Марин Чилич: Если выиграю турнир в Санкт-Петербурге в третий раз - это станет воплощением мечты

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал свою вторую победу в одиночном разряде на турнире St Petersburg Open.
Напомним, что 31 октября он обыграл в финале американца Тэйлора Фритца со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.
«Настраивался на нынешний финал по-другому: знал, что могу повысить уровень своей игры, правда, это не всегда получалось. Сейчас я ощущаю психологическую силу в себе. Если мне удастся выиграть здесь в третий раз - это станет воплощением мечты», - приводят «РИА Новости» слова Чилича.
Добавим, что хорват также является двукратным победителем московского турнира «Кубок Кремля».
источник: «РИА Новости»