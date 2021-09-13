Анна Дмитриева: Радукану так стремительно ворвалась во взрослый теннис, что перепугала всех соперниц

Спортивный комментатор Анна Дмитриева рассказала об успехе 18-летней британской теннисистки Эммы Радукану.

- Если говорить о Радукану, то она настолько стремительно ворвалась в этот мир взрослого тенниса, что перепугала всех соперниц. У нее фантастическое чутье игровое, и сама очень хорошо предугадывает. Это врожденное, здесь возраст не имеет значения, этому научить нельзя - либо есть, либо нет, - передает слова Дмитриевой Legalbet.

Напомним, в минувшую субботу в финале US Open 18-летняя Радукану обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес - 6:4, 6:3. Британка стала первой победительницей турнира серии Большого шлема, пробившейся из квалификации.

Отметим, что Радукану стала первой британской победительницей US Open с 1968 года, когда турнир выиграла Вирджиния Уэйд.