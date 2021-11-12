Чесноков считает Джоковича, Медведева и Зверева главными фаворитами Итогового турнира ATP

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением поводу Итогового турнира ATP, который пройдет с 14 по 21 ноября в Турине.

Отметим, что в предстоящих соревнованиях примут участие два представителя России, а именно Даниил Медведев и Андрей Рублев.

– Рууд и Хуркач – новички, все остальные уже принимали участие в этом турнире. Думаю, что Джокович, Медведев и Зверев являются главными фаворитами, потому что именно эти три игрока последнее время показывали стабильную и качественную игру, высокие результаты. Даня находится в хорошей форме, в чем мы убедились по его финалу с Джоковичем в Париже, – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Добавим, что Медведев, являющийся второй ракеткой мира, попал в красную группу вместе с Александром Зверевым (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Хубертом Хуркачем (Польша).

Что касается Рублева, то 24-летний россиянин, занимающий пятое место в рейтингe ATP, в рамках матчей зеленой группы встретится с сербом Новаком Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом, а также представителем Норвегии Каспером Руудом.