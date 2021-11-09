Прошла жеребьевка Итогового турнира WTA

Пресс-служба WTA сообщила о результатах жеребьевки Итогового турнира в Гвадалахаре, который состоится с 10 по 17 ноября.

По информации источника, в группу Чичен-Ица попали следующие теннисистки: Арина Соболенко (Белоруссия), Мария Саккари (Греция), Ига Швентек (Польша) и Паула Бадоса (Испания).

Что касается группы Теотиуакан, то участницами данного квартета стали Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова, представляющие Чехию, а также испанка Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт из Эстонии.

Напомним, что в прошлом году Итоговый турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019-м победу в финале одержала австралийка Эшли Барти. В этот раз теннисистка отказался от участия в данных соревнованиях.