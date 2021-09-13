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Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP, Рублев вошел в топ-5
13 сентября 08:11
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автор фото: Twitter US Open Tennis

Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP, Рублев вошел в топ-5

Даниил Медведев, ставший победителем US Open, сохранил за собой вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Российский теннисист Андрей Рублев переместился с седьмого на пятое место в рейтинге АТР, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Другой представитель России Даниил Медведев сохранил за собой вторую строчку. Финалист US Open серб Новак Джокович остается первой ракеткой мира.

Напомним, что на завершившемся Открытом чемпионате США Рублев дошел до третьего круга, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо. Медведев стал победителем турнира. В решающем матче россиянин одолел первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.

Встреча прошла на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира. Медведев 16 раз подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и допустил девять двойных ошибок.

Отметим, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

Рейтинг ATP от 13 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 780;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;
4 (4). Александр Зверев (Германия) - 7 760;
5 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 130…

источник: «Советский спорт»
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