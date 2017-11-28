Халеп примет участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy

«Из наших, к сожалению, точно не сыграет Кузнецова, которая очень хотела, но не успеет восстановиться после травмы, и пропустит как наш турнир, так и Открытый чемпионат Австралии. Но болельщики с удовольствием посмотрят на выступления Елены Весниной, Анастасии Павлюченковой, Екатерины Макаровой. Возможно, сыграет Дарья Касаткина», - сообщил директор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев, которого цитирует ТАСС.

Добавим, что St.Petersburg Ladies Trophy пройдет с 29 января по 4 февраля. 

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