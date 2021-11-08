Павлюченкова поднялась на 11-е место в рейтинге WTA – это лучший результат для россиянки в карьере

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 11-е место в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, который был опубликован сегодня, 8 ноября.

Отметим, что в активе 30-летней спортсменки 3076 очков. Это лучший результат россиянки в карьере. Ее соотечественница Дарья Касаткина также улучшила свою позицию в рейтинге, поднявшись с 28-й на 26-ю строчку. Екатерина Александрова расположилась на 30-м месте.

Первая тройка осталась без изменений. Первой идет Эшли Барти из Австралии. На второй строчке расположилась белоруска Арина Соболенко, а тройку лучших замкнула чешка Барбора Крейчикова.

Рейтинг WTA

Версия от 8 ноября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6130

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4708

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4510

5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4310

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3760

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3455

8 (8). Анетт Контавейт (Эстония) — 3396

9 (10). Ига Свентек (Польша) — 3286

10 (11) Паула Бадоса (Испания) — 3224…

11 (12). Анастасия Павлюченкова — 3076…

26 (28). Дарья Касаткина — 2180...

30 (32). Екатерина Александрова (все — Россия) — 1881