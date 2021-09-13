Даниил Медведев: Новак - крутой чувак, сказал, что я должен собой гордиться

- Видно, что вы давно хорошо знакомы с Новаком, он тепло к вам относится. О чем с ним пообщались у сетки, на награждении?

- Мы с Новаком хорошо общаемся, он крутой чувак. Мы семьями вместе не ужинаем, чтобы точно сказать, какой он в жизни. Но я ни разу не видел, чтобы после поражений Новак что-то резкое сказал о сопернике.

И вчерашнее поражение для него – это сумасшедший удар, но он поздравил меня. Сказал, что я должен собой гордиться. Это великий чемпион и очень приятный человек в жизни.