пит Сампрас (США) – 18

6. Род Лэйвер (Австралия) – 17

7-8. Бьорн Борг (Швеция) – 16

7-8. Кен Розуолл (Австралия) - 16

Распределение 20 побед Джоковича по турнирам «Большого шлема»

Australian Open – 9 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021)

Уимблдон – 6 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021)

US Open – 3 (2011, 2015, 2018)

Ролан Гаррос – 2 (2016, 2021)

НЬЮ-ЙОРК, 12 СЕНТЯБРЯ, ПОСЛЕДНИЙ «КАМЕНЬ БЕСКОНЕЧНОСТИ»

Ясно, что равенством с соседями по «Большой тройке» Джокович не ограничится, его единоличное лидерство – лишь вопрос времени. Федереру в августе стукнет сорок, и не исключено, что обескураживающе-разгромное поражение в 1/4 от Хуберта Хуркача с «баранкой» в третьем сете станет для швейцарца последним матчем на его любимом Уимблдоне. Надаль на четыре года моложе, но он тоже буксует – месяц назад Джокович лично выбил испанца с «Ролан Гаррос», где тот царствовал полтора десятилетия.

Всех серб отовсюду выгнал, у всех все отнял и сейчас находится в шаге от уникального достижения: полного «Большого шлема» - то есть, побед на четырех главных турнирах за один год. Никто из игроков не собирал такую коллекцию уже более полувека - с австралийца Рода Лэйвера из далекого 1969-го, когда теннис отличался от нынешнего, как земля от неба. Ни тебе толп двухметровых атлетов, ни десятков миллионов призовых – не говоря о заоблачной конкуренции с Надалем и Федерером.

Мельбурн, Париж, Уимблдон – три четверти набора «камней бесконечности» Джокович собрал. Остался последний, он хранится в Нью-Йорке и дата финала US Open уже назначена - 12 сентября. Через два месяца и один день Новак может стать всемогущим.

ВКУС СЧАСТЛИВОЙ ТРАВЫ

После «Ролан Гаррос», где Джокович выдержал невероятную битву с Надалем в 1/2 и почти такой же пятисетовый финал со Стефаносом Циципасом, победа в Лондоне получилась не столь яркой, отчасти даже будничной. Маттео Берреттини ведь и в финалах «Большого шлема» прежде никогда не играл – куда 25-летнему итальянцу до Джоковича с его регалиями и гигантским опытом.

Хотя в первой партии новичок показал-таки зубы: при счете 2:5 спас гейм с бесконечными «больше-меньше», продолжавшийся 12 минут, потом, поймав кураж, взял еще два, довел до тай-брейка и повел в финале – 1:0! Для Джоковича этот проигранный сет стал лишь вторым на Уимблдоне-2021 - после 4:6 в самом начале первого раунда с 321-й ракеткой мира Джеком Дрэйпером (серб то ли решил сделать приятное всем британцам в лице соперника, то ли просто не проснулся) он взял 18 партий подряд. Может, от того, что «сетка» попалась удачная: до финала - никого из топ-10 рейтинга АТР?..

Да нет, сетка ни при чем. И выиграть у Джоковича партию – вообще-то не штука, это удавалось и удается многим. Другое дело, что добыть у него вторую втрое сложнее, а третью – сложнее, чем первую и вторую, вместе взятые. Вот и сейчас сет №2 Новак начал с безапелляционных 4:0, и в дальнейшем уже не позволял Берреттини своевольничать. Итальянец исправно набирал эйсы (16 против 5), забивал красивые «смэши», срывал аплодисменты трибун, пытавшихся вдохновить его на новые подвиги, а счет матча неумолимо рос в другую сторону – в пользу Джоковича.

В четвертой, заключительной партии Берреттини при счете 3:3 сам отдал свою подачу, совершив двойную ошибку, и вскоре, через три часа и 23 минуты после начала игры, точка была поставлена. На радостях Джокович даже отщипнул несколько травинок со счастливого газона и на глазах у полного стадиона с удовольствием их сжевал.

Интересно, что он будет делать в сентябре с нью-йоркской синтетикой, если выиграет «шлем»?

ВЕСНИНА С КУДЕРМЕТОВОЙ ЧУТЬ НЕ ВЫИГРАЛИ ТИТУЛ В ПАРЕ

Остается добавить, что накануне Елена Веснина с Вероникой Кудерметовой едва не стали чемпионками Уимблдона в парном разряде. После упорнейших трехсетовых битв в четверть- и полуфинале наши выиграли первую партию, вели 5:3 во второй, подавали на матч в третьей, но все-таки уступили тайваньско-бельгийскому дуэту. Для Весниной, которая лишь весной вернулась в большой теннис после рождения ребенка, это уже второй финал «Большого шлема» за последний месяц – в июне на «Ролан Гаррос» они с Асланом Карацевым показали такой же результат в миксте. Хороший задел перед Олимпиадой, где Веснина будет представлять Россию в обоих парных разрядах – как женском, так и смешанном.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема». Трава

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) – Маттео Берреттини (Италия, 7) – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3

Парный разряд

Финал

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) – Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4) – 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия, 1) – Каролина Плишкова (Чехия, 8) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:3

Парный разряд

Финал

Элиза Мертенс/Се Шувэй (Бельгия/Тайвань, 3) – Елена Веснина/Вероника Кудерметова (Россия) – 3:6, 7:5, 9:7

Микст

Финал

Дезире Кравчик/Нил Скупски (США/Великобритания, 7) – Хэрриетт Дарт/Джо Солсбери (Великобритания) – 6:2, 7:6 (7:1)

Юниорки

Парный разряд

Финал

Кристина Дмитрук/Диана Шнайдер (Белоруссия/Россия, 1) – София Костулас/Лаура Хитаранта (Бельгия/Финляндия) – 6:1, 6:2

До каких стадий дошли россияне на Уимблдоне-2021

1/4 финала - 1: Карен Хачанов (+2)

1/8 финала - 3: Даниил Медведев (+1), Андрей Рублев (+2), Людмила Самсонова

1/16 финала - 1: Анастасия Павлюченкова (+2),

1/32 финала - 5: Дарья Касаткина (+1), Екатерина Александрова (+1), Елена Веснина, Вера Звонарева, Анна Блинкова

1/64 финала - 7: Аслан Карацев, Светлана Кузнецова (=), Виталия Дьяченко (=), Анна Калинская (=), Вероника Кудерметова (-1), Анастасия Потапова (-1), Варвара Грачева

В скобках - разница по количеству пройденных раундов с предыдущим Уимблдоном.