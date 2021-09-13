Даниил Медведев: На Олимпиаде было желание рвать и метать, но я не был готов физически

- Вы впервые выступали на Олимпиаде. Какие сделали выводы, что было не так?

- Олимпиада дала незабываемый опыт. Все-таки теннис индивидуальный вид спорта. Думал, еду выступать за страну, это просто еще один турнир, постараюсь хорошо сыграть. И только когда приехал в Токио, понял, что такое выступать за страну. У меня было огромное желание рвать и метать, прыгнуть выше головы, сделать все возможное для победы.

Но не был до конца готов физически. Как раз у меня был трудный период после Уимблдона. В Токио страшная жара, влажность. Мне было там очень тяжело и очень тяжелые ощущение после поражения. Но опыт я получил, поэтому нельзя сидеть и плакать три года. Постараюсь на следующей Олимпиаде.

Но рад за наших спортсменов, которые принесли стране кучу медалей.

- Следующая Олимпиада будет в Париже…

- Проблема в том, что там грунтовые корты. Но у меня есть три года, чтобы улучшить свою игру на грунте.