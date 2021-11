Медведев на итоговом турнире АТР сыграет в одной группе со Зверевым, а Рублев - с Джоковичем

В итальянском Турине состоялась жеребьевка группового этапа Итогового турнира АТР.

Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет в одной группе с Александром Зверевым (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Хубертом Хуркачем (Польша).

Пятая ракетка мира Андрей Рублев встретится с Новаком Джоковичем (Сербия), Стефаносом Циципасом (Греция) и Каспером Руудом (Норвегия).

