Медведев обыграл канадца Оже-Альяссима и вышел в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев взял верх над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимой в полуфинальном матче Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу россиянина. За время матча Медведев 12 раз подал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из пяти и допустил четыре двойные ошибки. На счету его соперника четыре эйса, один реализованный брейк-пойнт из трех, а также десять двойных ошибок.

Отметим, Медведев второй раз в карьере пробился в финал US Open. Ранее россиянин выходил в финал в 2019 году, но уступил в решающем матче испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

В финале Медведев встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.