Джокович обыграл Рууда на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович с победы стартовал на Итоговом турнире ATP, который проходит в Турине.

Отметим, что первая ракетка мира в двух сетах обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда – 7:6 (7:4), 6:2.

Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Статистика эйсов – 10-9 в пользу серба. При этом 34-летний спортсмен не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти. У его соперника четыре двойных и один заработанный брейк, который он смог реализовать.

Добавим, что 17 ноября Джокович сыграет против грека Стефаноса Циципаса, а Рууд в тот день встретится с россиянином Андреем Рублевым.