Мугуруса победила Контавейт и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в двух сетах оказалась сильнее представительницы Эстонии Анетт Контавейт на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 .

Мугуруса семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

На счету Контавейт - два эйса, три двойные ошибки и не реализовано три брейк-пойнта.

Таким образом, Контавейт и Мугуруса одержали по две победы в группе Теотиуакан и вышли в полуфинал финала соревнования.

Напомним, что на Итоговом турнире восемь теннисисток разбиты на две группы, каждая сыграет по три матча. По две лучшие из каждой группы выходят в полуфинал.