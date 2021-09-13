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13 сентября 00:58
автор: Александр Поволоцкий

Джокович сломал ракетку во время финального матча US Open с Медведевым (видео)

Сербский теннисист проиграл стартовый сет в пятом матче подряд.

Первая ракетка мира Новак Джокович сломал ракетку во время второго сета с российским теннисистом Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата США.

Как сообщает RT, при счете 4:6, 2:1 серб упустил несколько брейк-пойнтов. После этого Джокович сломал ракетку, несколько раз ударив ею по корту. За это серб получил предупреждение от судьи.

Сейчас идет третий сет матча, счет 2:0 в пользу Медведева. Первые две партии остались за россиянином - 6:4, 6:4.

источник: «RT на русском»
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