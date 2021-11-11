Медведев на итоговом турнире АТР сыграет в одной группе со Зверевым, а Рублев - с Джоковичем

В итальянском Турине состоялась жеребьевка группового этапа Итогового турнира АТР.
Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет в одной группе с Александром Зверевым (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Хубертом Хуркачем (Польша).
Пятая ракетка мира Андрей Рублев встретится с Новаком Джоковичем (Сербия), Стефаносом Циципасом (Греция) и Каспером Руудом (Норвегия).
It's official.— ATP Tour (@atptour) November 11, 2021
The groups are set. #NittoATPFinals pic.twitter.com/mXPvBzTkEU
В полуфинал из каждой группы выйдут по два лучших теннисиста.
Турнир пройдет с 14 по 21 ноября, действующем обладателем его победителем является Медведев.
источник: ATP