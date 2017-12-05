Экс-председатель Федерации хоккея Латвии Кирова Липман считает, что Мария Шарапова была обвинена в применении мельдония из-за мести США.

Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за применение запрещенного мельдония.

«Шарапова высказалась, что принимала мельдоний. Это составная часть милдроната. История с Шараповой предельна ясна. Она согласилась выступать за США на Олимпиаде, получила оперативно гражданство США, а затем она решила выступать за Россию. Это возмутило американцев. Это была месть, однозначно», - считает Липман, которого цитирует «Р-Спорт».