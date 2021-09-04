Андрееску обыграла Миннен и вышла в четвертый круг US Open, Квитова покидает турнир

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску переиграла бельгийку Грет Миннен в матче третьего круга Открытого чемпионата США.

Матч продолжался 1 час 8 минут и завершился со счетом со счетом 6:1, 6:2 в пользу канадской спортсменки. За время матча Андрееску дважды подала навылет и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. На счету ее соперницы один эйс, а также одна двойная ошибка.

В следующем раунде турнира канадская теннисистка встретится с Мария Саккари из Греции, обыгравшей в параллельном матче чешку Петру Квитову со счетом 6:4, 6:3.