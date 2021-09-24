Воры вернули олимпийские медали Весниной, оставив записку и коробку конфет

Воры вернули похищенные медали олимпийской чемпионке по теннису Елене Весниной.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в полиции Подмосковья, неизвестные оставили их на контольно-пропускном пункте в элитном поселке, в котором находится дом спортсменки. Отмечается, что злоумышленники также приложили записку с извинениями и коробку конфет.

«Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», — заявила Веснина

Напомним, что Елена стала серебряной медалисткой в миксте на прошедшей летом Олимпиаде в Токио, а золото она завоевала на Играх-2016 в Рио.