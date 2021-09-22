Энди Маррей - о поражении Джоковича на US Open-2021: Новак и так выиграл четыре турнира «Шлема»

Трехкратный победитель турниров Большого шлема, британский теннисист Энди Мюррей прокомментировал ситуацию с сербом Новаком Джоковичем, который не смог собрать календарь «Большого шлема» на 2021 год. Уроженец Белграда выиграл Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос и Уимблдон , но проиграл 4:6, 4:6, 4:6 россиянину Даниилу Медведеву в финале US Open.

«Собрать «Шлем» все еще возможно. Новаку оставался всего один матч до этого достижения. Вероятно, Серена Уильямс, проигравшая в полуфинале US Open в 2015 году, чувствовала себя так же, как Джокович.

В любом случае Новак уже выиграл четыре турнира Большого шлема подряд. Да, это произошло не за один год, но все же такое достижение ему покорилось», - цитирует слова Маррея Daily Express.

Отметим, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.