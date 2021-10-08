Медведев заявил о готовности сделать вакцину от коронавируса, чтобы сыграть на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, что он готов вакцинироваться от COVID-19 для того, чтобы принять участие на Открытом чемпионате Австралии-2022.

– Я определенно хочу сыграть на Australian Open. Поэтому я буду готов сделать вакцину, – приводит слова Медведева The Daily Express.

Напомним, турнир в Австралии состоится с 17 по 30 января 2022 года. В прошлом розыгрыше соревнований россиянин дошел до финала, где уступил Новаку Джоковичу из Сербии со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Джокович может не сыграть на Australian Open.