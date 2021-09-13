Андрей Червиченко: Медведев работал как автомат, не помню, чтобы Джокович был настолько беспомощным

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу Даниила Медведева в финале US Open.

- Медведев показал феноменальный теннис. Не помню, чтобы в подобных важных играх Джокович был настолько беспомощным. Медведев работал как автомат: практически без ошибок. Никогда не видел, чтобы Медведев показывал столь потрясающую и стабильную игру на протяжении всего турнира, - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Накануне Медведев стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале серба Новака Джоковича. Встреча прошла на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Отметим, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.