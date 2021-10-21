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21 октября 09:03
автор: Владислав Корегин

Хачанов заявил, что хочет вернуться в топ-10 рейтинга ATP

Россиянин находился в десятке лучших теннисистов мира с июня по октябрь 2019 года.

Российский теннисист Карен Хачанов оценил свою победу над австралийцем Джеймсом Даквортом во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Напомним, что 25-летний спортсмен обыграл своего соперника по итогам трех сетов – 3:6, 6:3, 6:1. В четвертьфинале Карен сыграет против еще одного представителя Австралии – Джона Миллмана.

– Джеймс – неудобный соперник, хорошо подает, а это сильно усложняет дело при игре в зале на быстром покрытии. Как только я повысил уровень, начал лучше подавать, то сразу почувствовал, что это именно та игра, которая принесет мне победу. Моя основная цель – вернуться в топ-10 рейтинга, я считаю, что у меня этот уровень есть, и я знаю, как туда попасть, – сказал Хачанов после матча.

Добавим, что в данный момент россиянин располагается на 31-м месте в рейтинге ATP, набрав 1718 очков. Идущий десятым поляк Хуберт Хуркач имеет в своем активе 3378 очков.

источник: «Советский спорт»
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