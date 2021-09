Джокович сломал ракетку во время финального матча US Open с Медведевым (видео)

Первая ракетка мира Новак Джокович сломал ракетку во время второго сета с российским теннисистом Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата США.

Как сообщает RT, при счете 4:6, 2:1 серб упустил несколько брейк-пойнтов. После этого Джокович сломал ракетку, несколько раз ударив ею по корту. За это серб получил предупреждение от судьи.

