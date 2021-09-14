Даниил Медведев: Главной задачей в матче с Джоковичем было оставаться сконцентрированным

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, о чем думал, когда Новак Джокович начал отыгрываться в третьем сете финала Открытого чемпионата США.

«Мыслей было немного. Главной задачей было оставаться сконцентрированным и продолжать пытаться довести матч до победы. Ведь все знают, каким может быть Новак, как он умеет выбираться из безнадёжных положений в каких-то совершенно безумных матчах. Я был на 100% сфокусирован и готов довести матч до победы, что и сделал позднее», - приводит слова Медведева RT.

Добавим, что одержав победу на US Open, Медведев выиграл свой первый мейджор, а Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем».