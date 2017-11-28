Как сообщают организаторы, Халеп подтвердила свое участие в турнире в Санкт-Петербурге. Кроме первой ракетки мира, на корты «Сибур-Арены» выйдут француженка Кристина Младенович и россиянки Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова.

Ранее сообщалось, что победительница Итогового чемпионата WTA датчанка Каролина Возняцки и немка Юлия Гергес также примут участие в St. Petersburg Ladies Trophy.

Напомним, турнир пройдет в Петербурге с 29 января по 4 февраля 2018 года. В прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy выиграла Кристина Младенович. 

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