Анна Чакветадзе: Если Медведев сыграет на сто процентов, то у Оже-Альяссима не будет шансов

Бывшая теннисистка Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата США между Феликсом Оже-Альяссимом и Даниилом Медведевым.

«Если Медведев станет играть сконцентрированно, стабильно, а он очень хорошо смотрелся на этом турнире, но просел в предыдущем круге, такое бывает. Может быть, это даст ему стимул собраться на следующий матч. Если он сыграет на 100 процентов, то победит в трех сетах», - приводит слова Анны «РБ-Спорт».

Матч Оже-Альяссим - Медведев состоится сегодня, 10 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В четвертьфинале Даниил переиграл нидерландца Ботика ван де Зандшульпа, а Феликс оказался сильнее Карлоса Алькараса из Испании.

Финал турнира в Нью-Йорке запланирован на 12 сентября.