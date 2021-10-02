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02 октября 06:20

Рублев оказался сильнее Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты

В четвертьфинале турнира в Сан-Диего российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах переиграл представителя Аргентины Диего Шварцмана. Матч завершился со счетом 6:1, 7:5.

Рублев четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

На счету Шварцмана - один эйс, три двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из восьми.

За выход в финал Андрей поборется с Кэмероном Норри из Великобритании, который ранее оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова. Встреча состоится 3 октября и начнется в 00:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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