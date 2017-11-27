В первой десятке изменений не произошло, лидером по-прежнему остается Симона Халеп из Румынии.

Лучшая из россиянок – Светлана Кузнецова, которая заняла 12-ю позицию. Наталья Вихлянцева опустилась с 55-й на 56-ю строчку, а Мария Шарапова поднялась с 61-го на 60-е место.

Рейтинг WTA.

Версия от 27 ноября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6175.

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6135.

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 6015.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5730.

5 (5). Винус Уильямс (США) – 5597.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5500.

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 5010.

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4385.

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3610.

10 (10). Коко Вандевей (США) – 3258.

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12 (12). Светлана Кузнецова (Россия)– 2856...

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2485…

18 (18). Елена Веснина (Россия) – 2220…

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) – 1950…

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) – 1580…

55 (56). Наталья Вихлянцева (Россия) – 1033…

60 (61). Мария Шарапова (Россия) – 1006…

96 (95). Екатерина Александрова (Россия) – 699.