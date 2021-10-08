ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
08 октября 10:13
автор: Владислав Корегин

Медведев заявил о готовности сделать вакцину от коронавируса, чтобы сыграть на Australian Open

Турнир пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, что он готов вакцинироваться от COVID-19 для того, чтобы принять участие на Открытом чемпионате Австралии-2022.

– Я определенно хочу сыграть на Australian Open. Поэтому я буду готов сделать вакцину, – приводит слова Медведева The Daily Express.

Напомним, турнир в Австралии состоится с 17 по 30 января 2022 года. В прошлом розыгрыше соревнований россиянин дошел до финала, где уступил Новаку Джоковичу из Сербии со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Джокович может не сыграть на Australian Open.

источник: The Daily Express
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Амур" уступил "Трактору""Ак Барс" уступил "Металлургу"Стала известна зарплата Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед"Мостовой коротко и ясно о КарпинеДзюбу требуют отстранить от игр за "Зенит", и вот почемуСоболенко снялась топлес
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика